Pieţele europene de acţiuni au crescut vineri, investitorii fiind în continuare optimişti cu privire la aprobarea unui nou pachet de stimulente pentru economia americană.

• London Stock Exchange

- Titlurile London Stock Exchange Group Plc, operatorul Bursei din Londra, s-au apreciat cu 0,4%, la 8.880 pence, după ce acesta a anunţat că a ajuns la un acord privind vânzarea Borsa Italiana, operatorul Bursei de la Milano, către grupul paneuropean Euronext NV şi două bănci italiene, în schimbul sumei de 4,325 miliarde de euro.

- Acţiunile companiei miniere Anglo American Plc au urcat cu 3,5%, la 1.950,40 pence, cele ale BHP Group Plc - cu 1,2%, la 1.666,60 pence, în baza unor date pozitive privind China - cel mai mare consumator mondial de metale.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,7%, la 6.016,65 puncte.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au scăzut cu 1,6%, la 64,70 euro. Directorul financiar al companiei auto germane, Nicolas Peter, a afirmat, săptămâna trecută, că separarea Marii Britanii de Uniunea Europeană ar putea costa furnizorii şi producătorii auto până la 11 miliarde de euro, dacă nu se va ajunge la un acord comercial post-Brexit.

- Indicele DAX a crescut cu 0,07%, la 13.051,23 puncte.

• Euronext Amsterdam

- Titlurile companiei petreoliere anglo-olandeze Royal Dutch Shell Plc au înregistrat un avans de 1,9%, la 11,35 euro, pe fondul creşterii cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Acţiunile ArcelorMittal SA, cel mai mare producător mondial de oţel, au scăzut cu 1,5%, la 12,13 euro. Compania a decis să închidă furnalul şi oţelăria din Cracovia, Polonia, din cauza mediului operaţional dificil şi a protecţiei insuficiente faţă de importurile din afara UE.

- Indicele AEX a crescut cu 1,3%, la 567,17 puncte.

• New York Stock Exchange

Pieţele din SUA au urcat vineri, tot pe fondul speranţelor legate de un nou pachet de stimulente.

- Titlurile grupului industrial General Electric Co. au câştigat 2,9%, ajungând la 6,84 dolari. Goldman Sachs Group Inc. îndeamnă la cumpărarea de acţiuni ale acestei companii.

- Titlurile companiei miniere Barrick Gold Corp. s-au apreciat cu 2,9%, la 28,05 dolari, odată cu avansul preţului aurului.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,6%, la 28.586,90 puncte, S&P 500 - cu 0,9%, la 3.477,13.

• Nasdaq

- Acţiunile Xilinx Inc., producător de cipuri, au înregistrat un plus de 14,1%, la 120,94 dolari. Advanced Micro Devices Inc. (AMD) este în discuţii avansate pentru preluarea rivalului Xilinx, în cadrul unei tranzacţii de peste 30 de miliarde de dolari care ar permite AMD că concureze mai bine cu rivali precum Intel Corp. şi Nvidia Corp., spun surse citate de Bloomberg. În acest context, titlurile AMD s-au depreciat cu 3,9%, la 83,10 dolari, cele ale Intel - cu 1%, la 52,82 dolari, iar acţiunile Nvidia - cu 0,6%, la 550,51 dolari.

- Titlurile Facebook Inc. au crescut cu 0,3%, la 264,45 dolari, cele ale Twitter Inc. au coborât cu 0,2%, la 45,90 dolari. Cele două platforme de socializare au anunţat că au desfiinţat, în mai multe ţări, mai bine de zece reţele de dezinformare folosite de grupuri politice şi susţinute de state pentru a-i induce în eroare pe utilizatori.

- Indicele Nasdaq Composite a câştigat 1,4%, ajungând la 11.579,94 puncte.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt vineri, după ce China a publicat unele date economice pozitive.

- Acţiunile lanţului nipon de magazine Fast Retailing Co. s-au apreciat cu 2,9%, la 69.220 yeni, cele ale Seven & i Holdings Co. - cu 4,6%, la 3.542 yeni, în condiţiile în care un raport al guvernului de la Tokyo arată că, în luna august, cheltuielile medii ale gospodăriilor din Japonia s-au diminuat cu 6,9%, în ritm anual, declinul fiind mai mic decât cel din iulie: -7,6%.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,1%, la 23.619,69 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile grupului petrolier Santos Ltd. au înregistrat un plus de 1,4%, la 5,11 dolari australieni, cele ale rivalului Woodside Petroleum Ltd. - de 0,6%, la 18,38 dolari australieni, ca urmare a avansului cotaţiilor ţiţeiului. În acelaşi domeniu, acţiunile Oil Search Ltd. au crescut cu 2,5%, la 2,89 dolari australieni, cele ale Beach Energy Ltd. - cu 1,4%, la 1,42 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a câştigat 0,003%, ajungând la 6.102,20 puncte.