Terminal internaţional de 9,5 miliarde dolari la aeroportul JFK

Lucrările la noul Terminal 1 de pe aeroportul John F. Kennedy (JFK) din New York, un proiect estimat la peste 9,5 miliarde de dolari, avansează rapid, prima etapă urmând să fie finalizată în vara anului 2026, potrivit unei analize CNBC, care afirmă cele ce urmează.

Terminalul va înlocui actuala clădire, datând din 1998, şi va fi destinat exclusiv traficului internaţional, având o capacitate de 14 milioane de pasageri pe an în prima fază. Construcţia face parte dintr-un amplu plan de modernizare a aeroportului JFK, în valoare totală de 19 miliarde de dolari, coordonat de Port Authority of New York and New Jersey.

Noua clădire va fi cea mai mare de pe aeroport, cu 23 de porţi de îmbarcare - dintre care 22 pentru aeronave wide-body - şi o suprafaţă de peste 300.000 metri pătraţi pentru restaurante, magazine, saloane şi zone de relaxare. Jumătate din acest spaţiu este rezervat exclusiv pentru retail şi dining.

„De la prima linie pe hârtie, ne-am gândit la clientul internaţional”, a declarat Jennifer Aument, CEO al New Terminal One, compania care dezvoltă proiectul. Designul terminalului, realizat de biroul Gensler, are forma unei aripi de fluture, cu un corp central care separă fluxurile de plecări şi sosiri.

Terminalul va avea o structură pe trei niveluri, cu săli de plecare, control de securitate şi vamă la acelaşi nivel - o schimbare majoră faţă de sistemele subterane folosite anterior. Proiectul include şi o micro-reţea energetică cu panouri solare care va asigura funcţionarea integrală a terminalului în cazul unor pene de curent.

Călătorii vor beneficia şi de un nou concept de duty-free „cash-and-carry” - o premieră în SUA - care le va permite să ia cumpărăturile direct din magazin, fără a mai aştepta livrarea la poartă, conform sursei citate.

Terminalul 1 va deservi companii precum Turkish Airlines, Etihad Airways, China Airlines sau Air New Zealand. Restul lucrărilor sunt programate să se încheie până în 2030, iar inaugurarea primei etape este planificată chiar înainte de startul Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, când unele meciuri vor avea loc la MetLife Stadium, în apropiere de New York.