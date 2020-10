Pieţele europene de acţiuni au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii continuând să spere că va fi aprobat un nou pachet de stimulente pentru economia americană.

• London Stock Exchange

- Titlurile London Stock Exchange Group Plc, operatorul Bursei din Londra, s-au apreciat cu 0,2%, la 8.898 pence la ora locală 15.48, după ce acesta a anunţat, vineri, că vinde Borsa Italiana, operatorul Bursei de la Milano, către grupul paneuropean Euronext NV şi două bănci italiene.

- Acţiunile companiei petroliere britanice BP Plc s-au depreciat cu 2,3%, la 217,10 pence la ora 15.49, odată cu declinul preţurilor de pe piaţa de profil.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,3%, la 6.001 puncte la ora 15.50.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto Audi AG, divizia premium a grupului german Volkswagen AG, stagnau la 1.600 euro la ora 16.34. Audi se aşteaptă la scăderea vânzărilor sale în 2020, în pofida redresării înregistrate în perioada iulie-septembrie, conform directorului general al constructorului auto, Markus Duesmann, citat de publicaţia Automobilwoche.

- Acţiunile Volkswagen s-au apreciat cu 1,6%, la 148,60 euro la ora 16.34, cele ale rivalei Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 0,03%, la 64,72 euro.

- Indicele DAX a crescut cu 0,5%, la 13.112,48 puncte la ora 16.37.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei auto Renault SA au câştigat 0,6%, ajungând la 22,90 euro la ora 16.38, deşi Fitch Ratings a retrogradat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung ale producătorului francez de maşini la "BB" de la "BB+", perspectiva atribuită fiind negativă.

- Acţiunile operatorului bursier paneuropean Euronext NV, care preia Borsa Italiana, s-au depreciat cu 3,2%, la 94,85 euro la ora 16.39.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,6%, la 4.974,80 puncte la ora 16.40.

• New York Stock Exchange

Pieţele din SUA au urcat ieri dimineaţă, în aşteptarea lansării sezonului raportărilor financiare pentru trimestrul al treilea din anul curent.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co., cel mai mare grup bancar american, s-au apreciat cu 0,6%, la 101,82 dolari la ora locală 10.31, cele ale rivalului mai mic Citigroup Inc. - cu 1,7%, la 45,69 dolari. Ambele bănci sunt aşteptate să îşi anunţe astăzi rezultatele financiare.

- La ora 10.32, indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,7%, la 28.773,94 puncte, S&P 500 - cu 1%, la 3.510,51.

• Nasdaq

- Titlurile reţelei de socializare online Facebook Inc. au crescut cu 2,2%, la 270,14 dolari la ora 10.33, cele ale gigantului de e-commerce Amazon.com Inc. - cu 3,1%, la 3.389,46 dolari, deşi autorităţile de reglementare ale UE întocmesc o "listă neagră" cu până la 20 de companii mari de internet, care ar putea include Facebook, Apple, Amazon şi Alphabet, ce se vor confrunta cu noi reglementări, mai dure, menite să reducă puterea lor pe piaţă, conform Financial Times.

- Acţiunile gigantului tehnologic Apple Inc. au urcat cu 3,5%, la 121,06 dolari la ora 10.35, cele ale Alphabet Inc. (deţinătorul Google) - cu 2,3%, la 1.545,08 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a câştigat 1,5%, ajungând la 11.753,50 puncte la ora 10.36.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs uşor pozitiv ieri, în majoritate, în baza speranţelor legate de aprobarea unui nou pachet de stimulente fiscale în SUA.

- Acţiunile producătorului de maşini grele Komatsu Ltd. au urcat cu 0,8%, la 2.456 yeni, cele ale producătorului de roboţi industriali Fanuc Corp. au coborât cu 1,8%, la 20.075 yeni. Cabinetul de la Tokyo a informat că valoarea comenzilor de utilaje din Japonia a sporit (ajustat sezonier) cu 0,2% în august, la 752,5 miliarde de yeni. Analiştii anticipau un declin de 1%, după avansul de 6,3% din iulie.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,3%, la 23.558,69 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 1,6%, la 18,99 dolari australieni, cele ale Westpac Banking Corp. - cu 1,9%, la 18,55 dolari australieni, în aşteptarea lansării sezonului raportărilor financiare pentru trimestrul al treilea din 2020.

- Titlurile grupului petrolier Santos Ltd. au înregistrat un minus de 1%, la 5,06 dolari australieni, cele ale rivalului Woodside Petroleum Ltd. - de 0,2%, la 18,35 dolari australieni, ca urmare a declinului cotaţiilor ţiţeiului. În acelaşi domeniu, acţiunile Oil Search Ltd. au scăzut cu 1,4%, la 2,85 dolari australieni, cele ale Origin Energy Ltd. - cu 1,6%, la 4,37 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a câştigat 0,5%, ajungând la 6.132 puncte.