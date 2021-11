Mail Boxes Etc ţinteşte afaceri de 10 milioane de euro în maximum 10 ani

Mail Boxes Etc. (MBE), franciza adusă în România de antreprenorul Adrian Minea, care oferă soluţii integrate de ambalare şi curierat, logistică şi fulfillment, dar şi de graphic design şi print, accelerează extinderea la nivel naţional şi îşi propune să ajungă la o reţea de 100 de agenţii şi afaceri de 10 milioane de euro în următorii 10 ani, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, pentru 2022, antreprenorul român îşi propune să dubleze numărul acestora şi să ofere servicii de ambalare, curierat şi logistică unui număr cât mai mare de companii din toată ţara. Franciza, care prin cele 2.800 de agenţii existente la nivel internaţional a avut vânzări de peste 1 mld. de dolari doar în 2020, a început să opereze în România în 2019. Până la finalul acestui an, reţeaua locală Mail Boxes Etc va ajunge la 5 agenţii, două în Bucureşti şi câte una în Cluj, Bacău şi Negreşti Oaş.

"Mail Boxes Etc este soluţia care completează portofoliul de servicii al Bipmobile, holdingul pe care l-am dezvoltat, specializat în transport internaţional. Dacă Bipmobile acoperă nevoile de transport identificate pentru companii medii, mari şi foarte mari, MailBoxes Etc este soluţia pentru companiile mici şi medii, care au nevoie de transport în condiţii de siguranţă pentru colete şi plicuri. Oportunitatea de a aduce Mail Boxes Etc în România a venit odată cu un mesaj primit pe reţeaua LinkedIn din partea echipei de dezvoltare Mail Boxes Etc. Worldwide şi după o analiză rapidă, am decis că este momentul să aducem soluţia şi în România. Am semnat contractul în 2019 şi, în ciuda contextului economic nefavorabil generat de pandemie, suntem optimişti că vom reuşi să ne atingem obiectivul de 100 de agenţii în 10 ani. Anul acesta, reţeaua din România va ajunge la 5 sau 6 agenţii iar pentru 2022 estimăm că vom dubla numărul lor", a declarat Adrian Minea, antreprenor de 30 de ani, care deţine masterfranciza Mail Boxes Etc pentru România.

Adrian Minea, master francizorul Mail Boxes Etc, este fondatorul Bipmobile, companie de transport internaţional de mărfuri, cu o cifră de afaceri anuală de peste 15 milioane de euro. Bipmobile este unul dintre membrii fondatori PALLEX, reţea internaţională de distribuţie paletizată a mărfurilor.

Mail Boxes Etc. oferă servicii integrate de ambalare şi curierat, logistică şi fulfillment, poştă şi management poştal, secretariat şi customer service, atât pentru companii, cât şi pentru persoane fizice. Totodată, compania prestează şi servicii de graphic design, print şi de marketing, oferind pachete personalizate în funcţie de nevoile şi preferinţele fiecărui client. Astfel, într-o agenţie MBE se găsesc trei domenii principale de business în acelaşi loc: ambalare şi curierat, grafic design şi print, micrologostică şi fulfillment cărora, datorită terminaţiei ETC, le pot fi adăugate numeroase alte servicii personalizabile, în funcţie de nevoile clienţilor.

"Mail Boxes Etc. promovează în România conceptul de One Stop Shop - centru se soluţii în care găseşti toate serviciile necesare afacerii tale. Antreprenorii care au ales să se alăture reţelei MBE au fost încântaţi de multitudinea serviciilor pe care le pot oferi în cadrul unei agenţii Mail Boxes Etc. şi, totodată, de faptul că pot crea pachete de servicii unice pentru firmele locale dar şi pentru clienţii persoane fizice. MBE oferă servicii personalizate inclusiv ţinând cont de sezonul din an în care ne aflăm. În această perioadă, spre exemplu, agenţiile noastre oferă clienţilor interesaţi să plece la schi în străinătate, opţiunea de a primi echipamentele de schi şi bagajele la hotel, direct prin MBE. Necesitatea firmelor de avea un partener local, accentul mare pe zona de e-commerce şi conceptul MBE unic pe piaţa din România impulsionează antreprenorii şi persoanele cu iniţiativă să ne descopere şi să candideze pentru franciza Mail Boxes Etc. Activăm într-un domeniu cu un potenţial uriaş, în continuă creştere în ultimii ani şi în care este nevoie de servicii premium, ca cele oferite prin MBE", a explicat Alina Scripca, Business Development Manager pentru România la Mail Boxes Etc.

Prin intermediul serviciilor de poştă şi de management poştal, MBE pune la dispoziţia companiilor şi persoanelor fizice care nu au o adresă stabilă căsuţe postale pentru primirea corespondenţei.

Condiţii pentru francizaţi. Investiţia iniţială

Pentru a atinge ţinta de 100 de agenţii deschise în sistem de franciză în România, în următorii 10 ani, MBE caută parteneri cu spirit antreprenorial, dornici să dezvolte o afacere care oferă servicii integrate clienţilor. În funcţie de zona/oraşul în care va fi deschisă agenţia, taxa de franciză este curpinsă între 10.000 şi 16.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile cu amenajarea spaţiului (minimum 70 mp), care pot creşte investiţia iniţială cu încă maximum 10.000 de euro.

"Obiectivul notru este să punem la dispoziţia firmelor locale servicii personalizate, ca de exemplu: preluarea coletelor în baza unui orar prestabilit şi agreat cu clientul astfel încât acesta să îşi poată organiza activitatea fara a-şi bloca ziua, în aşteptarea livrării. Deasemenea, pentru clienţii MBE avem servicul de Customer Care dedicat, ocupându-ne noi de tot ce înseamnă relaţia cu curierii livratori pentru orice aspect legat de expediţiile clienţilor noştri. La MBE totul este altlfel, de la servicii, la clienţi şi antreprenori care ni se alatură prin franciza MBE, fiecare înţelegând pe de o parte importanţa calităţii serviciilor, nevoia tot mai mare a clienţilor pentru servicii tailor-made dar şi oportunitatea de a se dezvolta ca antreprenori, accesând franciza MBE. Din ianuarie 2021 când am început dezvoltarea la nivel naţional a reţelei MBE în România, am întâlnit oameni interesaţi care înţeleg foarte bine importanţa servisării clienţilor la standarde premium şi care au fost încântaţi să ni se alăture", a adăugat managerul de dezvoltare al MBE în România.

MBE asistă viitorul francizat nu doar din perspectiva respectării cerinţelor de amenajare, dar şi al realizării unui plan de business care va sta la baza succesului viitorului antreprenor. La nivelul reţelei internaţionale, o agenţie realizează în medie o cifră de afaceri anuală de 360.000 de euro, însă sunt şi agenţii unde veniturile anuale depăşesc câteva milioane de euro.

După prezentarea planului de afaceri şi încheierea contractului, francizaţii beneficiază de training şi consiliere din partea MBE, precum şi de asistenţă pentru amenajarea sediulul agenţiei în concordanţă cu standardele companiei la nivel mondial. Pentru funcţionarea optimă a unei agenţii este nevoie de două persoane, respectiv un Store Manager, care administrează activitatea din agenție, şi un Agent de Vânzări. Odată cu creşterea businessului, o agenție mai poate angaja şi un șofer, care să preia coletele de la clienți. O agenţie nu are nevoie de o flotă de mașini/camioane pentru a realiza serviciile de curierat, deoarece MBE este un integrator al curierilor deja existenți pe piaţă, dar oferă în plus servicii adiţionale necesare precum: ambalare, depozitarea stocurilor şi managementul acestora, administrarea rambursurilor şi retururilor, se arată în comunicat.