ALEXANDRU STĂNEAN, CEO TERAPLAST:"Toate fabricile grupului funcţionează, zona B2B merge la parametri normali"

Toate fabricile grupului Teraplast (TRP) funcţionează la ora asta, iar zona de business to business (B2B) merge foarte aproape de parametri normali, a declarat, ieri, Alexandru Stănean, CEO-ul producătorului de materiale de construcţii, în cadrul unei video-conferinţe organizată de Pria Events.

Acesta a precizat: "Statutul de companie listată nu îmi permite să divulg foarte multe informaţii exacte, dar pot să confirm că la ora asta toate fabricile grupului funcţionează. Într-adevăr, pe unele canale de distribuţie precum business to consumer, vedem o reducere a fluxului de comenzi, oamenii stau în casă şi nu sunt foarte preocupaţi să facă renovări. Dar, din fericire, zona de business to business merge, aş îndrăzni să spun foarte aproape de parametri normali, atât pe ceea ce înseamnă consumul de pe piaţa internă cât şi ceea ce înseamnă exporturile grupului. Şi în România şi în Serbia lucrurile merg mult mai bine decât dacă am asculta doar ceea ce se spune la televizor".

Stănean a subliniat că firma are un business diversificat, ceea ce protejează compania în contextul nefast provocat de noul coronavirus şi că firma nu mai are probleme de achiziţii în condiţiile în care transportul de marfă în UE s-a reglat.

"Avem avantajul că avem business-ul diversificat atât din punct de vedere geografic cât şi ca grupe de produse, nu avem toate ouăle în acelaşi coş. Pe partea de achiziţii, situaţia este incredibil de dinamică. Acum două săptămâni, asigurarea materiilor prime era principala preocupare pe care o aveam. La această oră, fluxurile logistice au fost reglate, au fost reduşi timpii de aşteptare în vămi, s-a normalizat sau este aproape de normal tot ce înseamnă parcul de transport deci nu mai există probleme de achiziţii. Marea majoritate a furnizorilor noştri au funcţionat şi funcţionează şi acum. Nici măcar din Italia nu am avut probleme să ne aducem materii prime şi materiale. În plus, ne-am reorientat rapid şi am găsit soluţii de aprovizionare, inclusiv din intern, pentru a diminua riscul logistic cât de mult se poate", a adăugat Alexandru Stănean.

CEO-ul Teraplast a arătat că firma a început să ţină cont de câţi oameni are bolnavi şi din ce cauze, un parametru nou, şi a sugerat Ministerului Economiei şi Ministerului de Finanţe să fie constituit un grup de lucru care să urmărească "gradul de infectare a firmelor de criza economică care vine în urma crizei sanitare".

"Acest grup ar trebui să ia pulsul companiilor cu mai mult de 50 de angajaţi pe un sistem de raportare cu trei-patru-cinci date pe care să le colecteze zilnic pe o platformă online. Trebuie să ştie autorităţile care e situaţia din economia reală: 37% din companiile româneşti şi-au întrerupt activitatea şi 20% şi-au restrâns-o. Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă asta ca impact în venituri bugetare şi PIB. Sper că autorităţile au datele astea în timp real", a mai precizat Stănean, adăugând că şantierele încă merg.

El a completat: "E preferabil ca firmele care încă mai pot să muncească, pentru că restaurantele şi hotelurile sunt oprite, transportul aerian e 90% oprit, sper ca industriile care mai pot să funcţioneze să fie lăsate să funcţioneze. (...) Poate profităm de perioada asta în care multe lucruri nu merg şi facem să meargă ce nu a mers niciodată în România: construcţia de infrastructură".

Prezent în aceeaşi video-conferinţă, Sabin Sărmaş, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, a precizat că statul nu încurajează întreruperea şantierelor. "Se fac eforturi la nivel de ministere, eu ştiu exemplul de la Ministerul Fondurilor Europene, de unde li se spune constructorilor să nu oprească şantierele pentru că nu reprezintă un pericol foarte mare acest tip de activitate, tocmai pentru a nu opri aceste lucrări de infrastructură medie sau mare", a spus Sărmaş.

Alexandru Stănean a mai precizat că Teraplast a studiat demararea producţiei de viziere medicale dar că nu a găsit furnizori.

"Avem alte produse la care ne gândim din zona medicală care necesită investiţii de sute de mii de euro, dar rămâne de văzut dacă o să mai avem noi patriotism să cumpărăm din România sau dacă o să importăm din nou din firme de apartament", a spus directorul general al Teraplast.