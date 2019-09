ROST - Gastronomie cu suflet!

Restaurantul ROST si-a deschis portile intr-o locatie inedita, spectaculoasa din centrul capitalei, pentru cei care apreciaza bucataria traditionala romaneasca, reinterpretata intr-un stil modern, urban.

ROST a fost gandit ca un restaurant de destinatie, in care oaspetii vor savura gastronomia preparata cu suflet de Chef Alexandru Nita, fost concurent "MasterChef", in atmosfera primitoare a unei vile interbelice.

Oaspetii vor avea parte de o experienta completa si complexa, preparatele le vor incanta simturile si le vor trezi emotiile copilariei, cand servirea mesei era un moment intim impartasit cu familia si cei dragi. Restaurantul ROST are ca motto: Gastronomie cu suflet!, pentru ca fiecare preparat are o poveste a ingredientelor, a modului in care este realizat, dar si o poveste a bucatarului care si-a gasit inspiratia pentru a crea aceste produse in diverse experiente traite de-a lungul vietii.

"Cand gatesc dansez, misc tigaia intr-un anumit fel, nu gatesc robotic. Am invatat ca apa simte, totul in jurul nostru are energie. Cel mai important este ce transmiti preparatului in momentul in care il faci. Telul meu ca bucatar este sa readuc in farfurie preparatele care au disparut. Gatesc cu inima. Cred in purificarea locului in care gatesc, comunic cu preparatele, respect temperaturile pentru fiecare ingredient, astfel sa nu il < deranjez >, sa nu-l fortez. Imi doresc sa aduc stilul vechi de a gati, la temperaturi joase si constante, incerc sa prepar cat mai putin legumele", a subliniat Chef Alexandru Nita care isi proiecteaza oaspetele ca fiind o persoana care doreste reintoarcerea la valorile familiale, care apreciaza gustul mancarii preparata cu suflet. Mai mult, acesta isi doreste sa introduca in meniu elemente care au disparut din consumul nostru curent, precum apracasul sau hrisca.

ROST inseamna atentie la fiecare detaliu, de la meniu la decor si atmosfera calda, linistitoare, de familie, cu accente moderne si te imbie la socializare. Designul a fost gandit de o tanara arhitecta, Larisa Ratoi, adepta a stilului hollywoodian al anilor '50 dar si al miscarii post-pop contemporana.

"Ne-am dorit sa ne intoarcem la elementul primordial al arhitecturii vernaculare care, dincolo de culori suprasaturate, de ornamente, de elemente arhaice, este caracterizata de intoarcerea la natura. Materialele au fost folosite in stare bruta. In sala barului am creat o cununa supradimensionata care respecta spiritul flamboaiant al ansamblurilor florale romanesti traditionale. Imi place sa las elementele vechi sa inspire cele noi", a precizat Larisa Ratoi.

Inspiratia din spatele brandului reprezinta "ROST-ul" vazut ca sens al omului pe Pamant, ca menire a sa, fie ca vorbim de ROST transpus in valori personale; familie, munca, credinta, demnitate, onoare, fie transpus in spiritul de a face lucrurile intr-un anume fel; cu insemnatate.

"Un factor care ne diferentiaza de celelalte restaurante din piata este viziunea clara asupra viitorului. Dorim sa crestem organic, pas cu pas, fara sa compromitem calitatea produselor, serviciilor si interactiunea cu clientii nostri. Astfel, putem asigura o comunicare continua şi prietenoasa cu oaspetii pe care ii informam despre provenienta materiei prime, a modului in care preparam mancarea si care este "istoria" din spatele retetei", a spus Alexandru Cojocaru, managerul locatiei.

Localul se afla in zona Primaverii, recunoscuta pentru eleganta sa, intr-o cladire cu un istoric aparte. Investitia in noul local se ridica la 50.000 de euro si vor fi, intr-o prima faza 20 de angajati