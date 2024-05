Reporter: Care sunt principalele motive care au stat la baza deciziei de a rebrandui Pepsi după 14 ani?

Mihaela Hristea: Decizia de a rebrandui Pepsi după 14 ani a venit din dorinţa de a a rămâne relevanţi şi atractivi pentru consumatori. Industria noastră evoluează rapid, iar preferinţele publicului se schimbă constant. Pentru a ţine pasul cu aceste schimbări, am simţit că este momentul să ne actualizăm identitatea vizuală.

Noul nostru aspect reprezintă un pas înainte îndrăzneţ. Am adăugat culoarea neagră pentru a omagia Pepsi Zero Sugar şi am introdus elementul de design "Pulse", care ne permite să adaptăm şi să personalizăm look-ul Pepsi în funcţie de context. Acest lucru ne ajută să interacţionăm cu consumatorii în moduri noi şi interesante.

Prin noul logo şi identitatea vizuală revizuită, dorim să subliniem atât istoria bogată a brandului nostru, cât şi angajamentul nostru pentru inovaţie şi progres. Rebrandingul ne ajută să rămânem relevanţi şi să sărbătorim spiritul de provocator, inspirându-ne consumatorii să-şi urmeze pasiunile şi să se bucure de viaţă fără reţineri. Continuăm să fim "Thirsty for More", mereu în căutarea a ceva nou şi captivant.

Reporter: Ce reprezintă culoarea neagră în noul design? Înseamnă acest rebranding o schimbare în poziţionarea sau valorile brandului Pepsi?

Mihaela Hristea: Culoarea neagră a fost inclusă pentru a adăuga un contrast îndrăzneţ şi elegant cu albastrul electric. Negrul este de asemenea asociat cu Pepsi Zero Zahăr, care reprezintă un segment esenţial şi un motor de creştere pentru brandul nostru. Pepsi Zero Zahăr este doar unul dintre produsele care avansează spre obiectivul global al PepsiCo ca, până în 2025, în întregul portofoliu de băuturi, cel puţin două treimi din volumele de vânzări din portofoliu să aibă 100 de calorii sau mai puţin din zaharuri adăugate. În ceea ce priveşte valorile Pepsi, acestea rămân neschimbate: dorim să celebrăm curiozitatea şi setea pentru nou şi neaşteptat. Am fost întotdeauna un brand îndrăzneţ şi plin de energie, iar noul nostru logo şi identitate vizuală reflectă mai bine această atitudine pe măsură ce ne îndreptăm spre viitor.

Reporter: Cum aţi adaptat rebrandingul Pepsi pentru a răspunde tendinţelor actuale de consum şi preferinţelor noilor generaţii?

Mihaela Hristea: De la campanii îndrăzneţe precum "Acceptă provocarea Pepsi" până la participarea noastră la evenimente ca Summer Well sau TIFF, Pepsi a fost mereu prezent, aducând experienţe care să încânte.

Noul logo Pepsi reprezintă mai mult decât o simplă imagine. Este o declaraţie de încredere şi optimism. Nu ne mulţumim doar să urmăm trendurile, ci vrem să le creăm. Lansarea acestui logo este doar începutul. Ne pregătim să aducem mai multe campanii şi evenimente care să surprindă şi să bucure.

În această nouă eră, Pepsi va fi alături de consumatori, oferind produse noi şi colaborări care să inspire. Rămânem conectaţi prin evenimente şi activităţi care să aducă bucurie, datorită pasiunii noastre pentru sport, muzică şi momente de neuitat.

Reporter: Ce rol joacă tehnologia şi digitalizarea în strategiile de marketing ale companiei?

Mihaela Hristea: Tehnologia şi digitalizarea au un rol foarte important în strategiile noastre de marketing. Deşi canalele tradiţionale precum outdoor-ul, radio-ul şi televiziunea rămân esenţiale pentru construirea brandului şi ajungerea la o audienţă vastă, marketingul digital ne oferă agilitate şi capacitatea de a ne adapta rapid la schimbările din piaţă. Acesta ne permite să ajungem la un număr mare de consumatori şi să controlăm frecvenţa cu care mesajul nostru este livrat, evitând să devină intruziv.

Campaniile noastre digitale, precum cea de pe TikTok pentru promovarea Pepsi Zero, au evidenţiat un succes semnificativ, cu o implicare mare din partea consumatorilor. De asemenea, platformele noastre digitale, cum ar fi PepsiCo Smiles, dar şi Facebook, ne oferă un canal constant de comunicare cu consumatorii, oferindu-le acces la cele mai recente campanii şi oferte exclusive.

În plus, abordarea noastră în marketingul influencerilor ne-a permis să colaborăm atât cu artişti precum Smiley şi Alina Eremia, cât şi cu micro şi nano influenceri, pentru a promova produsele noastre într-un mod autentic şi relevant.

Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră de marketing, în contextul noii identităţi vizuale şi al tendinţelor de consum?

Mihaela Hristea: Avem în vedere să ne aliniem strategiile de marketing cu noua identitate vizuală şi cu schimbările în preferinţele consumatorilor. Ne propunem să consolidăm relaţiile cu consumatorii, adaptându-ne la nevoile lor în continuă evoluţie şi oferindu-le experienţe autentice şi captivante.

Ne propunem ca fiecare campanie să devină o declaraţie îndrăzneaţă, o provocare la adresa status quo-ului, lăsând o amprentă memorabilă şi inspirând o nouă generaţie, în acelaşi spirit provocator şi inovator care a definit brandul Pepsi.

Vom continua să fim la curent cu tendinţele de pe piaţă şi cu feedback-ul primit, pentru a aduce inovaţii relevante în produsele şi campaniile noastre. Prin abordarea noastră agilă şi orientată spre viitor, ne dorim să fim o forţă disruptivă în industrie, spargând barierele convenţionale şi provocându-ne în mod constant la noi standarde de excelenţă.

În acest context digital şi într-o lume în continuă schimbare, ne vom concentra pe utilizarea tehnologiei şi pe adoptarea Inteligenţei Artificiale pentru a îmbunătăţi experienţa consumatorilor şi a ne adapta rapid la noile cerinţe ale pieţei. Totodată, vom dezvolta parteneriate strategice, atât interne, cât şi externe, pentru a ne consolida poziţia şi a maximiza impactul în industrie.

Un exemplu concret în acest sens este campania noastră din vara anului 2023, intitulată Pepsi Space, prin care am dorit să amplificăm vocea noilor generaţii şi să le oferim un spaţiu în care să-şi exprime creativitatea. Am iniţiat prima expoziţie mobilă în metrourile din Bucureşti, unde am expus lucrările tinerilor. Utilizând tehnologia Inteligenţei Artificiale, am realizat o interpretare vocală a acestor creaţii, făcându-le accesibile tuturor generaţiilor.

