Air France-KLM şi SAS semnează acorduri de codeshare şi interline

Air France-KLM şi SAS au anunţat semnarea unor acorduri de codeshare şi interline aplicabile zborurilor operate de Air France, KLM şi SAS. Aceste acorduri includ, de asemenea, beneficii reciproce în cadrul programelor de fidelitate. Acordurile vor intra în vigoare la 1 septembrie 2024, când SAS va adera oficial la alianţa SkyTeam, din care Air France-KLM face parte ca membru fondator, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, acordul de codeshare va acoperi o gamă largă de destinaţii europene. Clienţii Air France şi KLM vor avea acces la 33 de destinaţii din Europa de Nord prin hub-urile SAS din Copenhaga, Oslo şi Stockholm. Clienţii SAS vor avea acces la 33 de destinaţii europene prin hub-urile Air France şi KLM de la Paris-Charles de Gaulle şi Amsterdam Schiphol. În curând, vor fi adăugate şi destinaţii intercontinentale în cadrul acestui acord.

Acordul de interline va acoperi reţeaua europeană a Air France, KLM şi SAS, oferind clienţilor opţiuni de călătorie extinse.

Membrii programelor de fidelitate Flying Blue şi EuroBonus, aparţinând Air France-KLM şi SAS, vor putea acumula şi cheltui Mile/Puncte pe toate zborurile începând cu 1 septembrie 2024. Membrii eligibili EuroBonus vor putea beneficia, de asemenea, de serviciile şi avantajele SkyTeam, inclusiv SkyPriority şi acces la lounge-uri.

"Aceste acorduri marchează un pas important către o cooperare comercială strânsă între Air France, KLM şi SAS", a declarat Angus Clarke, Chief Commercial Officer, Air France-KLM. "Prin conectarea reţelelor şi hub-urilor noastre, clienţii noştri vor beneficia de o gamă largă de destinaţii europene şi de servicii de înaltă calitate. Aşteptăm cu nerăbdare să dezvoltăm această relaţie şi să ne consolidăm poziţia în regiunea Scandinavă."

"Suntem mândri să lansăm zboruri în codeshare cu viitorii noştri parteneri SkyTeam, Air France-KLM, pentru a îmbunătăţi conexiunile noastre şi a oferi mai multe beneficii clienţilor noştri fideli. Colaborarea cu Air France-KLM aduce multe oportunităţi. Nu doar că va atrage noi pasageri către SAS, dar va creşte şi vizibilitatea şi conectivitatea globală a companiei. Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare de succes şi durabilă împreună", a declarat Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

Air France şi KLM operează până la 200 de zboruri săptămânale între hub-urile lor - la Paris-Charles de Gaulle şi Amsterdam Schiphol - şi hub-urile SAS din Copenhaga, Oslo şi Stockholm.

SAS operează în prezent până la 44 de zboruri săptămânale către Paris-Charles de Gaulle din Copenhaga, Oslo şi Stockholm şi 65 către aeroportul Amsterdam Schiphol. Rezervările sunt deja posibile pe airfrance.com, klm.com, flysas.com şi prin toate canalele de distribuţie, pentru zboruri începând cu 1 septembrie 2024.

