Controalele efectuate de comisarii ANPC în luna decembrie 2022 şi în perioada sărbătorilor de iarnă (24 decembrie -13 ianuarie) în mai multe zone turistice din ţară au scos la iveală mai multe deficienţe în activitatea agenţilor economici din industria ospitalităţii, dintre care unele constituite adevărate pericole pentru sănătatea cetăţenilor, reiese din raportul prezentat, ieri, pentru comandamentele de iarnă, de Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

"Un caz grav este cel al hotelului Ramada din Târgu Jiu, unde colegii noştri au constatat că apa prezentă în piscină şi folosită drept apă potabilă şi pentru gătit în restaurantul unităţii de cazare provenea d ela un puţ infestat cu bacteria e-Coli, bacterie prezentă în fecale. La data şi ora controlului efectuat, colegii mei au constatat că din reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă nu s-a folosit deloc apă, potrivit metrilor cubi facturaţi în urma citirii contoarelor. Au constatat că nu fusese consumat niciun metru cub faţă de facturile emise anterior. Deci apa folosită la îmbăierea turiştilor şi la prepararea alimentelor venea din acel puţ, destinat udării gazonului conform avizului. Cei de acolo s-au supărat că ne suprapunem atribuţiile cu Direcţia de Sănătate Publică. (...) În urma solicitării de informaţii, colegii mei au constatat că documentul eliberat de DSP pentru respectiva unitate de cazare fusese falsificat prin schimbarea datelor, fapt pentru care am înaintat o sesizare organelor de cercetare penală. O vom completa cu faptul că reţelele de apă au fost contaminate cu bună ştiinţă, atât timp cât pe o întreagă structură de conducte din hotel a curs apă cu bacteriile respective. Vă daţi seama că structura de conducte nu poate fi igienizată, iar bacteriile rămân acolo pentru o perioadă greu de definit. Am oprit temporar activitatea unităţii respective şi am aplicat sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. Înţelegem şi avem deja bonuri fiscale care atestă că respectivul operator economic nu a respectat măsura opririi activităţii. Voi trimite Corpul de Control acolo ca să reevalueze întreaga situaţie şi vom continua acţiunile în zona respectivă", a declarat Horia Constantinescu.

Preşedintele ANPC a precizat că, în urma celor constatate de Comandamentul de iarnă instituit pentru zona Băile Herculane-Rânca-Gorj, va sesiza Parchetul în legătură cu mai multe fapte penale, dintre care unele ar fi fost comise chiar de angajaţi de pe plan local ai Autorităţii.

"Din păcate, la nivelul judeţului Gorj avem informaţii, pe care le vom transmite instituţiilor cu abilitatea de a cerceta, în sensul în care cine cumpără pâinea de la o anumită brutărie va avea protecţie suplimentară din partea Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor din judeţul respectiv. (...) Respectivii operatori economici din zona Gorj, având probabil şi un alt tip de susţinere decât cea asociativă au decis să nu respecte, unii dintre ei, măsurile luate de ANPC, lucru ce a dus la recontrolarea lor. Am emis personal ordine de închidere definitivă a unităţilor respective sau de închidere temporară(pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni)", a mai spus Horia Constantinescu.

El a avut un mesaj clar pentru oamenii de afaceri care s-au obişnuit să pună o oarecare presiune asupra comisarilor ANPC cu prilejul verificărilor efectuate de aceştia în teren:

"Să pună mâna pe mop şi nu pe telefon. Să se apuce să-şi asume faptul că au contaminat cu bună ştiinţă, de exemplu, apa, să-şi asume faptul că au pus la dispoziţia consumatorilor alimente congelate din sezoanele trecute, să-şi asume oricare dintre abaterile constatate de către colegii noştri. Să renunţe la teza că desfăşurăm controale abuzive, pentru că fiecare dintre acestea a fost şi este susţinut de materiale foto sau video", a zis Horia Constantinescu.

• Unităţi de alimentaţie publică, neverificate niciodată de ANPC

De altfel, potrivit datelor furnizate de Felix Manta, secretar general al ANPC şi coordonator al Comandamentului de iarnă pentru zona Băile Herculane-Rânca-Gorj, în zona respectivă în perioada decembrie -15 ianuarie s-au efectuat 380 acţiuni de control, cu 44 de comisari din mai multe judeţe din ţară. În urma verificărilor au fost aplicate 333 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 471.000 lei, au fost date 87 de avertismente şi au fost oprite de la comercializare produse în valoare totală de 276.0000 lei.

"O situaţie ciudată este că din cei 212 agenţi economici controlaţi în zona Rânca şi în alte localităţi din judeţul Gorj, 31 nu fuseseră verificaţi niciodată de ANPC, deşi desfăşurau activitatea din anul 2000 sau dinaintea acelui an", a arătat Felix Manta.

Referitor la lipsa verificării unor agenţi economici, un caz similar a fost prezentat de vicepreşedintele ANPC, Mihai Culeafă, care a condus Comandamentul de iarnă pentru zona Braşov-Prahova.

"Mi s-a părut ciudat faptul că La 50 de metri distanţă de sediul Comisariatului din Braşov se află un operator economic care nu a mai fost controlat de peste 10 ani. În urma verificărilor efectuate în luna decembrie 2022, s-au găsit mai multe nereguli, care au dus la sancţionarea respectivului agentul economic şi la suspendarea activităţii desfăşurate. (...) Un alt lucru ciudat constatat la un restaurant din Braşov a fost că am găsit că intrarea în bucătărie se făcea prin toaletă. Pe acolo se făcea intrarea materiei prime în bucătărie şi servirea se făcea tot prin acel loc. Cu prilejul verificărilor efectuate în întreaga zonă cu ajutorul a 83 de comisari am constatat nenumărate neconformităţi şi nereguli. De aceea, în judeţul Braşov au fost aplicate 490 de amenzi contravenţionale în urma celor 443 de acţiuni de control. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 3 milioane lei, din care până în prezent au fost încasaţi 600.000 lei. Am aplicat şi 275 de avertismente. Pe Valea Prahovei am aplicat 234 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1,45 milioane lei (din care au fost încasaţi până acum 340.000 lei), am dat 216 avertismente şi am oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare totală de 96.000 lei", a afirmat Mihai Culeafă.

• Avertisment pentru consumatori privind unităţile de fast-food

Vicepreşedintele ANPC a atras atenţia şi la unităţile de tip fast-food, avertizând populaţia cu privire la neregulile pe care constatate în operaţiunile de control efectuate la acestea, precum şi la patiserii şi covrigării. Mihai Culeafă, vicepreşedite ANPC, a anunţat astăzi că inspectorii au găsit "gândaci vii şi morţi în frigiderele" lanţurilor fast-food.

"De multe ori, din grabă, mâncam fast food sau ceva de la patiserie. În ultima perioadă am verificat multe unităţi de acest gen. Dacă înainte să devin vicepreşedinte al ANPC mâncam fără întrebări, acum că am costatat atâtea nereguli, mă întreb de două ori înainte să mănânc. Am găsit în frigiderele unităţilor respective gândaci vii şi morţi, aşa că trebuie să avem mare grijă când alegem de unde să ne luăm de mâncare", a declarat Mihai Culeafă.

Situaţia este similară şi la restaurantele şi unităţile de cazare din zona Bihor-Maramureş-Bucovina, unde membrii Comandamentului de iarnă condus de Sebastian Hotca, vicepreşedinte ANPC au constatat mai multe nereguli. În urma verificărilor, în zona Băile Felix au fost aplicate 56 de amenzi contravenţionale, în Maramureş - 81 de amenzi în valoare totală de 1,6 milioane lei, iar în Bucovina 200 de amenzi. Îmbucurător pentru zonele respective este că agenţii economici din Maramureş şi Bucovina au recunoscut deficienţele şi au plătit amenzile primite de la comisarii ANPC.

"În perioada următoare vom desfăşura o acţiune de control amplă în centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice, unde din primele verificări am constatat foarte multe deficienţe. Sunt foarte multe deficienţe în privinţa serviciilor de cazare şi mai ales în blocul alimentar, unde am găsit multe produse expirate. Din păcate, părinţii şi bunicii noştri din aceste unităţi sunt trataţi cu dezinteres şi cu o abordare total nepotrivită vizavi de serviciile pe care aceştia le contractează", a precizat Sebastian Hotca.

• Evaluarea personalului ANPC - prioritate pentru preşedintele Horia Constantinescu

În ceea ce priveşte priorităţile ANPC pentru anul 2023, preşedintele Horia Constantinescu a precizat că acestea vor fi continuarea implementării legislaţiei în vigoare privind sancţionarea dublului standard - directiva Omnibus, respectarea de către agenţii economici din alimentaţia publică a normelor prevăzute în actele normative şi evaluarea activităţii comisarilor din subordine.

"Nu am reuşit încă să implementăm la nivel naţional în mod echilibrat toate proiectele Autorităţii din cauza unor colegi cu funcţii de conducere care nu înţeleg că trebuie să ţină pasul cu activitatea desfăşurată în altre zone. Normarea activităţii nu înseamnă instituirea unui plan de amenzi, ci faptul că toţi comisarii trebuie să ştie că misiunea lor constă în rezolvarea sesizărilor primite atât de la consumatori, cât şi de la alte instituţii ale statului. Acest mod de lucru existent în unele zone nu poate fi susţinut în continuare, deoarece avem aceleaşi drepturi salariale şi aceleaşi obiective de atins", a declarat Horia Constantinescu, care a prezentat o situaţie a activităţii comisarilor pe fiecare judeţ din ţară.

Astfel, dacă în Harghita se întocmesc 2,46 acte de control pe zi, în Ilfov vorbim doar despre 0,49 acte de control/zi. În ceea ce priveşte numărul proceselor verbale de constatare, Dâmboviţa are cele mai multe astfel de acte, în timp ce Ilfov are cele mai puţine ceea ce ar însemna că în jurul Capitalei agenţii economici respectă toate regulile privind protecţia consumatorilor ceea ce este foarte greu de crezut. În ceea ce priveşte numărul proceselor verbale pe agent, Constanţa se află în top cu 1,56 procese verbale, în timp ce Ilfov are 0,38, iar Bucureşti 0,5. Dezechilibrele în activitatea comisarilor continuă şi cu privire la sancţiunile aplicate pe fiecare zi. Astfel, în timp ce comisarii din judeţul Constanţa aplică 2,9 sancţiuni/zi, în Ilfov se aplică 0,67 sancţiuni/zi, iar în Vâlcea - 0,60 sancţiuni/zi. La fel se prezintă situaţia şi la avertismente, unde Constanţa conduce topul cu 1,64 avertismente aplicate zilnic, în timp ce Ilfov şi Vâlcea se află la coada clasamentului cu 0,08 avertismente/zi şi 0,12 avertismente/zi.

"Situaţia respectivă va fi analizată în cadrul evaluării pe care o vom face în perioada următoare la Braşov şi vă asigur că nota maximă - 5 - va fi acordată în ANPC doar celor care merită", a precizat Horia Constantinescu.

• E-urile vor fi menţionate în dreptul fiecărui produs din meniul restaurantelor

Preşedintele ANPC a vorbit şi despre ordinul pe care l-a emis (Ordinul 201/2022) şi care va intra în vigoare în 15 martie 2023, conform căruia meniurile restaurantelor şi celorlaltor unităţi de alimentaţie publică trebuie să conţină toate elementele necesare privind produsele folosite, substanţele incluse şi provenienţa lor.

"Vreau să fac o paranteză legat de ordinul ce stabileşte ce informaţii trebuie să ne pună la dispoziţie operatorul economic din alimentaţia publică, fie că vorbim despre cantină, fie că vorbim despre restaurante sau unităţi de alimentaţie de tip fast-food. Am emis un Ordin în urma discuţiilor cu asociaţiile de protejare a intereselor consumatorilor şi după ce am stabilit abordarea la nivel european. Consider şi acum necesar ca pentru ciorba de perişoare să ne fie comunicate toate informaţiile de care cu siguranţă avem nevoie, cum ar fi din ce carne sunt făcute perişoarele, existând variante din ce în ce mai multe. În curând pot să fie făcute şi din greieri, dar măcar să ştim acest lucru. De asemenea, trebuie să luăm în calcul că mulţi operatori economici servesc, astăzi, produse similare ca aspect şi ca gust produselor cu care suntem familiarizaţi, în sensul utilizării cremelor vegetale pe bază de ulei de palmier în locul smântânii sau a unor produse similare cu brânza feta, ca aspect şi ca textură, în condiţiile în care şi acestea sunt făcute cu puţin zer şi foarte multă grăsime de palmier. Mă gândesc că dacă Dumnezeu voia ca noi, cei din spaţiul danubiano-carpato-pontic, să mâncăm grăsime de palmier, cu siguranţă am fi avut pe dealurile ţării noastre păduri destul de aglomerate cu astfel de copăcei", a afirmat Horia Constantinescu.

Preşedintele ANPC consideră că informaţiile prezentate până acum de agenţii economici reprezintă practică înşelătoare, iar în baza Ordinului emis operatorii vor fi nevoiţi să scrie în meniu "cremă vegetală" şi să explice din ce este alcătuit un produs pentru luarea de către consumator a unei decizii în cunoştinţă de cauză.

"Citeam dimineaţă un mesaj primit din partea FIHR - Federaţiei Industriei Hoteliere din România, care doreşte să anuleze Ordinul, pentru că, probabil, doreşte să nu aflăm ce mâncăm, să nu aflăm ce compoziţie calorică are un produs, ce impact are asupra metabolismului în condiţiile în care pe toate posturile de televiziune apare mesajul de interes public «Evitaţi consumul de sare, zahăr sau grăsimi!». (...) Mai mult decât atât, din studierea unor meniuri ale restaurantelor celebre de fast-food, o să constataţi numărul de E-uri prezente în produs. Aveam să aflu că un gyros de porc/vită avea până la 27 de E-uri. În acest Ordin, la care vom da, în această săptămână, mai multe recomandări de implementare, alături de numele produsului va trebui pus într-o paranteză şi numărul de E-uri. De exemplu, la ciorba sau tocăniţa de porc va trebui să pui în paranteză «7E», ca să ştie clientul că la momentul acela a demarat deja procesul de îmbălsămare încă din timpul vieţii. Voi duce toate aceste «bătălii» pentru a trezi la realitate atât consumatorii, cât şi operatorii economici. Nu mi se pare normal să ni se pună în farfurie produse fără a citi detalii despre produs", a precizat Horia Constantinescu.

În cadrul evenimentului de ieri a fost prezentat şi un scurt bilanţ al activităţii ANPC pe anul trecut, din care reţinem că în 2022 a crescut cu 80,7% valoarea amenzilor aplicate comparativ cu anul 2021 (217,4 milioane lei faţă de 120,3 milioane lei), în timp ce valoarea amenzilor încasate s-a ridicat la 43,5 milioane de lei, în creştere de la 16 milioane de lei, în 2021, respectiv de la 12,7 milioane de lei, în 2020.

Potrivit lui Horia Constantinescu, rezultatele respective au fost posibile datorită introducerii conceptului de cazier comercial, o bază de date actualizată zilnic, care permite depistarea rapidă a abaterilor repetate ale operatorilor economici. Şeful ANPC susţine că acest cazier comercial sprijină activitatea de control şi monitorizare a pieţei printr-o apreciere mai exactă a sancţiunilor aplicate, în funcţie de repetabilitatea unei deficienţe.

Amintim că respectivul cazier a fost introdus prin transpunerea în legislaţia internă a directivei europene Omnibus, care se referă la sancţionarea dublului standard.