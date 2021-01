Compania Superbet îşi va muta birourile în clădirea One Cotroceni Park

One United Properties anunţă semnarea contractului de închiriere cu Superbet pentru un spaţiu de birouri cu o suprafaţă totală de 8.206 metri pătraţi, în clădirea One Cotroceni Park. Superbet îşi va muta astfel birourile în cadrul proiectului mixt One Cotroceni Park, conform unui comunicat trimis redacţiei.

Prima fază de birouri din cadrul proiectului One Cotroceni Park a depăşit în acest moment un grad de închiriere de 72% şi va fi livrată la finalul acestui an. Totodată, dezvoltatorul a început lucrările şi la cea de-a doua fază a componentei office a proiectului.

"Superbet se numără printre companiile care au ales să pună accent pe îmbunătăţirea mediului de lucru post pandemie odată cu relocarea birourilor în clădirea pe care o dezvoltăm la One Cotroceni Park. În plus, 72% din faza 1 a proiectului este deja închiriată, ceea ce ne arată că multe companii au realizat că biroul este o piesă esenţială în întreg angrenajul organizaţiei şi sunt dispuse să investească în spaţii moderne, cu certificare, cu tehnologie de ultimă oră, acces la facilităţi precum galerie comercială, zonă rezidenţială, staţie de metrou", spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties, subliniind totodată importanţa principiului "work near home" (munca în apropiere de casă), ce câştigă teren. One Cotroceni Park va include şi o componentă rezidenţială cu aproximativ 754 de apartamente, ce va fi dezvoltată în mai multe faze.

"Principala raţiune a deciziei de a ne muta într-un nou sediu ţine de dorinţa de a aduce sub acelaşi acoperiş întreaga echipă a Grupului Superbet din Bucureşti, care în prezent îşi desfăşoară activitatea în trei locaţii diferite. Apoi, atuurile noului spaţiu sunt evidente - este o clădire nouă, care asigură calitatea aerului, distanţare generoasă, un număr mai mare de locuri de parcare, acces la numeroase facilităţi, proximitate şi flexibilitate în materie de transport etc. Nu în ultimul rând, noua locaţie susţine campania puternică de recrutare a Superbet a talentelor din zona IT-high tech, dat fiind că vom fi aproape de comunităţi academice relevante pentru noi - Facultatea de Electronică, Politehnică, dar şi de alte companii locale şi internaţionale de tehnologie", a declarat la rândul său Cristian Gheorghiţă, Group Employee Communications Director. Dincolo de motivele pragmatice, decizia este strâns legată şi de filosofia şi cultura Grupului Superbet, centrate pe o mai mare colaborare şi pe creativitate. "Va fi mai mult un spaţiu de întâlniri, nu doar pentru echipa din România, ci şi între echipele internaţionale ale grupului. Nimeni nu va avea un birou al său, va fi un loc al reuniunilor sociale şi townhall-urilor", a mai completat acesta.