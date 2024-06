Auchan lansează programul de franciză şi deschide primul magazin de proximitate Simply by Auchan

Auchan România continuă dezvoltarea reţelei multi-format şi lansează programul de franciză, o nouă abordare a retailerului pe segmentul de proximitate, dedicat antreprenorilor din comerţul alimentar. Primul magazin în franciză, Simply by Auchan, a fost inaugurat joi, în Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"Lansarea programului de franciză înseamnă pentru Auchan trecerea la nivelul următor, iar acest program vine cu oportunităţi extraordinare. Ne dorim să punem la dispoziţia antreprenorilor diferenţa Auchan şi, totodată, să aducem produsele noastre cât mai aproape de fiecare român. Lucrăm de peste un an la consolidarea acestui model, integrând şi experienţa acumulată în urma parteneriatelor de anvergură dezvoltate deja, şi suntem convinşi că am conturat un model de succes, un pachet complet de produse, servicii şi suport care ne diferenţiază în piaţă. Obiectivul nostru este să dezvoltăm acest concept şi să punem pe harta României cât mai multe magazine Simply by Auchan în următorul an", a precizat Ionuţ Ardeleanu, Director General Auchan Retail România.

Care sunt criteriile pentru a opera o franciză Simply by Auchan

Pentru a fi eligibil, un potenţial francizat trebuie să deţină un spaţiu comercial, cu specific alimentar, cu o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 60-200 mp.

În calitate de francizaţi, antreprenorii care operează un magazin Simply vor beneficia de suport operaţional din partea Auchan, acesta constând în regândirea imaginii şi layout-ului magazinului, transformarea acestuia din punct de vedere al elementelor de modernitate care îi oferă un plus de atractivitate, sugestii de îmbunătăţire a gamei, acces la o platformă de comandă a produselor uşor de operat, suport pentru redeschidere şi sprijin continuu în operarea magazinului din partea personalului dedicat acestui parteneriat.

De asemenea, francizaţii vor beneficia de un pachet de training ce conţine informaţii operaţionale despre universul Auchan, activitatea de comerţ sub brandul Auchan şi sistemul de franciză al retailerului.

Antreprenorii interesaţi de programul de franciză Auchan pot trimite o solicitare de parteneriat pe adresa de e-mail contact@auchan.ro.

Odată cu dezvoltarea acestui parteneriat, Auchan oferă antreprenorilor din retail o serie de avantaje şi beneficii printre care se numără:

Diferenţiere în piaţă printr-o gamă de produse create în laboratoarele de producţie Auchan

Acces la gama de mărci proprii Auchan

Apartenenţa la ecosistemul mărcii Auchan, cu toate avantajele ce derivă din acest fapt

Cooperarea cu un brand renumit pe piaţă în materie de calitate a serviciilor şi a preţurilor oferite consumatorilor

Primul magazin Simply by Auchan a fost deschis în Popeşti Leordeni şi are o suprafaţă de peste 200 mp. Prin operarea francizei Simply, magazinul a fost complet renovat şi modernizat şi pune la dispoziţia clienţilor o gamă diversificată de peste 3.000 de produse alimentare - fructe & legume, produse congelate, produse de băcănie etc., inclusiv produse emblematice din brutăria şi cofetăria Auchan, precum şi o categorie actualizată de produse nealimentare ce include articole de îngrijire personală, pentru curăţenia casei, produse pentru animalele de companie şi altele.

"Sunt încântată să deschid primul magazin din franciza Auchan şi mulţumesc echipei pentru tot suportul oferit. Consider că acest parteneriat este un sprijin extraordinar pentru antreprenori - atât prin asocierea cu un brand renumit la nivel naţional şi internaţional, cât şi prin expertiza comercială de care ai parte din primul moment şi care ajută la îmbunătăţirea gamelor de produse şi astfel la crearea unei diferenţe vizibile faţă de alte magazine din zonă. Apreciez libertatea oferită în cadrul acestei parteneriat la nivel de achiziţii, cât şi accesul la produse exclusive Auchan, la un excelent raport calitate-preţ. Sunt încrezătoare în dezvoltarea acestui business, îmi doresc o colaborare pe termen lung şi, în viitorul apropiat, chiar deschiderea unei noi locaţii", a declarat Alexandra Măgureanu.