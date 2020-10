Sezonul raportărilor financiare ale marilor bănci din SUA este aşteptat să înceapă astăzi, iar analiştii anticipează că rezultatele consemnate de acestea în cel de-al treilea trimestru al anului curent vor fi din nou în scădere. Totodată, analiştii sunt de părere că rezultatele pe care le vor publica giganţii bancari din Statele Unite vor arăta "starea de sănătate" a sezonului rapor­tărilor pentru perioada iulie-septembrie 2020.

Per ansamblu, pentru toate companiile incluse în indicele bursier S&P 500, Refinitiv anticipează un declin de aproximativ 20,5% în trimestrul al treilea, în ritm anual. Şi analiştii FactSet au o prognoză similară, estimând o scădere de 25,3%. Totuşi, specialiştii sunt de părere că marile bănci vor avea rezultate peste cele ale companiilor din multe alte sectoare ale economiei SUA.

Astăzi sunt aşteptate rezultatele JPMorgan Chase & Co. (cea mai mare bancă din SUA) şi ale Citigroup Inc., mâine - cele ale Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. şi Goldman Sachs Group Inc., iar joi va fi rândul băncii de investiţii Morgan Stanley. Pentru JPMorgan Chase & Co., analiştii de pe Wall Street estimează un profit pe acţiune de 2,24 dolari în trimestrul al treilea din 2020, la venituri de 28,12 miliarde de dolari.

Profitul ar fi mai mic cu 15% faţă de rezultatul din trimestrul similar al anului 2019 şi ar reflecta criza generată de pandemia de Covid-19.

Pentru Citigroup, aşteptarea arată un câştig pe acţiune de 0,80 dolari, mai mic cu 59,6% în ritm anual. Veniturile sunt aşteptate să atingă 17,12 miliarde de dolari, în declin cu 7,8% faţă de perioada iulie-septembrie 2019.

În opinia analiştilor, băncile din SUA vor raporta câştiguri mai mici decât cele de anul trecut în condiţiile în care se confruntă cu o economie lentă, cu rate scăzute ale dobânziilor (care sunt aşteptate să rămână la niveluri extrem de scăzute în anii următori) şi cu o creştere slabă a împrumuturilor. Toate acestea, spun specialiştii, vor continua să pună presiuni pe veniturile nete din dobânzi, însă veniturile obţinute din tranzacţionarea obligaţiunilor ar putea ajuta marile bănci să aibă rezultate mai bune decât estimările.

Băncile americane s-au confruntat cu efectele pandemiei, ale blocajului activităţilor şi cu cerinţele autorităţilor de reglementare, factori care le-au afectat rezultatele şi plăţile către acţionari. Amintim că banca centrală americană (Federal Reserve - Fed) a îndemnat băncile să-şi limiteze dividendele şi a interzis răscumpărările de titluri până la sfârşitul anului 2020.

• Acţiunile din sectorul bancar al SUA au scăzut cu aproximativ 30% în acest an

Titlurile băncilor din SUA au scăzut cu aproximativ 30% în acest an, fiind bănci care se tranzacţionează cu puţin peste valoarea lor contabilă, potrivit sharecafe.com.au. Sursa menţionează că unele instituţii de credit, precum Citigroup şi Wells Fargo, se tranzacţionează chiar sub valoarea contabilă.

Astfel, sursa arată că titlurile Morgan Stanley sunt tranzaţionate în scădere cu 4,5% (de la începutul anului până în prezent), iar cele ale Goldman Sachs - în declin cu 9,5%. Acestea reprezintă, totuşi, cele mai bune evoluţii ale marilor bănci în 2020, dat fiind că titlurile JPMorgan au scăzut cu 27%, cele ale Bank of America - cu 28%, acţiunile Wells Fargo au pierdut 54%, iar cele ale Citigroup - 44%.

De menţionat că analiştii nu se aşteaptă ca băncile să raporteze o creştere importantă a provizioanelor pentru împrumuturile neperformante în trimestrul al treilea, având în vedere miliardele pe care le-au pus deoparte în primele două trimestre din anul curent. Dar, în condiţiile în care redresarea economică este incertă, analiştii rămân precauţi.

Mai mulţi directori de bănci din SUA au sugerat că, după constituirea de provizioane de zeci de miliarde de dolari pentru pierderile din împrumuturi în primul şi al doilea trimestru, în cel de-al treilea trimestru vor fi puşi deoparte relativ puţini bani.

• Uşor optimism privind sectorul bancar, resimţit pe pieţe în octombrie

Chiar dacă cele mai mari bănci de pe Wall Street sunt aşteptate să raporteze câştiguri în declin, în această săptămână, raportările vin într-un moment în care pe pieţe există un optimism în creştere, potrivit Financial Times (FT), care aminteşte că, de la începutul lunii octombrie, acţiunile bancare au crescut cu aproape 9%, comparativ cu un câştig de 3% al pieţei, în ansamblu.

Evoluţia este determinată, în opinia analiştilor, de faptul că randamentul titlurilor de trezorerie americane cu maturitatea la 10 ani a crescut cu o zecime de punct procentual în această lună, ceea ce este mult, având în vedere că a început luna octombrie cu mai puţin de 0,7%. În plus, Fed şi-a semnalat hotărârea de a menţine ratele dobânzilor pe termen scurt la zero, astfel că semnele de redresare a randamentului pentru titlurile de trezorerie înseamnă o curbă a randamentului abruptă şi marje de profit mai mari pentru băncile care se împrumută pe termen scurt şi creditează pe termen lung.

La mijlocul lunii septembrie, Jenn Piepszak, directorul financiar al JPMorgan Chase, a declarat că banca pe care o conduce este pe cale să înregistreze o creştere cu 20% a veniturilor din tranzacţionare în trimestrul al treilea, în ritm anual, iar

Brian Moynihan, directorul executiv al Bank of America, spunea că veniturile din tranzacţionare vor spori cu 5%, conform Financial Times. În acelaşi timp, Mark Mason, directorul financiar al Citigroup, preconiza o creştere procentuală cu două cifre (dar nu foarte mare).

Potrivit FT, pe viitor trebuie urmărită reflaţia din SUA (politica aplicată după o perioadă de recesiune şi deflaţie, ce constă în stimularea cererii, în scopul redresării activităţii economice). FT scrie că pe măsură ce preşedintele Donald Trump şi republicanii au scăzut în sondaje în ultimele săptămâni (în privinţa preferinţelor alegătorilor), s-a vorbit despre faptul că o preşedinţie democrată ar putea susţine perspectivele băncilor.

Potrivit lui Scott Siefers de la banca americană de investiţii Piper Sandler, "consensul obişnuia să fie că Trump şi republicanii ar fi cei mai buni pentru bănci, dar există o opinie emergentă conform căreia o nouă preşedinţie democrată ar însemna mai multe stimulente pentru o perioadă mai lungă, ceea ce ar ajuta profilul de credit al băncilor şi ar avea consecinţe asupra inflaţiei".

FT mai aduce în atenţie faptul că unul dintre cele mai evidente - şi, în multe privinţe, binevenite - aspecte ale recesiunii din SUA, provocate de criza coronavirusului este că americanii "au pus deoparte cardurile de credit". FT scrie că, în luna aprilie, cheltuielile achitate cu cardurile de credit au scăzut cu aproape 40% şi au revenit lent.

Analiştii subliniază că acest lucru a menţinut falimentele personale la un nivel redus, dar "a avut un impact negativ important asupra venitului net din dobânzi înregistrat de bănci". În plus, sursa arată că împrumuturile acordate prin cardurile de credit au scăzut cu 12% din aprilie, în bilanţurile bancare.

Însă, consumatorii au început să utilizeze din nou cardurile în trimestrul al treilea, ceea ce reprezintă o veste bună pentru bănci, atâta vreme cât cheltuielile sunt făcute de debitori bun-platnici.