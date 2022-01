"Am construit în Nordis Mamaia un mic oraş"

Reporter: Cum a afectat pandemia sectorul de investiţii imobiliare?

Alexandru Mihai: Pot să spun că, din perspectiva noastră, în perioada iniţială, când lumea era panicată şi ţinută în casă, am avut o perioadă de stagnare a vânzărilor, însă imediat după aceea perioadă am avut parte de o creştere bruscă a vânzărilor, a fost o creştere în V, după aceea am avut parte de o ascensiune controlată a vânzărilor. Oamenii au fost extrem de nerăbdători, imediat după ce am ieşit din casă şi am scăpat de restricţiile care ne-au izolat din punct de vedere social, majoritatea au simţit nevoia să facă achiziţii, să vadă proiecte noi.

La Nordis, în perioada aceea am avut foarte mult întâlniri, foarte multe vizite pentru noul proiect. Amenajasem un showroom acolo şi aveam întâlniri una după alta, weekend-urile erau pline de dimineaţa până seara. Pot să spun că, din punctul acesta de vedere, a fost foarte interesant şi, în acelaşi timp, unul dintre produsele noastre noi pentru România, produsul financiar garantat cu proprietate imobiliară, a fost foarte bine primit de public în acea perioadă.

De ce? Pentru că era o perioadă (se întâmplă şi acum) în care inflaţia creştea, oamenii erau puţini nesiguri pe resursele lor financiare şi nu doreau să le ţină la bancă, şi atunci doreau să le plaseze în investiţii sigure.

România a fost şi este încontinuare ţara cu cel mai mare procent de proprietari versus chiriaşi din U.E , undeva la 96%, astăzi. Asta ne face pe noi, ca popor, foarte atraşi de zona de imobiliare. Este ceva normal în România să deţii un apartament. Pornind de la treaba asta, a devenit normal pentru români să investească în imobiliare. Pentru ce? Pentru chirie, evident. Şi atunci produsul nostru financiar garantat cu o proprietate imobiliară, camera asta de hotel care îţi oferă un randament fix de 7% pe an, a sunat foarte interesant, deoarece este un produs care te scuteşte pe tine, ca investitor, de multe bătăi de cap. Cumpărând o cameră de hotel scapi de partea de mobilat, finisaj, închiriere pe cont propriu sau prin agenţie, precum şi de administrarea relaţiei cu chiriaşii. Astfel, noi am creat un produs care te scapă de toate aceste lucruri.

Reporter: Care a fost investiţia totală în Nordis Mamaia?

Alexandru Mihai: Nordis Mamaia are două etape. Prima etapa, Nordis Mamaia Wave, care include hotelul cu 712 camere şi două corpuri rezidenţiale unde mai sunt 620 de apartamente. În această etapă investiţia a fost în jurul a 100 milioane euro. Stadiul al doilea, lansat la începutul lunii august, Nordis Dune, care are o suprafaţă de 80.000 de metri pătraţi construiţi şi 950 de apartamente rezidenţiale. De asemenea, etapa a doua a venit cu foarte multe facilităţi şi servicii în plus. Nordis Dune faţă de Nordis Wave are o sală polivalentă de peste 1000 de locuri, plajă de peste un hectar, o zonă de premium foodcourt, o zonă de magazine de retail, zonă de spa, cinema, un cazino şi o zonă destinată mamelor şi copiilor, este o zonă în care familiile îşi pot lăsa copii cu animatori, personal specializat în domeniul acesta, iar mămicile se pot relaxa.

Un alt lucru pe care vreau să îl punctez aici este faptul că Nordis Mamaia, pe de-a întregul, aduce foarte multe avantaje faţă de o dezvoltare normală. În toată istoria noastră de dezvoltatori imobiliari am construit blocuri rezidenţiale cu mici facilităţi de genul acesta, însă cu totul altceva când ai şansa să construieşti un proiect de mari dimensiuni, pentru că poţi integra foarte bine lucrurile acolo, poţi să le faci complementare, asta îţi oferă şansa să faci un mic orăşel. Noi spunem că, la mare, Nordis Mamaia e un adevărat oraşel, asta pentru că poţi sta acolo trei luni fără să ieşi, întrucât ai toate faciliţăţile necesare.

Reporter: Care este cel mai mare proiect al Nordis?

Alexandru Mihai: Cel mai mare proiect este Nordis Mamaia City, care este format din prima etapă şi etapa a doua. Proiectul va ajunge la 200 de milioane de euro si peste 180.000 de metri pătraţi. Este cea mai mare dezvoltare urbană turistică din România, la acest moment.

Reporter: Urmăriţi să dezvoltaţi proiecte de tipul acesta şi în alte staţiuni din litoralul românesc?

Alexandru Mihai: Este o posibilitate pe care o analizăm, dar în momentul de faţă nu pot da un răspuns concret legat de asta. În schimb, pot să mărturisesc că analizăm alte zone de interes turistic din România. Ne uităm puternic în zonele de vest, nord-vest, în centru, în staţiunile montane. Sunt multe locuri unde poate fi adus conceptul nostru. Românii au primit foarte bine conceptul nostru şi suntem primul şi singurul dezvoltator care aduce aceste facilităţi, este vorba despre acest produs financiar garantat cu o proprietate imobiliară, camera de hotel oferă randamentul fix de 7%. Totuşi, nu este un produs inventat de noi, este un produs pe care l-am văzut şi funcţioneză mult mai bine în ţări dezvoltate, pe plan turistic cum ar fi Dubai, America, Franţa şi Spania.

Reporter: Ce proiecte vor urma?

Alexandru Mihai: În momentul de faţă pot să vorbesc despre proiectele actuale - Nordis Wave Mamaia, unde în etapa întâi avem deja ridicate două corpuri de hotel, finalizate la exterior, iar corpurile rezidenţiale din spate sunt şi ele ridicate, iar Nordis Dune este în lucru, tocmai am primit autorizaţia pentru el. Pe lângă acestea mai este Nordis Sinaia, unde avem autorizaţia şi am început terasamentul initial; prima etapă a început cu defrişarea zonei. Apoi am făcut terasamentul, iar în momentul de faţă suntem pe cale să terminăm pilotarea. Acolo este dublă pilotare, prin procesul de pilotare mă refer la procesul de a fora piloţi din două puncte de vedere.

Reporter: Câţi metri pătraţi o să aibă proiectul de la Sinaia?

Alexandru Mihai: Proiectul de la Sinaia va avea 22.000 de metri pătraţi, iar aici investiţia va ajunge la 40 de milioane de euro.

Reporter: Câte unităţi locative aţi vândut la Nordis Mamaia?

Alexandru Mihai: În tot ceea ce înseamna partea de Nordis Mamaia, în prima etapă, din 712 camere de hotel şi 620 de apartamente rezidenţiale, am trecut de 1250 de unităţi precontractate, iar în etapa a doua, Nordis Dune, în momentul de faţă, suntem la peste 200 de unităţi vândute.

Reporter: La începutul anului aţi emis o estimare de vânzări de peste 100 de milioane de euro pentru anul 2021. Cât de aproape sunteţi de estimările de la începutul anului?

Alexandru Mihai: La începutul lunii septembrie am trecut de 53 de milioane de euro de valoare vândută în primul semestrul, ne apropiem de suma respectivă, suntem foarte încrezători.

Reporter: Aţi anunţat la începutul anului înfiinţarea companiei de turism. Ce ne puteţi spune despre acest proiect?

Alexandru Mihai: Sunt foarte mândru de Nordis Travel. Anca Drugan, CEO al companiei Nordis Travel, a realizat o companie de travel orientată pe partea de luxury. Ei au vândut mai multe avioane private decât orice altă companie de turism din domeniul acesta din România într-o perioadă record şi, pe deasupra, se ocupă foarte mult de vacanţele din zona luxury. A apărut un comunicat referitor la o vacanţă de 75.000 de euro a unei persoane, ceea ce este impresionant pentru România. Nordis Travel a trecut, ca cifră de afaceri, de 2 milioane de euro şi suntem foarte mândri de reuşitele companiei.

Reporter: Consideraţi că suntem într-un "boom" imobiliar?

Alexandru Mihai: Cred că un boom imobiliar a fost in 2006-2008, înainte de criza economică. Eu, prin boom imobiliar, înţeleg o creştere artificială şi forţată a preţurilor. Dacă ne referim la asta trebuie să ne amintim că, în momentul Acela, preţurile erau foarte mult crescute, iar economia nu creştea în acelaşi timp, era o diferenţă majoră. În momentul de faţă nu avem nicio legătură cu piaţa aceea. În acest moment, tot ce ce întâmplă vis-a-vis de COVID a creat o stagnare la un moment dat, dar asta nu a fost nicio dată legat de partea financiară, cum a fost în 2006-2008. Atunci a existat o problemă financiară generalizată pe care acum nu o avem.

Acum, mai ales în Europa, sunt foarte mulţi bani care stau în conturi şi aşteaptă să fie investiţi, mai ales în partea centrală şi în cea de vest. Toţi oamenii din partea de vest se tem de inflaţie, toţi îşi doresc ca banii lor să producă ceva, iar produse precum ale noastre sunt foarte dorite. Revenind la întrebare, aş spune că economia, în momentul de faţă, creşte susţinut şi organic, într-un mod normal, iar preţurile se adaptează în funcţie de creşterea economiei. Aşadar, nu consider că suntem într-un "bubble".

Reporter: Cum vedeţi ieşirea din criza prin care trecem?

Alexandru Mihai: Consider că în momentul de faţă suntem într-o zonă normală de creştere organică a economiei. Nu cred că suntem, în niciun caz, într-o criză financiară. A fost o perioadă de incertitudine provocată de criza aceasta medicală, dar lucrurile stau foarte bine pe partea economică, financiară şi de real-estate. Mai ales în piaţa rezidenţială şi a hotelurilor de leisure, care se dezvoltă organic, susţinut, şi au o creştere normală foarte bună.

Reporter: Consideraţi că investitorii străini sunt interesaţi de zona imobiliară din România?

Alexandru Mihai: Absolut! Noi avem foate mulţi astfel de investitori care sunt interesaţi de produsul nostru şi caută să plaseze bani pentru un randament garantat. Ponderea investitorilor străini nu este extraordinar de mare, dar cei care vin sunt extrem de interesaţi de produsul financiar pe care îl oferim noi.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din revista BURSA Construcţiilor)