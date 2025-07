O.B.A Different by Luxury lansează O.B.A by the Sea, un nou ansamblu rezidenţial premium în Mamaia Nord

O.B.A Different by Luxury, dezvoltator cunoscut pentru proiectele sale premium, lansează un nou concept de locuire în Mamaia Nord: O.B.A by the Sea, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Ansamblul se va desfăşura pe un teren generos de 20.000 de metri pătraţi, situat în proximitatea mării, şi marchează o nouă etapă în dezvoltarea contemporană, sustenabilă, a litoralului românesc. Cu un design atent gândit şi o abordare orientată către confortul viitorilor rezidenţi, O.B.A by the Sea promite să îmbine rafinamentul arhitectural cu funcţionalitatea, oferind apartamente complet finisate, cu dotări de ultimă generaţie şi facilităţi premium. Lansarea proiectului pe piaţă coincide cu demararea procesului de vânzare.

„Am gândit O.B.A by the Sea ca pe un proiect care să reflecte filozofia noastră: dezvoltare de calitate, cu respect pentru natură şi cu accent pe experienţa reală a locuirii. Concentrarea noastră nu este doar pe dezvoltarea în sine, ci pe cum se vor simţi oamenii aici, zi de zi.”

Bogdan Alexandru Onea, CEO O.B.A Different by Luxury

Potrivit sursei, lucrările de construcţie sunt programate să înceapă în luna septembrie 2025, iar prima etapă, care va include un total de 200 de unităţi locative, este estimată a fi gata în termen de 24 de luni. Clienţii pot alege între studiouri, respectiv apartamente cu două şi trei camere cu suprafeţe cuprinse între 58,2 şi 135 de metri pătraţi. În acest moment, aceştia beneficiază de o ofertă early-bird foarte atractivă: în funcţie de poziţionarea lor concretă în cadrul fiecărei clădiri, unităţile pot fi precontractate la preţuri cuprinse între 2.000 şi 2.500 de euro pe metru pătrat. Ulterior, pe măsură ce lucrările de construcţie avansează, preţurile vor reflecta nivelul pieţei pe segmentul rezidenţial premium.

„La fel ca toate proiectele noastre de pe litoral, O.B.A by the Sea este interesant pentru cei aflaţi în căutarea unei reşedinţe permanente sau de vacanţă la malul mării, însă prezintă şi un important potenţial investiţional. Unităţile locative din cadrul ansamblului pot fi valorificate atât prin închirierea în regim hotelier sau pe termen lung, cât şi prin revânzare - iar asta mai ales în contextul ofertei noastre early-bird, datorită căreia investitorii se pot aştepta la o dublare a valorii activelor achiziţionate în decursul a 24 de luni. Foarte important este că atât cei care vor dori să închirieze, cât şi cei care vor opta pentru revânzare se vor bucura de susţinere completă din partea companiei noastre.”

Bogdan Alexandru Onea, CEO O.B.A Different by Luxury

Conceput ca un resort elegant şi complet integrat, O.B.A by the Sea promite o experienţă de locuire la cele mai înalte standarde internaţionale, adresându-se celor care îşi doresc nu doar un apartament la malul mării, ci un stil de viaţă complet. Proiectul integrează o plajă privată generoasă, cu o suprafaţă de 40.000 de metri pătraţi, trei piscine infinity spectaculoase, cu deschidere directă către mare, şi un rooftop destinat petrecerilor private şi evenimentelor exclusiviste, ce oferă o privelişte panoramică asupra Mării Negre şi a staţiunii Mamaia.

Conform comunicatului, la acestea se adaugă restaurante cu o paletă de concepte culinare rafinate, spaţii comerciale elegante, zone de promenadă şi relaxare, precum şi facilităţi sportive, menite să susţină un stil de viaţă activ şi echilibrat. Fiecare apartament va beneficia de propriul loc de parcare, asigurând astfel un confort deplin în viaţa de zi cu zi a rezidenţilor.

Pe parcursul anului 2024, O.B.A Different by Luxury a finalizat trei ansambluri rezidenţiale, cu un total de 200 de unităţi locative, dar a şi demarat construcţia altor două, ce vor avea, cumulat, aproximativ 190 de unităţi. Totodată, anul trecut compania a vândut şi precontractat un total de circa 190 de apartamente, cele mai multe fiind parte a proiectelor dezvoltate pe litoralul românesc.