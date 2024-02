Aqurate: Venituri recurente lunare de trei ori mai mari şi de cinci ori mai mulţi clienţi în 2023

Aqurate, platformă SaaS care creşte conversiile din eCommerce prin personalizare bazată pe Inteligenţă Artificială (AI), a încheiat anul 2023 cu venituri lunare recurente (MRR) de trei ori mai mari şi cu de cinci ori mai mulţi clienţi în rândul magazinelor online relevante din România, se arată într-un comunicat al Aqurate, remis redacţiei.

Reprezentanţii Aqurate mizează pe o creştere constantă a veniturilor recurente lunare, respectiv triplare, şi în 2024, an în care proiectul va fi extins şi la nivel internaţional, conform sursei.

Potrivit comunicatului, "Am încheiat un an de creştere şi mizăm pe o evoluţie constant pozitivă şi în 2024. Am observat un tot mai mare focus pe Inteligenţa Artificială şi automatizări în rândul magazinelor online din România, dar şi o creştere generalizată, la nivelul pieţei, a costurilor de achiziţie şi a presiunii pe marjele de profit. Iar aici, serviciile noastre îşi demonstrează concret eficienţa. Încheiem un an în care am reuşit integrări cu Teamshare, Klaviyo, MerchantPro si ActiveCampaign, am eficientizat componenta de măsurare şi am dezvoltat propria tehnologie de tracking şi continuăm la fel de ambiţios şi în 2024", declară Vlad Marincaş, CEO şi cofondator Aqurate.

Printre magazinele online care au ales soluţia AI Aqurate se numără şi Doraly, evoMag, Librex, Mezoni, PC Garage sau TheHome, arată datele comunicatului.

Aqurate ajută la colectarea datelor cu care interacţionează utilizatorii magazinelor online şi la introducerea acestora în motorul de recomandare de produse, precizează sursa indicată. Soluţia AI este bazată pe analizarea şi interpretarea unor volume mari de date privind comportamentul clienţilor - produse cumpărate, click-uri, produse adăugate în coş şi altele. Aceasta compară acţiunile similare ale diferiţilor utilizatori şi estimează, prin intermediul inteligenţei artificiale, ce ar putea prezenta interes pentru fiecare utilizator, informează reprezentanţii Aqurate.

La finalul anului 2024, Aqurate a depăşit 3,84 milioane de comenzi procesate prin magazinele online ce folosesc algoritmul său AI de recomandări de produse, transmite sursa menţionată.

Aqurate Personalize creşte veniturile din eCommerce cu până la 23%, prin recomandările de produs generate cu AI, personalizate fiecărui vizitator al site-urilor. Serviciul creşte atât rata de conversie din eCommerce, cât şi valoarea medie a comenzii, arată datele comunicatului.