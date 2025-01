Anunţ privind selecţia candidaţilor pentru posturile de preşedinte şi doi vicepreşedinţi pentru Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)

Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunţă selecţia pentru ocuparea a unui post de preşedinte şi a două posturi de vicepreşedinţi pentru Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, pentru un mandat de 4 ani, conform Hotărârii nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea şi funcţionarea AMEPIP.

I.Scopul procesului de selecţie

Procesul de selecţie se derulează în contextul îndeplinirii Jalonului 440 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), având ca scop operaţionalizarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). AMEPIP este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.

AMEPIP este condusă de un preşedinte şi de doi vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului, în urma derulării unui proces de selecţie.

Procesul de selecţie

II.Etapele de desfăşurare a procesului de selecţie sunt:

a)Etapa I - evaluarea dosarelor de candidatură;

b)Etapa a II-a - Interviul.

Doar candidaţii care au îndeplinit toate criteriile de eligibilitate şi ale căror dosare de candidatură au fost declarate admise la Etapa I - evaluarea dosarelor de candidatură, vor putea participa la Etapa a II-a - Interviul.

III.Criterii de eligibilitate:

a)Studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, al administraţiei publice, managementului sau cu diplomă echivalentă (atestat de echivalare/recunoaştere a studiilor eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor care permite continuarea studiilor sau accesul pe piaţa forţei de muncă din România);

b)Experienţă profesională de cel puţin 10 ani în domeniul economic sau financiar, management sau juridic;

c)Cel puţin 7 ani în funcţii de conducere executivă în societăţi cu capital privat, în întreprinderi publice sau în funcţii de conducere în administraţia publică, perioadă în care a exercitat atribuţii de conducere sau supraveghere asupra unor întreprinderi publice;

d)Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională dovedită cu un certificat sau alt document relevant;

e)Fără înscrisuri în cazierul judiciar;

f)Fără înscrisuri în cazierul fiscal;

g)Fără condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h)Starea de sănătate corespunzătoare şi atestată pe bază de examen medical, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

i)Să nu fie în perioada de interdicţie de trei ani de a ocupa funcţii sau demnităţi publice, prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

j)Să nu fi fost lucrător sau colaborator al Securităţii, în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

k)Să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;

l)Să aibă cetăţenia română;

m)Cunoaşterea foarte bine a limbii române (scris/citit/vorbit) ;

n)Scrisoare de intenţie;

o)Cel puţin o scrisoare de recomandare de la angajatorii anteriori;

p)Să nu fi luat parte la oricare dintre activităţile procedurii de selecţie.

q)Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese.

Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate mai sus menţionate.

IV.Criterii de selecţie:

a)competenţe în domeniul guvernanţei corporative;

b)competenţe în administraţia publică;

c)competenţă managerială;

d)viziune şi planificare strategică;

e)capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora;

f)abilităţi de comunicare şi negociere;

g)capacitate de analiză şi sinteză;

h) abilităţi de relaţionare;

i) experienţă de lucru în cadrul sau în colaborare cu organizaţii internaţionale.

Detalierea Criteriilor de selecţie se regăseşte în anexă la prezentul anunţ.

V.Modalitatea de evaluare a criteriilor

Evaluarea criteriilor se realizează prin analiza documentelor din dosarul de candidatură, prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidat, prin observarea comportamentală a candidatului pe parcursul interviului, prin analiza răspunsurilor candidatului şi punctarea acestora conform grilei de evaluare.

1.Fiecare criteriu de eligibilitate din dosarul de candidatura va fi evaluat prin sistemul admis/respins, unde:

-Admis înseamnă că criteriul este îndeplinit

-Respins înseamnă că criteriul nu este îndeplinit

2.Fiecare competenta din cadrul grilei de evaluare va fi notata conform grilei prin cuantificarea răspunsurilor comportamentale pe care candidaţii le oferă pentru competentele evaluate in cadrul interviului.

Grilă de punctaj pentru criteriile evaluate in cadrul interviului

ScorNivel de competenţăDescriere

1Novice-Are o înţelegere a cunoştinţelor de bază.

2

Intermediar-Are un nivel de experienţă dobândit prin formare fundamentală şi/sau prin câteva experienţe similare. Acest nivel de competenţă presupune sprijinul unor persoane cu expertiză.

-Înţelege şi poate utiliza corect termeni, concepte, principii şi probleme legate de această competenţă.

-Cunoaşte şi utilizează actele normative aplicabile, regulamente şi ghiduri.

3

Competent-Este capabil să îndeplinească funcţiile asociate acestei competenţe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent.

-A aplicat această competenţă în trecut, cu sprijin extern minim.

-Înţelege şi poate analiza implicaţiile schimbărilor în procesele, politicile şi procedurile din sectorul de activitate.

4

Avansat-Îndeplineşte sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern. Este recunoscut în cadrul organizaţiei din care face parte ca expert în această competenţă, este capabil să ofere sprijin şi are experienţă avansată în această competenţă.

-A oferit idei, resurse şi perspective relevante referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernanţă a consiliului şi a nivelului executiv superior.

-Este capabil să interacţioneze şi să poarte discuţii constructive cu conducerea executivă, dar şi să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competenţe.

5

Expert-Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin şi pentru a identifica soluţii pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză.

-A demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple consilii de administraţie şi/sau organizaţii.

-Este perceput ca expert, conducător şi inovator în această competenţă de către consiliul, organizaţia şi/sau alte organizaţii.

VI.Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu, următoarele documentele de eligibilitate, semnate, datate, după caz şi completate conform cu originalul, după caz:

a)cererea de înscriere

b)copia actului de identitate semnată pentru conformitate cu originalul de către posesor;

c)copii ale diplomelor de studii (diploma de licenţă sau echivalentă) conformate cu originalul;

d)curriculum vitae tehnoredactat, datat şi semnat, model European conform HG nr. 1021/2004 - care va include informaţii detaliate privind activitatea anterioară şi cea desfăşurată în prezent, cu intervale de timp sub forma ZZ/LL/AAAA pentru fiecare formă exercitată, inclusiv denumirea angajatorilor şi natura activităţilor desfăşurate de aceştia, funcţiile deţinute, cu evidenţierea acelor activităţi care se înscriu în sfera funcţiei pentru care candidează, precum şi alte informaţii relevante legate de entităţile în care persoana fizică a deţinut sau deţine responsabilităţi de conducere.

e)scrisoare de intenţie;

f)cel puţin o recomandare de la locurile de munca în care şi-a desfăşurat activitatea,

g)extras Revisal/copie după carnetul de muncă/copie după contracte de mandat/copie după adeverinţe care atestă experienţa profesională;

h)documente/adeverinţă din care să rezulte experienţa în administrarea sau managementul unor societăţi din sectorul public şi privat; copie după documente care atesă experienţa profesională din care să reiasă atribuţii de conducere sau supraveghere asupra unor întreprinderi publice.

i)cazier judiciar;

j)cazier fiscal;

k)adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

l)declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese

m)certificat sau orice alt document relevant care să ateste cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.

n)formulare specifice procedurii:

-Formularul 1 - Cerere de înscriere

-Formularul 2 - Declaraţie specifică procedurii de selecţie a conducerii AMEPIP

-Formularul 3 - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Formularul 4 - Declaraţie pentru de a fi evaluat.

-Formularul 5 - Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor depuse la dosarul de candidatură.

Modelele de formulare se pot descărca de pe site-ul Secretariatului General al Guvernului şi al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice.

VII.Alte informaţii

a)Dosarele candidaţilor se depun sigilate la Registratura Secretariatului General al Guvernului situată în Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, cod poştal 011791, Bucureşti, intrarea C, sau se transmit prin e-mail la adresa selectieamepip@gov.ro. Pe plicurile dosarelor transmise în format fizic vor fi menţionate numele si prenumele candidatului, precum şi sintagma: "Selecţie pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai AMEPIP".

b) Protecţia datelor personale. Acest proces de recrutare şi selecţie descris în detaliu mai sus, se va desfăşura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

VIII.Bibliografie comună tuturor posturilor:

-Constitutia Romaniei

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţei Întreprinderilor Publice;

-Hotărârea Guvernului nr. 639 din 28 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

-Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare:

-TITLUL IV Persoana juridică

-Din TITLUL IX Diferite contracte speciale:

-CAP. VII, Contractul de societate,

-CAP. IX, Contractul de mandat

-Cartea V, Capitolul IV - Răspunderea Civilă

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

-Legea nr.500/2004 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

-Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

-Ordonanţa de urgenţă nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

-OECD Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Romania - disponibil la adresa: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fabf20a8-en/index.html?itemId=/content/publication/fabf20a8-en

-Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Principles of Corporate Governance disponibil la adresa: https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/322/322.en.pdf

-OECD Corporate Governance Factbook 2021 https://search.oecd.org/corporate/OECD-Corporate-Governance-Factbook.pdf

-Ghidul BVB privind raportarea ESG https://bvb.ro/info/Rapoarte/Ghiduri/Ghid_privind_raportarea_ESG.pdf

Metodologia privind selecţia Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice se poate consulta pe site-ul Secretariatului General al Guvernului şi al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24.02.2025 ora 20.00.