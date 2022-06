AFI Europe a obţinut pre-certificarea LEED PLATINUM pentru clădirea de birouri AFI Tech Park 2

AFI Tech Park 2, a doua fază a ansamblului de birouri AFI Tech Park construit de AFI Europe România lângă Palatul Parlamentului, a primit pre-certificarea LEED Platinum, după ce a finalizat cu succes evaluarea GBCI a documentaţiei din faza iniţială de proiectare, conform unui comunicat remis redacţiei. Procesul amplu de certificare este coordonat de Divizia Green & Healthy Buildings Certifications din cadrul Colliers România.

Potrivit sursei citate, AFI Tech Park 2 a obţinut pre-certificarea LEED Platinum, cel mai înalt nivel al sistemului de certificare "verde", standard recunoscut la nivel global ca simbol al excelenţei în proiectarea, construcţia şi operarea clădirilor sustenabile.

Pre-certificarea LEED Platinum a fost acordată clădirii AFI Tech Park 2 pentru punerea în aplicare a unor strategii şi soluţii practice şi măsurabile în domenii precum dezvoltarea durabilă a zonei in care se construieşte, reducerea consumului de apa potabila, eficienţa energetică, selecţia materialelor şi calitatea mediului interior.

Pentru a reduce emisiile de CO2 în timpul funcţionării, AFI Tech Park 2 va consuma cu 35% mai puţină energie şi cu 50% mai puţină apă potabilă în comparaţie cu o clădire obişnuită, reducând astfel efectele nocive asupra mediului şi economiei datorate consumului excesiv de energie, dar şi presiunea asupra sistemelor municipale de alimentare cu apă şi de canalizare. AFI Europe România are în plan să încurajeze dezvoltarea reţelei de distribuţie şi a noilor tehnologii de energie regenerabilă şi astfel a decis să se angajeze într-un contract de achiziţie de energie regenerabilă pe o durată de minimum 2 ani, pentru a furniza cel puţin 70% din energia electrică a clădirii din surse nepoluante.

Pentru a oferi confort, bunăstare şi productivitate tuturor ocupanţilor clădirii, calitatea mediului interior este asigurată prin mai multe măsuri strategice, cum ar fi o ventilaţie îmbunătăţită şi aport sporit de aer proaspăt, un plan de management al execuţiei construcţiei pentru calitatea aerului interior, reducerea poluanţilor aerului proveniţi de la materialele de construcţie, un confort termic adecvat sau acces la lumină naturală, subliniază sursa citată.

"Prin obţinerea pre-certificarii LEED Platinum, AFI Tech Park 2 demonstrează un angajament activ în construirea clădirilor sustenabile, prin diminuarea emisiilor de carbon, prin reducerea costurilor de operare şi prin conservarea resurselor naturale. AFI Europe este cel mai mare dezvoltator de clădiri de birouri şi centre comerciale certificate LEED Core & Shell din România, cu peste 170.000 de metri pătraţi de spaţii certificate", declară arh. Tamara Dogariu, Senior Sustainability Consultant în cadrul diviziei Green & Healthy Buildings Certifications a Colliers, LEED AP al acestui proiect.

"Suntem constant preocupati să dezvoltăm proiecte sustenabile şi vizăm menţinerea unor costuri operaţionale la un nivel optim, asigurând calitatea şi eficienţa impuse de către chiriaşi noştri. În acest sens,am instalat în toate clăădirile de birouri cel mai nou şi performant sistem de purificare a aerului prin ionizare, care a contribuit de asemenea la obţinerea certificării WELL Health & Safety pentru toate clădirile", a declarat Emma Toma, Head of Office Division - AFI Europe România.

Din 2014, anul în care AFI Park 1 a devenit prima clădire de birouri din România certificată LEED Core and Shell Rating System, AFI Europe a stabilit mai multe repere importante pe piaţa imobiliară din România.

AFI Europe a certificat în conformitate cu sistemul LEED Gold & Platinum pentru core & shell clădirile AFI Tech Park 1 şi AFI Park Braşov. Clădirile AFI LAKEVIEW, AFI PARK FLOREASCA, AFI VICTORIEI PLAZA şi AFI PARK TIMIŞOARA au obţinut certificarea BREEAM Excellent & Very Well. De asemenea, în 2020 AFI Europe România a finalizat dezvoltarea pentru prima fază a AFI City Bucureştii Noi, primul complex rezidenţial al companiei în România. Proiectul a primit certificarea Green Homes de la RoGBC (Romanian Green Building Council), ca o recunoaştere pentru faptul că este un proiect rezidenţial prietenos cu mediul înconjurător, cu multe facilităţi verzi.

Colliers este compania de consultanţă imobiliară din România cu cea mai amplă experienţă în segmentul certificărilor, oferind consultanţă pentru obţinerea standardelor LEED, WELL şi BREEAM. Colliers oferă astfel de servicii din 2011, iar până acum a asistat peste 120 de proiecte în vederea obţinerii de certificări verzi, care însumează aproximativ 3,2 milioane de metri pătraţi, cu certificări deja obţinute sau în curs de acordare în România şi Europa Centrală şi de Est. Echipa este formată din specialişti care deţin diverse acreditări, cum ar fi: LEED AP BD + C, LEED AP ID + C, LEED AP O + M, LEED AP ND, WELL AP, BREEAM Assessor şi BREEAM In Use Assessor, se mai arată în comunicat.