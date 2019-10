• Interviu cu Anatolie Botnaru, administrator Eco Resort Butuceni

Reporter: Când a fost deschis Eco Resort Butuceni?

Anatolie Botnaru: Am început să investim în 2004, când am cumpărat prima casă, după care au urmat mai multe imobile şi ne-am deschis în 2008. Acum avem 20 de camere în diferite locuri, restaurantul Teatrul de Operă din marginea satului, care are toată infrastructura necesară - centru informaţional, loc de servit masa etc. - fermă de animale, de unde procurăm materia primă pentru restaurant. Conlucrăm cu sătenii, în sensul că îi provocăm să vândă ei produsele, nu doar noi.

Reporter: Cum v-aţi gândit să investiţi într-un astfel de resort tradiţional?

Anatolie Botnaru: Ideea a fost venită din sufletul meu de ţăran. Când am început să construim veneau străinii şi acordau cea mai mare atenţie lucrurilor tradiţionale din sat. Atunci ne-am axat pe astfel de lucruri. Toată lumea din ţările de pe lângă noi (România, Moldova, Rusia..) vrea să fie mai europeană, iar toţi europenii apreciază foarte mult lucrurile de bază, de unde au pornit. De aceea am considerat că este oportun să construim case de piatră şi lut, fără să le şlefuim. Am cooptat un grup de femei care să ne ajute şi tot ceea ce am construit este în stil ţărănesc. Putem spune că Butuceni este faţa turismului moldovenesc.

Reporter: Aşadar aveţi şi case noi..

Anatolie Botnaru: Avem case şi gospodării vechi - cât de cât restaurate, dar în proporţie foarte mică -, dar şi case noi, construite în acelaşi stil vechi, astfel încât nu îţi dai seama dacă respectiva locuinţă este veche sau nouă, ai crede că a fost construită acum sute de ani. Am dat voie ţăranilor să construiască la fel ca acasă, cum făceau acum mulţi ani de zile.

Reporter: Şi bucătăria este tot tradiţională?

Anatolie Botnaru: Da, la fel sunt şi bucatele. Categoric nu accept niciun bucătar de la şcoală, ci numai femei din sat care cunosc bucătăria tradiţională, ce nu se învaţă la nicio şcoală. Bucătarii cu şcoală au de învăţat o grămadă de la aceste femei.

Absolut tot ce creşte în Moldova şi ce se face aici, în zonă, puteţi găsi la noi. Indiferent că este borş, borş verde, borş roşu, fasole, zeamă, plăcinte, sarmale, tăiţei de casă, toate se găsesc la noi, numite chiar cum se numeau aici în Basarabia în timpurile vechi. Consider că Moldova este cea mai bogată în bucătăria tradiţională, din cauză că am rămas în urmă faţă de celelalte ţări, iar în domeniul culinar acest lucru este un atu.

Reporter: Autorităţile v-au ajutat în derularea acestei investiţii atât de mari?

Anatolie Botnaru: Nici nu am fost foarte tare ajutaţi în construirea resortului, dar nici nu ne-au împiedicat autorităţile, ceea ce a însemnat foarte mult. Ne-au ajutat foarte mult la organizarea Festivalului de muzică clasică DescOPERĂ, care este unic în lume.

Reporter: Povestiţi-ne mai multe despre acest festival...

Anatolie Botnaru: Ideea a venit de la domnul Friedrich Pfeiffer, dirijor la Filarmonica din Viena. Ne-am întâlnit întâmplător, am discutat şi am stabilit să facem operă la Butuceni. La început părea o nebunie, după care a urmat acest festival. Prima dată am făcut un concert, organizat de noi doi şi Teatrul Naţional de Balet, ca un test. S-a dovedit că sunetul este fenomenal - concertul este în aer liber. Apoi s-a implicat şi Guvernul, prin Ministerul Culturii. Festivalul se întinde pe trei zile, iar anul acesta am deschis cu rapsodii româneşti, a doua seară fiind dedicată operei Elixirul dragostei şi în cea de-a treia am avut tradiţionalul Strauss. Evenimentul este organizat în trei locuri diferite - pe râu, între stânci şi am făcut şi o scenă pe apă. De fiecare dată vin aproximativ câte 2000 de turişti pe seară.

Reporter: Revenind la Eco Resort Butuceni, care sunt problemele ce vă stau în cale în desfăşurarea acestei activităţi turistice?

Anatolie Botnaru: Ne lipseşte infrastructura - uneori nu avem lumină, iar gaze nu avem deloc, fiind obligaţi să ne descurcăm cu butelii. Însă, problema principală este dis­crepanţa foarte mare dintre numărul de turişti, în funcţie de perioadă - ba sunt prea mulţi, ba prea puţini. În weekend sunt câteva ore în care ne trebuie personal suplimentar, apoi, în celelalte zile, nu ştim ce să facem cu angajaţii.

Reporter: Câţi salariaţi aveţi?

Anatolie Botnaru: Avem 15 angajaţi permanenţi şi foarte mulţi care lucrează temporar. Suntem unica pensiune cu atâţia angajaţi. Celelalte pensiuni din Moldova sunt familiale şi au câte 2-3 angajaţi, din familie.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre satul Butuceni?

Anatolie Botnaru: Satul Butuceni, care este o perlă, se află în inima Orheiului Vechi şi este foarte vechi, având o istorie de mii de ani. Butuceni este unul dintre marile centre de civilizaţie din trecut. Cele mai multe case sunt sculptate din piatră, iar acoperişurile sunt lucrate din şindrilă şi stuf.

Reporter: De unde sunt turiştii care vin la Eco Resort Butuceni şi cum vă promovaţi?

Anatolie Botnaru: Turişti vin din toată lumea, iar în ceea ce priveşte promovarea, avem site şi facebook, însă promovarea din gură în gură este cea mai bună. De asemenea, au fost făcute şi difuzate pe plan internaţional filme documentare despre noi şi despre Butuceni.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din Revista BURSA Construcţiilor)