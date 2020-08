Cadourile experienţiale online, soluţia Complice.ro pentru a trece peste criza Covid-19

Reporter: În ce măsură pandemia de coronavirus a avut impact asupra business-ului dumneavoastră?

Oana Pascu: Perioada martie - august a fost marcată în special în privinţa volumului de activitate. Pe segmentul corporate, care reprezenta peste 50% din activitatea noastră, au fost suspendate toate evenimentele tradiţionale, de exemplu cele de tip teambuilding, kick-off-uri, întâlniri cu partenerii sau clienţii, conferinţe de vânzări, lansări de produse etc, sau iniţiativele de reward & recognition, acordate periodic de către companii (premii pentru stimularea performanţei, aniversarea vechimii în companie etc). De asemenea, am resimţit un impact şi în valoarea medie a comenzilor plasate, în special pe segmentul B2C, unde aceasta a scăzut cu până la 30%.

Reporter: Care a fost evoluţia cererilor pentru serviciile din portofoliul Complice în ultimele luni?

Oana Pascu: Am început anul la o valoare dublă faţă de perioada ianuarie-februarie 2019. Martie s-a încheiat uşor sub valoarea lunii martie din anul anterior, iar lunile ce au urmat au fost impactate dramatic am putea spune, ajungând la sub 50% faţă de perioada similară din 2019. Din iulie am resimţit o creştere, odată cu relaxarea măsurilor şi pe fondul creşterii încrederii clienţilor în a dărui şi a se bucura de experienţe offline, dar şi pe fondul dezvoltării portofoliului de experienţe online. Până la final de iulie suntem la 81%, faţă de aceeaşi perioadă a anului, deci înregistrăm o scădere de 19%.

Reporter: Cum s-a adaptat Complice.ro noilor provocări aduse de pandemia de coronavirus?

Oana Pascu: Am încercat să avem o reacţie cât mai rapidă şi am dezvoltat portofoliul de experienţe disponibile online. Unele sunt dintre cele offline care au putut trece pe zona aceasta nouă, dar într-un procent semnificativ am dezvoltat noi pachete, inedite, care sunt în continuare disponibile exclusiv online. Aici aş menţiona dedicaţiile muzicale personalizate şi mesajele video personalizate din partea unor celebrităţi. De asemenea, am crescut perioada de valabilitate în cazul voucherelor - cadou de la 6 la 12 luni.

Reporter: Au existat schimbări ale serviciilor obişnuite cerute?

Oana Pascu: Am remarcat o tendinţă de a eficientiza costurile şi comunicarea în cazul cadourilor experienţiale din segmentul corporate. De asemenea, aici am observat o orientare către zona de wellbeing a angajaţilor, cu experienţe out of the box care au adresat nevoia de conectare sau socializare, fie chiar şi în mediul virtual. De exemplu, am organizat virtual dinners, care au înlocuit călătoriile tradiţionale de business atât în ţară, cât şi în străinătate (clienţii realizând că aceste abordări nu numai că sunt mai sigure, dar sunt şi mult mai eficiente din punctul de vedere al timpului şi bugetului), degustări online, ateliere private care au înlocuit ieşirile cu echipa. Totodată, clienţii din zona corporate au solicitat cadouri inedite pentru a le trimite angajaţilor sau partenerilor de business chiar şi în alte ţări, mesaje personalizate din partea unor celebrităţi sau diferite surprize care să transmită ideea că echipa şi unitatea acesteia este în continuare o prioritate, chiar dacă întâlnirile fizice s-au redus sau, în unele cazuri, nu mai există deloc.

Reporter: Care sunt cele mai căutate experienţe pe care le oferiţi, în prezent?

Oana Pascu: Pe zona de offline, cele mai solicitate experienţe rămân cele care implică adrenalina: zbor cu parapanta, conducerea unei maşini de curse pe circuit, experienţele virtuale la un simulator de zbor. Pe partea de online, segment care a crescut considerabil, cele mai căutate sunt cântecele sau dedicaţiile muzicale personalizate, unicat, ateliere private, cum ar fi cele de cooking cu un chef cunoscut, dar şi de tip escape room.

Reporter: Care sunt planurile de continuitate a afacerii?

Oana Pascu: Pe termen scurt, lucrăm la îmbunătăţirea experienţei clientului în raport cu Complice.ro. Suntem în plin proiect de upgrade al site-ului, unde experienţele vor putea fi selectate în funcţie de diverse criterii şi filtre care să uşureze procesul de căutare pentru client în cele peste 180 de opţiuni existe pe site în acest moment.

Dincolo de aceste aspecte, continuăm să extindem portofoliul de experienţe pe segmentele care sunt populare printre clienţii care revin la noi, cum ar fi călătorii în ţară, surprize de la celebrităţi şi alte experienţe inedite.

Totodată, am lansat deja primul pachet dintr-o nouă categorie de pachete cu opţiuni flexibile, ceea ce înseamnă că destinatarul îşi va putea alege experienţa dorită din mai multe variante posibile. Aceste pachete reprezintă o soluţie foarte bună pentru situaţiile în care clientul nu cunoaşte foarte bine destinatarul cadoului, de exemplu un coleg de birou, o cunoştinţă mai nouă etc, sau este vorba de o persoană mai pretenţioasă sau, pur şi simplu, clientul nu are timp pentru a alege o anumită experienţă.

Reporter: Ce estimări financiare aveţi pentru sfârşitul anului?

Oana Pascu: Ne ajustăm în permanenţă aşteptările, în funcţie de evoluţia contextuală, însă estimăm că nu vom coborî sub pragul de 100.000 de euro cifră de afaceri pentru anul în curs.

Reporter: Vă mulţumesc!