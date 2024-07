ANPC a dat startul verificărilor agenţilor economici de pe litoral

English Version

Verificările efectuate la agenţii economici de pe litoral în acest sezon estival vor sta sub lumina consilierii şi prevenţiei, a afirmat Paul Anghel, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), cu prilejul lansării ieri, la Mamaia, a Comandamentului Litoral 2024, potrivit News.ro.

Paul Anghel a precizat: "În acest an, verificările, controalele de pe litoralul românesc vor sta sub lumina consilierii şi prevenţiei. Sancţiunea şi controlul doar în situaţiile în care vor exista, ştiu eu, Doamne-fereşte, toxinfecţii alimentare sau situaţii deosebite. Am mers pe partea de informare a operatorilor economici, am mers pe partea de consiliere a acestora. Am lansat anumite ghiduri, fie pe partea de alimentaţie publică, fie pe partea de cazare-primire turistică şi în zona de divertisment. Am luat la pas litoralul românesc cu suficient timp înainte, am găsit anumite locaţii care nu corespundeau, dar care s-au aliniat pe parcurs la cerinţele legale. Sunt cei care sunt sezonieri, operatorii economici sezonieri şi care vin pentru o perioadă scurtă tulbură într-un fel, în ghilimele, liniştea operatorilor economici care investesc de ani de zile pe litoralul românesc. Suntem români, suntem patrioţi ne dorim consumatorul român să vină pe litoralul românesc. Îl asigurăm că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cât şi celelalte autorităţi veghează la a avea un concediu relaxat plăcut şi, de ce nu, în conformitate cu toate standardele legale".

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Horia Constantinescu, a afirmat că nu este cel care va strica sezonul estival.

Horia Constantinescu a spus: "Nu sunt Grinch, cel care a stricat Crăciunul şi nici cel care va strica sezonul, dar trebuie să ne amintim că în urmă cu deja câţiva ani autoritatea noastră a iniţiat şi a reuşit să transpună într-un act normativ ideea de cazier comercial. Plecăm de la această idee. Nu este normal ca nici o autoritate a statului permanent să vină să consilieze pe cineva care şi în trecut a mai fost fie consiliat, fie sancţionat pentru acelaşi abateri. Şi vom avea în vedere acest lucru cu siguranţă. Şi de asemenea nu este normal ca cineva să înceapă o afacere de mici dimensiuni fără să se îndestuleze de informaţii. Spuneam eu în trecut că, aşa cum nu te apuci să conduci întâi maşina şi abia după aceea te apuci să vezi ce ai de făcut pentru a obţine permisul de conducere, nici în cazul acestor caşcarabete, dughene sau cum vreţi să le numiţi, nu mi se pare normal să umbrească investiţiile importante din turismul românesc".

El a avertizat că măsurile vor fi ferme faţă de cei care pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Horia Constantinescu a spus: "Cu siguranţă şi cu privire la situaţiile ce pun în pericol flagrant sănătatea şi de ce nu viaţa consumatorilor măsurile vor fi extraordinar de ferme pentru că mi s-ar părea ciudat să-i spun măi, măi, măi, nu e bine să-ţi otrăveşti semenii cu peşte păstrat în condiţii improprii sau cu alte produse la fel de periculoase. Vom veghea bineînţeles, şi la ceea ce înseamnă dezvoltarea unui litoral corect, iar acolo unde operatorii economici au înţeles din anii trecuţi că au de respectat anumite exigenţe legale şi trebuie să se alinieze şi poate unora mai noi, cu siguranţă le vom fi alături pentru a reuşi să-i aducem la nivelul pe care cu toţii sigur ni-l dorim, eliminându-le în felul acesta mă gândesc eu, concurenţa neloaială prin sancţionarea celor care n-au înţeles nimic din anii trecuţi".

Potrivit bilanţului Comandamentului Litoral 2023, anul trecut în sezonul estival echipele de comisari ANPC au realizat 2.120 acţiuni de control, în urma cărora au aplicat 2.496 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 12.296.580 lei, 1.662 avertismente, au decis oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de circa 1 milion lei şi oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor, pentru 220 unităţi.

Printre cele mai frecvente abateri constatate de comisarii ANPC, în cursul sezonului estival trecut, s-au numărat: comercializarea unor produse alimentare expirate, folosirea apei cu buletin de analiză care indica o cantitate mare E-coli, modificarea stării termice a produselor alimentare, utilizarea unor condiţii de depozitare neconforme, comercializarea unor produse alimentare cu caracteristici organoleptice modificate, utilizarea unor cântare fără a avea buletine de verificare metrologică, folosirea unor spaţii de depozitare şi a unor spaţii frigorifice insalubre (cu rugină în cantitate foarte mare, cu chederele prezentând pete de mucegai, scurgeri de lichide, praf, resturi alimentare), cu strat gros de gheaţă, în zona de congelare, nerespectarea regimului temperaturii de păstrare a preparatelor calde/reci, folosirea, la preparare a altor produse decât cele menţiunate în meniu (înlocuitori pentru brânză, frişcă etc.), fără ca acest lucru să fie adus la cunoştinţa consumatorilor, necompletarea la zi a graficelor de schimb al uleiului de prăjire, deficienţe de curăţenie în camerele destinate cazării şi pe căile de acces către acestea, existenţa în camerele de cazare a mobilierului deteriorat, a infiltraţiilor şi a mucegaiului, zugrăveală deteriorată, echipamente ruginite, utilizarea unor lenjerii de pat neigienizate, deteriorate în spaţiile de cazare, având prezente fire de păr, lipsa huselor de protecţie a saltelelor şi a altor dotări şi lipsa autorizaţiei de funcţionare.