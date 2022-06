REI a depus mai mult de 15% din totalul celor peste 650 de proiecte pentru instalarea de panouri fotovoltaice în România, prin PNRR

REI a depus peste 100 de proiecte de finanţare nerambursabilă pentru instalarea a peste 600 MW energie regenerabilă, prin componenta C6 - Energie din PNRR, una dintre cele mai aşteptate şi solicitate măsuri de sprijin din acest an, care s-a încheiat în data de 22 iunie.

Potrivit consultanţilor REI, interesul a fost unul uriaş, iar ritmul de lucru a fost extrem de ridicat în ultimele săptămâni, întrucât documentaţia a fost una complexă, ce a cuprins un studiu de fezabilitate, analiză institutională, analiză DNSH ("Do No Significant Harm" - "A nu dăuna semnificativ mediului") etc.

"Am depus proiecte pentru peste 100 de clienţi, cu capacităţi instalate de la 0,2 MW, la 70 MW. Interesul pentru măsura C6 - Energie din PNRR a fost uriaş, am primit sute de solicitări pentru finanţare, în plus, am alocat resurse noi, un număr de aproximativ 15 colegi noi ni s-au alăturat pentru a reuşi să pregătim dosarele şi să aplicăm cu succes, în termen. Ne bucurăm ca Ministerul Energiei a decis prelungirea sesiunii de depunere cu peste 50 de zile, asta a ajutat companiile, consultanţii şi proiectanţii să definitiveze proiectele şi să faciliteze elaborarea unor proiecte complete în termenul definit", a declarat Roxana Mircea, managing partner REI.

Printre clienţii REI care au apelat la finanţare nerambursabilă prin sprijinul PNRR - Componenta C6 - Energie se numără companii din domeniile producţiei de materiale de construcţii, servicii poştale - curierat, ciment, procesare carne, mall-uri, dar şi dezvoltatori de parcuri industriale.

Câte companii au solicitat sprijin de la Ministerul Energiei pentru panouri fotovoltaice din bugetul PNRR

Un număr de 668 de proiecte au fost depuse pe platforma pusă la dispoziţie de Ministerul Energiei pentru finanţare prin PNRR, în vederea instalării de panouri fotovoltaice şi centrale eoliene, arată datele publicate de Minister.

Din totalul proiectelor depuse, echipa REI a intermediat un număr de peste 100 proiecte, respectiv peste 15% din total.

Potrivit calculelor REI, cele 668 de proiecte depuse prin platformă vor aduce în plus în România peste 3.500 MW capacitate instalată de energie verde, atât solară, prin panouri fotovoltaice, cât şi eoliană.

Companiile interesate de creşterea eficienţei energetice au avut la dispoziţie, în ultimele săptămâni, posibilitatea de a depune proiecte de investiţii pentru montarea de panouri fotovoltaice de cel puţin 0,2 MW capacitate instalată, pentru care ar fi putut solicita până la cel mult 15 milioane de euro.

Măsura de finanţare cu sprijin din PNRR a fost anunţată de Ministerul Energiei în prima parte a acestui an, pentru ca ea să debuteze pe 31 martie. Iniţial, măsura prevedea posibilitatea de depunere timp de 30 de zile, până la 30 aprilie, însă aceasta a fost prelungită de trei ori, odată cu 30 de zile, apoi cu încă două săptămâni, ca în final să mai fie prelungită cu încă o săptamână, ca răspuns la solicitările mediului de business care nu avea timpul necesar să pregătească documentaţia necesară.

"Înainte de demararea efectivă a scrierii proiectelor, orice investiţie ce a presupus montarea unui panou solar sau a unei centrale eoliene a avut nevoie de un studiu de fezabilitate, realizat de o companie specializată, care putea dura între două săptămâni până la cel mult o lună, în funcţie de complexitatea sa. În proiectele noastre am ales să colaborăm cu cele mai mari companii de proiectare în energie din România, cu timpi foarte buni de livrare, lucru materializat şi în proiectele noastre şi pentru care suntem recunoscători. Odată elaborat studiul de fezabilitate (SF) şi finalizată analiza cost-beneficiu (ACB), ambele necesare pentru derularea proiectului, am început pregătirea documentaţiei, scrierea proiectului, întocmirea de rapoarte şi tot necesarul, în aşa fel încât să fim siguri că proiectele respectă până în cel mai mic detaliu cerinţele din Ghid. A fost o muncă titanică", a subliniat Roxana Mircea.