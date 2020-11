Conceptul corporatist de "ameninţare" existenţială (III)

Amazon Prime este abonamentul de 79 de dolari pe an care permite achizitorilor de pe platforma on line amazon să primească acasă, "gratuit", pachetul. Pentru acest act de "aproape-magie" (te trezeşti cu pachetul la uşa, ca şi când ar fi trimis de Moş Crăciun), abonaţii platformei au devenit captivi ai sistemului - ei fac acum cumpărături exclusiv on line sau fac mai multe cumpărături on line decât ar avea nevoie. Este principalul motiv pentru care această platformă (despre care ştiam acum 15 ani că vinde dispozitive electronice pentru lectură şi ... cărţi) a devenit cea mai valoroasă companie din lume.

Evident, amazon face toate lucrurile rele pe care le fac celelalte corporaţii Big Tech, membre ale clubului "select" GAFAM - extracţia forţată de date cu caracter personal, cookies, deformarea comportamentului contractual, modelarea captivilor din ţarcul propriu după chipul şi asemănarea sa etc.

Dar amazon face mult mai multe rele, sub masca unui Santa Klaus electronic bonom, care utilizează ca lucrători nişte elfi veseli şi drăguţi şi care dezvoltă afaceri şi comunităţi, spre deosebire de comercianţii obişnuiţi şi răi.

Sutele de mii de angajaţi sunt nevoiţi să lucreze sub presiunea celor maxim două zile în care trebuie ca pachetul să ajungă "gratis" la destinatar - în apropierea perioadelor festive, se lucrează şi 16 ore pe zi, cu pauze de 15 minute la fiecare 4 ore, pe salariul minim (sau un pic peste); lucrătorii sunt, de regulă, tineri aflaţi la debutul în carieră, care nu îşi prea cunosc drepturile, mai ales pentru că amazon interzice sindicatele - motivaţia este similară cu cea utilizată de comunişti: cică la amazon e atât de bine pentru muncitori, încât nu e nevoie de sindicate şi nici de contracte colective de muncă (notă: una dintre motivaţiile pentru care amazon nu este încă în România este existenţa unui Cod al muncii prea protectiv cu salariaţii...).

La amazon nu se pun probleme de libertate a comerţului şi de monopol - nu respecţi "valorile comunităţii", nu mai vinzi pe amazon. Sau nu mai cumperi de pe amazon. Ironic este că celelalte platforme de vânzări on line au aceleaşi condiţii şi, în plus, consideră că sanţiunea aplicată de amazon este un fel de cazier informatic, care îl bannează pe "vinovat" din intreg spaţiul virtual. Ratingul de cetăţean nu este o invenţie de-ale chinezilor, ci o invenţie a amazon (preluată de toţi colegii lor de club din GAFAM). Chinezii doar l-au pus în practică la nivel statal. Iată, pe scurt, ce înseamnă ratingul de cetăţean (deocamdată, doar în China, dar curând, în întreaga lume vestică): nu ai plătit la timp, nu ai purtat masca de "protecţie" 24 de ore din 24, nu te-ai vaccinat, nu te-ai spus canoanelor "ştiinţifice" oficiale, ai îndrăznit să (re)citeşti Pe aripile vântului, ai fluierat în biserica new age, progresistă - nu mai ai acces la mall, la metrou, în avion, la şcoli bune, la spitale decente, la vot. Eşti un non-cetăţean, fără drepturi. Situaţia ta este mai rea decât cea a unui infractor - care nu este decăzut decât din anumite drepturi.

La amazon nu se pune nici problema răspunderii pentru produsele vândute de terţi pe platformă. Pentru achizitorii de la terţi, platforma amazon îşi arogă poziţia unui locator, care nu are răspunderea pentru produsele vândute de "chiriaşi" prin intermediul platformei. Din această perspectivă, amazon ne apare ca un fel de mall virtual. Dincolo de această speculaţie, amazon impune oricărui utilizator să accepte, înainte de a primi acces pe platformă, să apese butonul "I agree" pe aşa-numitele "terms and conditions", care sunt presetate şi care conţin, invariabil şi ineluctabil, "clauze de nerăspundere", prin intermediul cărora amazon se auto-exonerează de orice vină pentru pagubele cauzate de "chiriaşi" cumpărătorilor on line. În plus, oriunde în lume, legea aplicabilă şi jurisdicţia competentă sunt cele americane. Aşadar, cei care au îndrăzneala de a pretinde daune de câteva zeci sau sute de dolari de la amazon, trebuie să îşi asume riscul de a purta o dispută legală cu amazon, pe terenul amazon, apărat de avocaţii şi experţii abject de bine plătiţi ai amazon. Situaţia din dreptul UE şi din dreptul nostru este oarecum diferită, dar amazon face din aceste elemente sistemul său circulator, astfel că orice tentativă de a le îndepărta sau atenua va fi considerată "ameninţare existenţială" şi tratată ca atare. Exact cum ar face un mascul alfa sau o inteligenţă artificială.