Tratamentele cu ulei de canabis reprezinta cel mai nou trend in domeniul wellness-ului si al remediilor naturiste. In general, acest produs nu contine deloc THC, astfel ca nu are efecte psihoactive si poate fi utilizat de oricine.

Popularitatea tratamentelor pe baza de CBD a crescut datorita proprietatilor benefice, acest compus fiind intalnit, in prezent, intr-o gama larga de sortimente. Printre acestea se afla prajituri, bomboane, creme si mancare pentru animale de companie. Iata cum arata statisticile in 2020!

Cine sunt consumatorii de produse pe baza de CBD?

Demograficele atesta faptul ca 20% dintre utilizatorii de produse CBD au varsta cuprinsa intre 18 si 29 de ani. Ulterior, procentul este redus treptat si doar 11% dintre consumatori au peste 50 de ani. Dintre cei care au incercat un tratament indelungat, peste 50% prefera in continuare administrarea de ulei de canabis si 18% sunt interesati de variante CBD sub forma de capsule sau tablete.

De unde sunt achizitionate produsele?

Conform unui studiu din 2019, 34% dintre cei care au cumparat produse pe baza de CBD au facut asta dintr-un magazin fizic si 27% prin intermediul internetului. Exista multe firme care comercializeaza uleiuri si produse din aceeasi categorie, insa acestea nu sunt intotdeauna autentice sau eficiente.

Calitatea se poate verifica, insa, prin intermediul pretului si consultand lista de ingrediente. Furnizorii de renume nu comercializeaza niciodata ulei CBD sintetic sau la costuri foarte mici. In schimb, acestia ofera un extract pur de CBD, care este certificat si insotit de alte ingrediente naturale.

Pentru ce afectiuni poate fi utilizata o sticla cu ulei de canabis?

Uleiul de canabis este folosit ca tratament suplimentar pentru multe boli autoimune. Acestea sunt create atunci cand sistemul imunitar incepe sa considere propriile celule din corp drept virusuri sau agenti patogeni.

In acelasi moment, sunt creati anticorpi care incep sa atace tesuturile sanatoase si afecteaza articulatiile si organele. Printre cele mai cunoscute afectiuni autoimune se afla diabetul, artrita reumatoida si scleroza multipla. Cercetarile au dovedit, insa, de nenumarate ori avantajele produselor pe baza de CBD in lupta cu acestea.

Uleiul CBD mai poate fi utilizat drept supliment pentru pacientii care au fost diagnosticati cu cancer sau pentru cei care au stari frecvente de depresie si anxietate. Rezultatele care apar in urma tratamentului sunt, insa, diferite pentru fiecare persoana si depind de modul in care organismul percepe produsul. In general, este cunoscut faptul ca exista un efect antiinflamator, o reducere a durerilor si o imbunatatire rapida a calitatii somnului.

Cum arata consumul de ulei CBD la nivel mondial?

Cei mai multi consumatori de ulei de canabis se afla in California, vanzarile pentru CBD fiind in acelasi stat de peste 730 mil dolari in 2019. Dupa aceea, pe locul 2 se afla Florida (291 mil. dolari), iar pe locul 3 ramane New York (215 mil. dolari).

Piata totala la nivel mondial a fost estimata la 9 miliarde de dolari in 2020 si se asteapta ca aceasta sa creasca pana la 25 miliarde de dolari pana in anul 2025. Aproximativ 44% dintre utilizatori cheltuie intre 20$ si 80$ pe luna pentru produse care contin CBD si mai mult de jumatate dintre acestia urmeaza un tratament in mod repetat.

Este legal uleiul de canabis?

Conform reglementarilor UE, produsele pe baza de CBD sunt legale, atat timp cat nu contin mai mult de 0,2% THC. In Romania, astfel de produse pot fi achizitionate de la furnizori autorizati, asa cum este si CBDLife, fiind chiar recomandate, in multe cazuri, direct de catre medici.