BURSELE LUMII Pieţele din Europa, în urcare

Bursele din Europa au crescut ieri, în aşteptarea, săptămâna aceasta, a deciziei de politică monetară a Băncii Angliei.

• Euronext Paris

- Titlurile constructorului european de avioane Airbus SE au urcat cu 0,7%, la 144,84 euro la ora locală 16.45. Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA investighează dacă au fost folosite documente false sau incorecte pentru a verifica autenticitatea titanului folosit la unele avioane Boeing recent fabricate, conform Reuters. New York Times, care a relatat pentru prima dată problema vineri, scrie că FAA investighează, de asemenea, autenticitatea documentelor pentru titanul folosit în unele avioane Airbus.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,7%, la 7.557,78 puncte la ora 16.46.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au apreciat cu 1,1%, la 87,86 euro la ora 16.46. Automobilul Mini complet electric al BMW, fabricat în China, urmează să fie afectat de cel mai mare tarif pentru vehicule electrice, de 38,1%, conform planurilor provizorii ale UE, a declarat vineri o sursă citată de Reuters.

- Acţiunile concernului industrial Thyssenkrupp AG au urcat cu 1,9%, la 4,18 euro la ora 16.49, cele ale furnizorului de servicii de asistenţă medicală Siemens Healthineers AG au scăzut cu 1,8%, la 52,70 euro. Conducerea sindicatului german IG Metall şi-a sfătuit membrii să ceară o majorare salarială de 7% în runda de negocieri colective (cu mult peste rata actuală a inflaţiei), potrivit money.usnews.com.

- Indicele DAX a crescut cu 0,3%, la 18.052,57 puncte la ora 16.50.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, în aşteptarea datelor privind sectorul de retail din SUA.

- Titlurile companiei petroliere ExxonMobil Corp. au scăzut cu 0,05%, la 109,09 dolari la ora locală 11.08, cele ale Chevron Corp. au urcat cu 0,04%, la 152,69 dolari. Capacitatea de rafinare a ţiţeiului din SUA a crescut cu 1,5% la 18,38 milioane de barili pe zi (bpd) în acest an, potrivit unui raport guvernamental citat de Reuters.

- Acţiunile The Coca-Cola Co. s-au depreciat cu 0,03%, la 62,53 dolari la ora 11.10. Coca-Cola şi Starbucks au solicitat să-şi înregistreze din nou mărcile comerciale în Rusia pentru a-şi proteja drepturile de proprietate intelectuală, după ce au părăsit ţara ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, anunţă Vedomosti, conform Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,0008%, la 38.589,48 puncte la ora 10.39, S&P 500 - cu 0,1%, la 5.438 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile gigantului de tehnologie Apple Inc. s-au apreciat cu 1,8%, la 216,31 dolari la ora 11.12, cele ale Meta Inc., deţinătorul Facebook, au scăzut cu 0,7%, la 500,66 dolari. Apple şi Meta Platforms vor fi, probabil, acuzate pentru nerespectarea regulilor Uniunii Europene menite să le limiteze puterea înainte de vacanţa de vară din august, au declarat vineri trei surse citate de Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,1%, la 17.713,20 puncte la ora 11.14.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, în majoritate, după publicarea unor date privind economia Chinei.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 1,3%, la 9.860 de yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 2,2%, la 1.544 yeni. Banca centrală de la Tokyo (BoJ) a anunţat, vineri, că va reduce programul de achiziţii de obligaţiuni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,8%, la 38.102,44 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 0,7%, la 35,26 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 0,2%, la 28,80 dolari australieni, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală a Australiei). În acelaşi sector, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au câştigat 0,1%, ajungând la 125,49 dolari australieni.

- Titlurile companiei petroliere Santos Ltd. au scăzut cu 1,6%, la 7,35 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 1%, la 26,98 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,3%, la 7.700,30 puncte.