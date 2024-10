Who finances the US presidential campaigns?

Versiunea în limba română

În perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale din SUA, din 2024, preşedintele Joe Biden, vicepreşedintele Kamala Harris şi fostul preşedinte Donald Trump au strâns, până pe 29 octombrie, peste un miliard de dolari fiecare, de la mai multe grupuri de interese partizane.

Datele furnizate de OpenSecrets, preluate de Statista, arată că democrata Harris şi susţinătorii ei au avut mai mult succes în strângerea de fonduri, doar comitetul oficial de campanie depăşind pragul de un miliard de dolari în ultimele zile înainte de începerea votului, pe 5 noiembrie.

Deşi există grupuri bipartizane care susţin mai mult decât un candidat, graficul Statista arată doar contribuţiile făcute de organizaţii sau persoane care susţin direct candidatura lui Harris sau pe cea a republicanului Trump. La prima vedere, este evident că, în cazul lui Trump, campania se bazează pe fondurile aşa-numitelor "super PAC" (grupurile comitetelor de acţiune politică). Prefixul "super" indică faptul că donaţiile către aceste comitete nu sunt la fel de strict reglementate şi pot depăşi limita prevăzută pentru donatori, de 5.000 de dolari pe an.

Deşi, teoretic, "super PAC-urile" sunt independente, iar cheltuielile lor "nu sunt făcute în cooperare, consultare sau concert cu sau la cererea ori sugestia vreunui candidat sau a comisiilor, respectiv agenţilor lui autorizaţi sau a unui comitet de partid politic ori a agenţilor săi", realitatea este adesea diferită, conform sursei citate.

De exemplu, Make America Great Again Inc. a cheltuit 323 de milioane de dolari din cei aproximativ 331 de milioane de dolari strânşi în sprijinul lui Donald Trump, respectiv pentru opoziţia faţă de concurenţi. Cel mai mare donator, cu 125 de milioane de dolari, este Thomas Mellon, moştenitorul uneia dintre cele mai bogate familii din SUA. Al doilea cel mai mare "super PAC" în sprijinul lui Trump este America PAC al lui Elon Musk, compania aerospaţială a miliardarului din tehnologie, SpaceX, contribuind cu 75 de milioane de dolari din 146 de milioane de dolari strânse.

Campania Biden-Harris, pe de altă parte, a beneficiat de cei mai mulţi bani strânşi în afara comitetului oficial de campanie, provenind de la aşa-numitele "comitete carey". Aceste comitete sunt un amestec între un "super PAC" şi un PAC obişnuit. Ele deţin două conturi, unul pentru donaţii şi cheltuieli nelimitate şi altul care respectă limitele stricte menţionate mai sus. Aproximativ 485 de milioane de dolari din cele 544 de milioane de dolari venite de la "comitetele carey" au fost strânse de Future Forward USA şi American Bridge 21st Century. Primul a primit donaţii, de exemplu, de la mai multe sindicate şi de la compania de capital de risc Greylock Partners din Silicon Valley. Acesta a fost acuzat că a primit donaţii mari secrete spre sfârşitul alegerilor prezidenţiale din 2020. Donatorii considerabil mai mici ai American Bridge 21st Century includ organizaţia cu acelaşi nume, care se autointitulează "cea mai mare operaţiune de cercetare, urmărire şi răspuns rapid din Partidul Democrat" şi Sequoia Capital din Silicon Valley, cea din urmă dând bani şi pentru campania lui Trump.

De când preşedintele Biden a anunţat că va înceta campania pentru realegere şi a susţinut-o pe Kamala Harris drept candidat democrat, republicanii s-au întrebat dacă Harris ar putea folosi sutele de milioane de dolari din campania pentru realegerea lui Biden. Potrivit multor experţi, inclusiv directorul organizaţiei non-profit progresiste Brennan Center for Justice's Elections & Government Program Daniel I. Weiner, şi Nicholas Stephanopoulos, profesor de drept la Harvard, Harris are autorizaţia să folosească fondurile, deoarece a candidat într-un program comun cu Joe Biden.

Cu toate acestea, preşedintele în funcţie care renunţă la candidatura sa pentru realegere şi predă ştafeta vicepreşedintelui său nu are precedent în istoria SUA, aşa că este mai mult o chestiune de practică stabilită decât o hotărâre legală clară, potrivit sursei citate.

În opinia lui Stephanopoulos, Comisia Electorală Federală încă se ocupă de plângeri oficiale legate de alegerile din 2016, aşa că practic nu există vreo şansă ca o decizie care să-i interzică lui Harris să utilizeze fondurile campaniei pentru Biden să fie luată înainte de alegerile din noiembrie.

• iBanFirst, despre dolar: "Este de aşteptat să urmeze o perioadă cu volatilitate crescută"

Multe sondaje de opinie arată că cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale din SUA sunt într-o cursă strânsă, iar rezultatul este dificil de prezis, deoarece votul în şapte sau opt state cheie ar putea înclina balanţa în oricare direcţie. Această incertitudine ar putea duce la o volatilitate semnificativă a dolarului, potrivit fintech-ului iBanFirst.

Alin Latu, Country Manager Romania within iBanFirst, explains the effects of the US elections on the dollar: "Historically speaking, hedge funds tend to adopt optimistic positions towards the US dollar in the weeks preceding the elections, which is also happening now. The dollar index is in an overvalued zone. After the results are announced, the funds typically cash in their profits, sending the dollar lower over the next four or five trading sessions. This time, however, the outcome of the elections is uncertain, influencing the evolution of the American currency. There is a real possibility that we will see recounts in some states, along with numerous legal challenges that could delay the announcement of a winner. Therefore, a period of increased volatility is expected to follow. In anticipation, many investors may decide to hold dollars and reduce exposure to riskier currencies such as the euro and sterling, opting instead for safe assets such as gold or US Treasuries. This could lead to a drop in the Euro/Dollar rate below 1.07 and the Pound Sterling/Dollar rate below 1.28".

In his opinion, the worst scenario would be a tie in the Electoral College (269 to 269), where the members elect both the president and the vice-president. Normally, each state has a number of electors proportional to the number of representatives and senators in Congress. In the event of a tie, however, each state gets a single elector, which could favor Trump, who has an advantage in more states than Kamala Harris. "Practically, this would mean that Wyoming, with a population of 600,000, would have the same influence in choosing the next occupant of the White House as California, with its 39 million inhabitants. This scenario would be a perfect recipe for an institutional crisis and substantial disturbances on the financial markets", concludes Alin Latu.