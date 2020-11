Conceptul corporatist de "ameninţare" existenţială (IV)

Digitalizarea presei, moda canalelor de entertainment live- streaming, justiţia şi educaţia on line, telemedicina etc. au făcut ca acest "model" de business al corporaţiilor Big Tech să fie imitat şi în domenii care nu ar trebui să aibă nimic pecuniar. Se în­tâmplă, însă, ca exact din aceste domenii binomul mai sus enunţat să ajungă să colecteze şi mai multă "materie primă" pentru dezvoltarea endemică, înspăimân­tătoare, a capitalismului de supraveghere.

Iată, cu titlu de exemplu, anunţul care îţi condiţionează accesul "for free" la varianta electronică a ziarului The Washington Post:

The new European data protection law requires us to inform you of the following before you use our website: "We use cookies and other technologies to customize your experience, perform analytics and deliver personalized advertising on our sites, apps and newsletters and across the Internet based on your interests. By clicking "I agree" below, you consent to the use by us and our third-party partners of cookies and data gathered from your use of our platforms. See our Privacy Policy and Third Party Partners to learn more about the use of data and your rights. You also agree to our Terms of Service".

[Noua Lege europeană privind protecţia datelor cu caracter personal ne obligă să te informăm, înainte ca tu să utilizezi situl nostru de internet, că: "Utilizăm conexiuni informatice invizibile, nedetectabile, urme informatice ale tale • , precum şi alte tehnologii, pentru a-ţi personaliza experienţa, pentru a efectua analize şi a-ţi livra reclame personalizate, pe siturile noastre, pe aplicaţiile informatice şi scrisorile de noutăţi, precum şi pe întregul internet, bazate pe interesele tale. Apăsând butonul «Sunt de acord» de mai jos, eşti de acord ca noi şi tertii noştri parteneri să utilizăm aceste informaţii.

Accesează secţiunea «Politicile noastre şi ale Partenerilor noştri»pentru a afla mai multe despre modul în care îţi utilizăm datele cu caracter personal. De asemenea, eşti de acord cu Condiţiile Serviciului nostru"]

Aşadar, odată apăsat butonul "Sunt de acord", ai acceptat necondiţionat (şi complet în necunoştinţă de cauză, întrucât secţiunea cu detalii despre politici şi parteneri poate fi accesată doar după apăsarea pe buton) ca informaţiile care te privesc şi care stau la baza predicţiei comportamentului tău viitor să fie utilizate de situl care ţi se oferă "gratis", ba chiar şi traficate de/către "terţii parteneri" ai sitului. Totul, desigur, în favoarea ta, căci acest furt de indentitate îţi va ... personaliza experienţa (a se citi, mai degrabă - gestionarii datelor tale cu caracter personal vor şti cu mai multă precizie ce achiziţii, inclusiv ideologice sau politice, vei face mâine, peste o săptămână sau pe termen mediu).

De precizat că The Washington Post este proprietatea lui Jeff Bezos, patronul amazon.