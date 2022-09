Cargus lansează în România propria reţea de lockere şi va investi 40 de milioane de euro în extinderea ei

Cargus a investit constant în dezvoltarea serviciului click & collect sub umbrela Cargus SHIP & GO, crescând succesiv numărul punctelor fixe de livrare, fie prin achiziţionarea de spaţii noi, fie prin parteneriate cu companii locale, conform unui comunicat remis redacţiei. Această evoluţie reprezintă un răspuns la nevoile tot mai mari ale consumatorilor online, care aşteaptă livrări nu numai la adresă, ci şi în locurile din apropierea casei sau serviciului, de unde îşi pot ridica în mod convenabil coletele, în orice moment al zilei.

Potrivit sursei citate, luna aceasta, Cargus va plasa 300 de lockere în Bucureşti, ca prim pas al strategiei sale de a investi în soluţia de livrare de proximitate, completând astfel reţeaua de parteneri SHIP & GO, cu beneficii importante pentru magazinele online şi consumatori. Lockerele vor fi amplasate în reţele de retail, benzinării şi, de asemenea, în zone rezidenţiale dense, dar uşor accesibile.

Lockerele sunt o soluţie inovatoare de livrare, complet contactless şi vor reprezenta focusul Cargus în perioada următoare, concentrând o investiţie de aproximativ 40 de milioane de euro în următorii doi ani şi jumătate. Acestea vor contribui la extinderea reţelei de livrare out of home şi în alte oraşe mari şi la dezvoltarea întregii infrastructuri Cargus.

Lockerele sunt produse de compania SwipBox, furnizor internaţional de maşini automate de coletărie (Automated Parcel Machine - lockere), cu prezenţă în peste 60 de ţări, subliniază sursa citată.

"Este obligatoriu să facem un pas înainte, să ne adaptăm la noua realitate şi la cererea pieţei şi să furnizăm o soluţie de livrare eficientă, accesibilă şi sustenabilă. Lansarea reţelei de lockere Cargus reprezintă o decizie importantă în strategia noastră de dezvoltare, pentru că vine în completarea reţelei noastre naţionale out of home, SHIP & GO, şi oferă o soluţie inovatoare pentru magazinele online, locale şi internaţionale, dar şi pentru clienţii acestora. Următorii ani vor conduce la o schimbare de paradigmă pentru Cargus şi, cred, pentru întreaga piaţă de curierat", susţine Olivier Van Houtte, CEO Cargus.

Lockerele reprezintă cele mai recente şi convenabile soluţii de livrare de la Cargus, care, până acum, au inclus servicii de curierat la adresă şi, mai recent, puncte SHIP & GO (de tip PUDO - pick up, drop off points). Lansarea reţelei de lockere Cargus reprezintă, de fapt, un răspuns la nevoile consumatorilor şi o adaptare profundă la tendinţele pieţei de curierat.

Totodată, lockerele instalate de Cargus reprezintă şi o soluţie inovatoare şi sustenabilă de livrare, singura de pe piaţă care poate fi accesată contactless, cu un singur click, direct din aplicaţia Cargus Mobile. Dispozitivele funcţionează pe bluetooth şi nu au nevoie de alimentare la reţeaua de energie electrică. Lockerele sunt dotate cu baterii, care au o speranţă de viaţă de până la 10 ani. Acestea vor fi operaţionale 24/7, pot fi încărcate cu o gamă largă de produse (compartimentele au dimensiuni diferite) şi permit cumpărătorilor să îşi ridice coletele în două zile.

De asemenea, dezvoltarea reţelei de lockere înseamnă şi eficienţă în livrare - costurile sunt mai mici decât în cazul livrării la adresă şi reduce consumul de combustibil, devenind o soluţie de livrare prietenoasă cu mediul înconjurător, subliniază sursa citată.

Cu un număr considerabil de puncte click & collect şi lockere, aflate sub umbrela SHIP & GO, Cargus dezvoltă cea mai extinsă reţea de livrare de proximitate din România (out of home). În următoarea perioadă, Cargus va extinde reţeaua de livrare out of home la nivel naţional, în toate oraşele mari, dar şi în oraşe şi localităţi mici din România, ca parte a strategiei sale de a aduce serviciile de livrare mai aproape de cumpărător şi de a sprijini comerţul electronic.

La sfârşitul acestui an, Cargus va ajunge la aproximativ 3.000 de puncte SHIP & GO (de tip PUDO şi lockere), acoperind astfel peste 700 de localităţi din România. Volumul estimat de livrări pentru reţeaua SHIP & GO este de 40.000 de colete/zi, ceea ce reprezintă 20% din numărul total de colete livrate de Cargus.

În plus, reţeaua de livrare de proximitate oferă o mai mare flexibilitate cumpărătorului, ceea ce face ca peste 97% din coletele livrate la punctele PUDO să fie ridicate de către destinatarii finali. De asemenea, aproximativ 50% dintre colete sunt ridicate chiar în prima zi în care ajung la punctele SHIP & GO.

Livrările pot fi gestionate dinamic şi redirecţionate către un punct SHIP & GO preferat prin aplicaţia Cargus Mobile - din contul individual Cargus, prin pagina de destinaţie de pe site sau direct prin curier.

Produsele livrate frecvent prin reţeaua de centre de proximitate Cargus aparţin categoriilor fashion, cosmetice şi îngrijire personală sau cărţi, iar majoritatea pachetelor nu depăşesc 3 kilograme. Aproape jumătate (45%) dintre coletele livrate sunt plătite în avans, online, de către cumpărători.

În prezent, reţeaua logistică Cargus gestionează 5 hub-uri regionale. O parte importantă din bugetul investit în ultimii doi ani a fost dedicată optimizării logistice şi aducerii reţelei la standarde înalte de excelenţă în serviciile de livrare.

În acest an, Cargus a deschis un nou depozit în spaţiul logistic CTPark Bucharest, în Bucureşti-Ilfov. Depozitul modern are în jur de 11.000 mp şi dublează capacitatea de operare a celui din Măgurele. Noua facilitate va ajuta compania de curierat să se pregătească pentru noiembrie - decembrie, sezonul de vârf în vânzările de comerţ electronic.

Cargus va continua să investească în modernizarea altor 16 centre logistice, ca o promisiune făcută magazinelor online şi cumpărătorilor de a menţine standardul ridicat al livrărilor, se menţionează în comunicat.