Afacerile din piaţa vopselelor ating 200 milioane euro, anual

Oamenii stau mai mult acasă, în ultima perioadă, şi investesc mai serios în decorări sau redecorări, susţine Cătălina Trupşor, fondator şi CEO Color Smart. Potrivit acesteia, piaţa vopselelor de la noi ajunge la de 180-200 milioane de euro pe an. În ultimii trei ani, creşterea a fost de 5-7%/an, ne-a spus Cătălina Trupşor, într-un interviu, apreciind: "Consider că această tendinţă de creştere se va accentua în următorii ani, pentru că au explodat preţurile materiilor prime şi ale transporturilor din toată lumea, din Asia în mod special. Singura piedică pare să fie în continuare lipsa forţei de muncă specializate".

Reporter: De când activaţi pe piaţa de profil?

Cătălina Trupşor: Activăm pe piaţa de finisaje interioare şi exterioare din anul 2005, când am adus brandul de vopsele Benjamin Moore în România. De-a lungul timpului am adăugat şi alte branduri premium la portofoliul nostru de produse, cum ar fi Novacolor, Purdy sau Semin. Oferim, de asemenea, servicii de consultanţă, management de proiect şi dezvoltare pentru aplicatorii care-şi doresc să fie mai buni.

În ceea ce priveşte sistemul de distribuţie, am optat pentru sub distribuitori, magazine şi revânzători, în cele mai multe oraşe din ţară, astfel încât să fim peste tot, cât mai aproape de clienţii noştri.

Reporter: Cum vedeţi competiţia din acest sector?

Cătălina Trupşor: Ca în orice domeniu, există o competiţie să o numim generală, adică pentru toţi cei care-şi doresc produse şi servicii de decorare interioară şi exterioară şi una specifică pe nişa căreia i te adresezi în mod special, în cazul nostru zona premium şi premium plus, care oferă posibilităţi nelimitate de culori, texturi, materiale unice la preţuri extrem de diversificate.

Pentru că noi oferim clientului soluţii personalizate, pe cât posibil complete, pentru gusturi sofisticate, nu ne înscriem niciodată în cursa cine oferă pieţei cel mai ieftin litru de vopsea. În nişa pe care o ţintim, competiţia este moderată, civilizată şi contribuie la ridicarea calităţii proiectelor româneşti.

Reporter: Care este evoluţia domeniului şi ce perspective are acesta?

Cătălina Trupşor: Dacă vorbim numai despre vopsele, estimăm o dimensiune a pieţei româneşti de 180-200 milioane de euro pe an. În ultimii trei ani, creşterea a fost de 5-7%/an. Consider că această tendinţă de creştere se va accentua în următorii ani, pentru că au explodat preţurile materiilor prime şi ale transporturilor din toată lumea, din Asia în mod special. Oamenii stau mai mult acasă şi investesc ceva mai serios în decorări sau redecorări. Singura piedică pare să fie în continuare lipsa forţei de muncă specializate.

Reporter: Care sunt tendinţele în piaţa vopselelor şi cum a evoluat cererea în ultimul an, în contextul în care majoritatea angajaţilor au lucrat de acasă?

Cătălina Trupşor: Au existat nişte momente critice de când a început pandemia. În perioada în care retailul a fost închis am vândut foarte puţin, dar am profitat de timpul în plus ca să ne redesenăm procesele critice, să ne îmbunătăţim sistemul informatic şi modelul de distribuţie, punând la dispoziţia clienţilor noştri un magazin virtual unde au putut să-şi continue achiziţiile şi fără prezenţă fizică.

Apoi, cererea a revenit în forţă, astfel încât am închis anul 2020 ceva mai bine decât ne aşteptam. În 2021, a continuat să crească cererea pentru produse şi servicii premium, iar noi am reuşit să satisfacem toate cerinţele clienţilor indiferent că am lucrat de acasă, că ne-am dus pe şantier sau am fost prezenţi în showroom-uri.

Reporter: Care au fost provocările/avantajele pandemiei pentru acest sector?

Cătălina Trupşor: Faptul că oamenii au stat mai mult timp în casă a fost un avantaj. Au avut ceva mai mulţi bani pentru reparaţii deoarece au călătorit şi au ieşit mai puţin. A fost mai mult timp pentru analiză, decizie, dar şi implementare de proiecte casnice. Mai mulţi clienţi au dorit ceva special, personalizat, care să-i ajute să se simtă mai bine în mediul lor.

A fost mai simplu să găseşti profesionişti dispuşi să se implice în proiectul tău casnic. O bună bucată de vreme preţurile au stat pe loc, poate au fost şi mai mici, datorită mulţimii de oferte şi lichidărilor brutale de stoc.

Acestea au fost avantaje pentru business-ul nostru.

Într-adevăr, au dispărut sau au încetinit puternic proiectele legate de birouri, restaurante, hoteluri, ceea ce a fost un dezavantaj.

Reporter: Cum resimte Color Smart criza sanitară şi economică prin care trece toată lumea?

Cătălina Trupşor: Nimeni nu se simte bine în condiţiile actuale. Lipseşte siguranţa, predictibilitatea, nu ştii dacă ai showroom-urile închise sau deschise, livrările de la furnizorii externi sunt afectate de disponibilitatea materiilor prime, iar preţurile cresc oarecum incontrolabil.

Ce am făcut noi ca să resimţim cât mai puţin adversitatea mediului extern a fost să fim mereu aproape de clienţii şi de specialiştii noştri, să le punem la dispoziţie metode de distribuţie moderne ce nu depind de prezenţa fizică, să ne simplificăm procesele, să ne păstrăm o structură organizaţională suplă şi flexibilă, să oferim sprijin partenerilor de distribuţie, să comunicăm permanent cu piaţa.

Reporter: Ce strategie aţi abordat pentru a depăşi perioada dificilă creată de pandemie?

Cătălina Trupşor: Nu am făcut schimbări majore în strategia noastră de dezvoltare. Am continuat să întărim sistemul naţional de distribuţie, am consolidat relaţiile cu furnizorii externi, am îmbunătăţit legăturile cu comunitatea de profesionişti - arhitecţi, designeri, aplicatori, constructori.

Pentru a uşura experienţa de achiziţie a clienţilor finali am deschis un nou magazin virtual, care era în plan dar a cărui implementare a fost accelerată de conjunctură. În ceea ce priveşte organizaţia noastră, am lucrat la sistemul informatic, la clarificarea rolurilor fiecărei funcţiuni, la profesionalizarea oamenilor şi la perfecţionarea abordărilor de customer service.

În plus, am investit într-un nou showroom în Bucureşti, care este nava amiral a businessului, locul pe care fiecare iubitor de frumos şi de culoare este invitat să-l viziteze ca să se inspire când vrea să-şi pună-n practică decorarea de vis.

Reporter: Cum au evoluat preţurile în piaţa de profil?

Cătălina Trupşor: În piaţa de construcţii, sunt multe materiale care şi-au dublat preţul - fier, lemn. Specific în zona de finisaje sau vopsele, preţurile au crescut cu 15-20% faţă de septembrie-octombrie 2020. Din ce am observat noi, proiectele în desfăşurare nu s-au oprit, poate unele au scăzut ritmul.

Reporter: Ce proiecte de investiţii aveţi în derulare sau urmează să demaraţi la noi?

Cătălina Trupşor: De la începutul anului am investit semnificativ în logistică (depozite, utilaje, procese, proceduri noi), în perfecţionarea sistemului informatic, în deschiderea magazinelor virtuale - pentru public şi pentru distribuitori separat, în echipa proprie.

Ne-am mutat într-un sediu nou şi ne vom consolida showroomurile existente din Bucureşti şi Constanţa, unde vom continua să angajăm, să rafinăm procesele şi sistemul informatic, să organizăm evenimente pentru profesionişti şi clienţi.

Ne vom mări eforturile de a comunica cu piaţa, de a oferi soluţii creative, consultanţă în alegerea culorilor, în bugetare şi management de proiect.

Organizăm cursuri pentru aplicatori în cadrul Academiei Novacolor, un concept important preluat de la partenerii noştri italieni. Împreună cu ambasadorii Novacolor, le oferim aplicatorilor perfecţionare în tehnici noi, mai complicate, speciale pentru produse decorative. Extindem sistemul de distribuţie cu showroom-uri în locaţii noi, magazine şi depozite. Vom da mai multă atenţie proiectelor mari în care ne vom implica nu numai cu furnizarea materialelor, ci şi cu echipe proprii de aplicatori.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020 şi ce preconizaţi pentru finalul acestui an?

Cătălina Trupşor: În primul semestru al acestui an, am realizat aproximativ 1,5 milioane euro şi avem o creştere de 60%, faţă de anul 2020. Estimăm ca până la finalul anului să menţinem o creştere de 50% a cifrei de afaceri, respectiv vânzări de 3 milioane euro, în 2021.

Creşterea vine din dezvoltarea şi maturizarea sistemului de distribuţie, din proiecte noi, atât cu specialişti - arhitecţi, designeri, constructori -, cât şi din creşterea spectaculoasă a numărului de clienţi.

Observăm dorinţa oamenilor de a alege soluţii sofisticate, unice, personalizate, care justifică creşterea segmentului premium.

Reporter: În ce reţele comerciale se găsesc produsele dumneavoastră şi ce avantaje au acestea în faţa celor concurente?

Cătălina Trupşor: Produsele noastre se găsesc doar în reţeaua proprie, nu sunt comercializate în alte magazine sau reţele DIY.

Abordarea noastră consultativă care presupune suport pentru specialişti şi clienţi pe tot parcursul proiectului ne limitează numărul de locaţii în care putem fi prezenţi, dar este şi principalul nostru atu, deoarece oamenii ştiu că găsesc la noi tot ajutorul de care au nevoie ca să-şi ducă planurile la bun sfârşit.

Reporter: Cum apreciaţi ajutorul statului pentru antreprenori?

Cătălina Trupşor: Au fost iniţiative care au ajutat peisajul antreprenorial, cum ar fi IMM Invest sau unele dintre facilităţile de amânare sau reeşalonare a plăţii taxelor.

S-ar fi putut face mai mult în zona de ajutor pentru agenţii economici care au fost închişi prin forţa împrejurărilor şi, deci, incapabili să îşi susţină cheltuielile operaţionale. În ceea ce priveşte renaşterea economică post pandemie, probabil că ar ajuta foarte mult accesul facil la finanţări cu costuri mici, digitalizarea şi debirocratizarea instituţiilor de stat.

Reporter: Ce problematici are sectorul şi care ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

Cătălina Trupşor: Cea mai mare problemă este lipsa de forţă de muncă specializată şi necalificată. Colaborarea între toţi cei implicaţi în proiect ar putea fi mai bună pe traseul arhitect/designer, constructor, aplicator, furnizor de materiale. Adeseori ar putea să existe un management de proiect mult mai eficient, care să permită atingerea rezultatelor dorite, mai rapid şi mai ieftin.

(Interviu preluat din revista BURSA Construcţiilor)