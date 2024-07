BURSELE LUMII Scăderi pe pieţele din Europa şi SUA

Bursele din Europa au scăzut ieri, investitorii având în atenţie dinamica inflaţiei.

• Euronext Paris

- Acţiunile grupului aeronautic european Airbus SE au coborât cu 0,2%, la 131,32 euro la ora locală 15.27. Compania aeriană low-cost Cebu Pacific Air din Filipine a anunţat ieri că a încheiat un acord preliminar cu Airbus pentru achiziţia a 152 de avioane cu un singur culoar, la un preţ de catalog de 24 miliarde de dolari, conform Bloomberg.

- Titlurile Carrefour SA, cel mai mare retailer european, s-au apreciat cu 0,6%, la 13,48 euro la ora 15.30. Compania a anunţat luni că se aşteaptă la beneficii financiare mai mari de pe urma achiziţionării activelor Cora şi Match decât estimase anterior, în pofida costurilor mai ridicate decât cele previzionate, conform Reuters.

- Acţiunile Renault SA au crescut cu 1,6%, la 49,03 euro la ora 15.31. Compania auto a promis luni că va reduce preţurile bateriilor pentru automobilele electrice cu aproximativ 20%, după ce a încheiat un acord pentru utilizarea unui nou tip de celule pentru baterii, precum şi un nou proces de producţie pentru a rămâne competitiv, potrivit Bloomberg.

- Indicele CAC 40 a coborât cu 0,5%, la 7.520,53 puncte la ora 15.31.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Siemens Energy AG, companie germană de energie, au câştigat 4,5%, ajungând la 25,24 euro la ora 15.32, după ce aceasta a anunţat că că are în plan să recruteze peste 10.000 de salariaţi până în 2030.

- Titlurile HelloFresh SE, furnizor de de truse de masă, au crescut cu 6,3%, la 5,11 euro la ora 15.34. JPMorgan a eliminat compania din lista "negative catalyst watch".

- Indicele DAX a scăzut cu 1,1%, la 18.092,79 puncte la ora 15.35.

• New York Stock Exchange

Acţiunile de pe pieţele americane au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, în majoritate, investitorii aşteptând declaraţiile conducerii băncii centrale (Fed).

- În acest context, titlurile băncii de investiţii Morgan Stanley s-au depreciat cu 0,3%, la 98,86 dolari la ora locală 10.05, cele ale Goldman Sachs Group Inc. - cu 0,4%, la 461,72 doalri.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,03%, la 39.159,05 puncte la ora 10.06, S&P 500 - cu 0,04%, la 5.473 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Nvidia corp. s-au depreciat cu 1,7%, la 122,14 dolari la ora 10.06. Compania de procesoare grafice urmează să fie acuzată de autoritatea franceză de reglementare antitrust pentru presupuse practici anticoncurenţiale, spun surse citate de Reuters.

- Titlurile Amazon.com Inc. au coborât cu 0,1%, la 197 dolari la ora 10.08. Amazon a devenit prima companie care ocoleşte un standard global pentru verificarea compensaţiilor de carbon, care a fost dezvoltat de o organizaţie non-profit finanţată în mare parte de fondatorul şi preşedintele executiv al conglomeratului tehnologic din SUA, Jeff Bezos, transmite Reuters.

- Titlurile producătorului de maşini electrice Tesla Inc. au înregistrat un avans de 8,2%, la 227,10 dolari la ora 10.08, după ce acesta a raportat livrări peste aşteptări pentru cel de-al doilea trimestru.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,08%, la 17.892,87 puncte la ora 10.09.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după avansul consemnat în ziua anterioară de pieţele americane.

- Titlurile companiei nipone de electronice şi semiconductori Tokyo Electron Ltd. s-au apreciat cu 0,7%, la 35.050 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. - cu 0,9%, la 6.480 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 1,1%, la 40.074,69 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. au scăzut cu 1,1%, la 35,69 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 0,7%, la 28,26 dolari australieni. Analiştii aşteaptă ca Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală a Australiei) să majoreze dobânda de referinţă în luna august. În acelaşi sector, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au pierdut 0,4%, ajungând la 125,66 dolari australieni.

- Titlurile gigantului minier BHP Group Ltd. au coborât cu 0,3%, la 43,16 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Ltd. - cu 0,9%, la 119,63 dolari australieni, pe fondul declinului preţului minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Ltd. s-au depreciat cu 0,9%, la 21,57 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,4%, la 7.718,20 puncte.