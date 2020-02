Vodafone Romania îşi reafirmă angajamentul să reducă amprenta de carbon pentru a creşte eficienţa energetică

Vodafone Romania anunta o etapa majora in cadrul obiectivului strategic asumat, de a reduce amprenta de carbon si impactul asupra mediului. Astfel, incepand din 2020, Vodafone Romania achizitioneaza in proportie de 100% energie verde, din surse regenerabile, pentru derularea operatiunilor sale, ca urmare a renegocierii contractelor cu furnizorii de energie, conform unui comunicat remis Redacţiei noastre.

Pentru energia verde achizitionata in 2020, certificatele de provenienta vor fi eliberate de catre furnizori la inceputul anului urmator sau semestrial, dupa caz.

Potrivit sursei citate, utilizarea de energie verde in toata amprenta de consum este una din masurile prin care Vodafone Romania isi propune sa creasca eficienta energetica, sa reduca emisiile de carbon si, implicit, impactul asupra mediului.

Catalin Buliga, Director Tehnologie, Vodafone si UPC Romania, a declarat: "Trecerea la energie din surse regenerabile in locul celei conventionale in cadrul activitatilor noastre reprezinta un pas important in strategia Vodafone de dezvoltare durabila, ce are la baza respectul fata de mediu. Energia necesara pentru alimentarea infrastructurii retelelor reprezinta cea mai mare parte din consumul de energie la nivelul operatiunilor noastre. In beneficiul si interesul clientilor nostri, continuam sa extindem capacitatea si performanta retelelor noastre, pentru a gestiona traficul de date in continua crestere si pentru a imbunatati viteza si calitatea serviciilor oferite. Dar acest lucru se traduce, in mod inevitabil, prin cerinte energetice tot mai mari. De aceea, operarea unei infrastructuri eficiente energetic este pentru noi o prioritate si un obiectiv major. Pe langa utilizarea energiei verzi in derularea operatiunilor noastre, ne concentram pe implementarea celor mai eficiente solutii care reduc consumul de energie, de la centrele noastre tehnice, pana la serviciile oferite clientilor nostri".

Grupul Vodafone si-a asumat reducerea cu 50% a emisiilor de gaz de sera si achizitionarea in proportie de 100% de energie din surse regenerabile pana in 2025.