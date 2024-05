• Cristian Pandel: "În cadrul Zilelor Christian Tour avem reduceri şi de 500-600 de euro pe cameră, în Antalya" • "Cei care sunt angrenaţi în alegeri vor călători după jumătatea lui iunie şi atunci, în iulie şi august, va fi foarte mare cererea", consideră CEO-ul Christian Tour • Turoperatorul şi-a inaugurat oficial, aseară, noul sediu din Piaţa Alba Iulia

Christian Tour va lansa un charter pentru ski, în Franţa, care va opera din ianuarie până martie 2025, ne-a declarat, aseară, Cristian Pandel, Chairman of the Board Memento Group (grupul din care face parte agenţia de turism Christian Tour, alături de compania de transport auto Memento Bus, de compania aeriană AnimaWings, de lanţul comercial Yuga şi de franciza Tui TravelCenter).

În această perioadă (23-26 iunie), turoperatorul organizează Zilele Christian Tour, iar ieri a fost Ziua Porţilor Deschise, ocazie în care agenţia de turism şi-a inaugurat oficial noul sediu din Piaţa Alba Iulia din Capitală.

Cristian Pandel s-a decalart mulţumit de noua casă a companiei, după cum ne-a mărturisit: "A ieşit peste aşteptările mele! Avem un spaţiu de lucru foarte bun pentru angajaţii noştri, avem şi un spaţiu de evenimente la parter, o agenţie deschisă şi o agenţie pentru divizia de lux - «Travel like a star». Pe lângă mult spaţiu pentru un angajat, avem multe elemente prietenoase cu mediul - încălzire pe pompe de apă (ceea ce reduce consumul), folosim maşini electrice etc. O companie poate ajunge sus doar dacă se lucrează în echipă şi atunci avem multe spaţii în care se fac meetinguri, traininguri, o sală de consiliu şi nu numai".

Proprietarul companiei ne-a declarat, recent, în cadrul unui interviu: "Cu ajutorul unei finanţări de la Banca Transilvania, care este alături de noi de foarte mulţi ani, am reuşit să cumpărăm fostul sediu Bancpost situat în Piaţa Alba Iulia din Bucureşti, unde sunt circa 2000 de mp de birouri. Toată lumea visează la sediul Google; aşa va arăta şi sediul nostru. Vom avea un spaţiu special cu multe săli de şedinţe, cu sală de training, un loc special amenajat pentru diverse prezentări. Va fi un spaţiu multifuncţional, nu doar de birouri. Parterul va fi dedicat publicului şi evenimentelor, iar etajul unu va fi doar pentru spaţiile de birouri. Cred că acolo vom avea claritatea şi liniştea să conducem toate diviziile noastre din cele şapte ţări în care activăm. Am visat la acest headquarter de când aveam 20 de ani. De când am fondat Christian Tour, în 1997, am visat să avem un birou proprietatea noastră cu anume funcţionalităţi similare cu cele din sediul Google, unde oamenii au şi parte de lucru, dar şi de recreere, în cadrul unui sistem ultra modern. Am cumpărat un spaţiu de birouri pentru noi, care are peste 2500 mp. Acolo vom avea săli de conferinţă, o agenţie privată, premium, sub brandul «Travel like a star», sală de sport, bucătării, o zonă de lunch unde vom face toate prezentările noastre interne, cu o zonă de bar. În fiecare săptămână vom avea un eveniment organizat intern pe diverse teme - conferinţe, prezentare, webinar - în zona de lunch. La etajul unu sunt amenajate birourile, unde funcţionalităţile sunt diferite - spaţii de recreere, de muncă, de one to one pt convorbirile telefonice etc. Doar amenajarea sediului ne costă peste 1,5 milioane de euro, investiţia aferentă tranzacţiei fiind de circa 2,5 milioane de euro".

În cadrul Zilelor Christian Tour, agenţia are numeroase oferte pentru majoritatea destinaţiilor. Cristian Pandel ne-a spus: "Joi au început Zilele Christian Tour, este o tradiţie ca în luna mai să organizăm un fel de târg de vacanţe cu multe reduceri pentru începerea de sezon. Anul acesta a fost mai bine ca niciodată, au venit foarte mulţi turişti, aşa cum în această seară (n.r. aseară), la Ziua Porţilor Deschise, au venit mulţi prieteni, persoane care ne iubesc, inclusiv foşti angajaţi, întrucât considerăm că orice fost angajat a pus o cărămidă la acest spaţiu şi la tot ce s-a construit în cadrul Christian Tour.

Avem oferte foarte bune, mai ales pentru perioada imediat următoare, avem reduceri de câte 500-600 de euro pe cameră pentru Turcia, pentru că Antalya este vedetă. Faptul că acum se poate călători fără paşaport în Turcia cred că va ridica foarte mult cererea pentru această destinaţie. De asemenea, Tunisia este pe trend şi merg foarte bine Grecia şi Spania".

CEO-ul turoperatorului consideră că urmează un sezon turistic bun, deşi ultima parioadă a fost mai grea, însă, în opinia sa, situaţia este legată de alegerile de la începutul lui iunie: "Pentru perioada de după 15 iunie multe din plecări sunt închise şi lumea ar trebui să se grăbească, pentru că cei care sunt angrenaţi în alegeri vor călători după jumătatea lui iunie şi atunci, în iulie şi august, va fi foarte mare cererea".

Anul trecut, Christian Tour a deschis 13 noi agenţii în Bucureşti şi în ţară, ajungând la un total de 43 de sedii proprii şi zece francize.

Christian Tour a încheiat anul 2023 cu venituri din vânzări de peste 683 de milioane de lei, cu aproximativ 62,08% peste veniturile obţinute în 2022. Profitul brut estimat al companiei pentru 2023 s-a ridicat la circa 20 milioane de lei, potrivit datelor anunţate de companie. Anul trecut, peste 360.000 de turişti au călătorit cu Christian Tour, ceea ce înseamnă o creştere de peste 33%, comparativ cu 2022

Ca procent din vânzările turoperatorului, în 2023 sejururile în afara ţării au reprezentat 49%, circuitele culturale - peste 9 %, vacanţele exotice - aproximativ 17%, călătoriile individuale - peste 9 %, călătoriile interne - peste 10%, iar serviciile turistice pe zona corporate şi bilete de avion, în jur de 6%.

Pentru anul în curs, compania estimează o creştere de 20% a cifrei de afaceri, faţă de anul trecut.