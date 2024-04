CONFERINŢA "ROMÂNIA - STRATEGIA DEZVOLTĂRII"Dumitru Nancu, FNGCIMM: "85.000 de companii au beneficiat de programul IMM Invest"

Circa 85.000 de întreprinderi mici şi mijlocii au beneficiat, până în prezent, de programul IMM Invest, fapt ce a produs un impact fiscal atât direct, cât şi indirect în economia din România, însă anul acesta se va desfăşura ultima ediţie a acestui program, deoarece cadrul de ajutor de stat pentru IMM-uri va lua sfârşit, afirmă Dumitru Nancu, Directorul General al FNGCIMM.

"Din păcate, anul acesta este ultima ediţie a Instrumentului financiar IMM Invest, deoarece cadrul de ajutor de stat pentru IMM-uri ia sfârşit. România este cel de al 6-lea membru al Uniunii Europene căruia i s-a aprobat această schemă de finanţare. Din 2020 până în prezent, la fiecare lansare a programului IMM Invest, noi am avut patru ediţii şi la fiecare ediţie noi facem un impact fiscal. Consider că orice instrument financiar trebuie să dea dovadă de sustenabilitatea în economie", a declarat acesta.

Potrivit datelor prezentate de Dumitru Nancu, în anul 2019, înainte de prima ediţie a programului IMM Invest, doar una din şapte companii era bancabilă, însă, prin intermediul programului IMM Invest, la finalul anului 2023, una din două companii era bancabilă, astfel, programul IMM Invest a fost cel mai mare program de bancarizare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România.

"Din punct de vedere al impactului fiscal noi am mizat pe două lucruri. Primul a fost impactul fiscal direct, reprezentat de cele 85.000 de firme care au beneficiat până în prezent de garanţia oferită de FNGCIMM, iar al doilea lucru este impactul fiscal indirect, pe care, din punct de vedere financiar, eu îl consider mai important deoarece, prin capitalul de lucru obţinut, întreprinderile mici şi mijlocii au reuşit să îşi achite facturile către furnizori, au reuşit să îşi menţină numărul de locuri de muncă şi, evident, au reuşit să se capitalizeze. În anul 2019, când am început programul IMM Invest, doar una din şapte companii era bancabilă. Când am închis anul 2023, una din două companii era bancabilă, ceea ce înseamnă că IMM Invest a fost cel mai mare program de bancarizare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România", a spus Nancu.

De asemenea, prin intermediul programului rulat de FNGCIMM, capitalizarea negativă a companiilor din România a scăzut, de la 43%, în anul 2020, la 31% în anul 2023, ceea ce reprezintă o scădere cu 12% a numărului de companii cu capital negativ.

"A doua problemă pe care am identificat-o, în 2020, venind după un an 2019 de creştere economică, a fost faptul că 43% din IMM-urile din România aveau capitaluri negative, adică din punct de vedere fiscal-bancar ele nu puteau fi creditate. Când am închis anul 2023, doar o treime, mai exact 31% din IMM-urile din România aveau capitaluri negative. Eu consider că IMM Invest a fost cel mai mare partener public-privat prin intermediul căruia, la fiecare leu garantat de statul român, s-au întors în economie 12 lei", a declarat Dumitru Nancu.

Directorul general al FNGCIMM a anunţat că, în această săptămână, va începe ultima ediţie a programului IMM Invest, susţinut de 18 instituţii financiar-bancare. De asemenea, această ultimă ediţie va fi marcată de o scădere a dobânzilor, precum şi de o scădere a comisionului de garantare, de la 0,25%, la 0,2%.

"Săptămâna aceasta începe ultima ediţie a programul IMM Invest, care va ţine până pe 30 iunie. Fac un apel către toţi antreprenorii să se ducă la cele 18 instituţii financiar-bancare. Am început acest program cu 21 de instituţii financiar-bancare, dar şi pe această piaţă au avut loc fuziuni. În acest moment avem convenţii de garantare cu tot sistemul financiar-bancar, iar companiile pot depune cererile de finanţare până la 31 iulie. Şi în această ediţie menţinem cele două facilităţi şi anul acesta s-a reuşit şi o ieftinire a creditului. Astfel, companiile vor beneficia de o linie de capital de lucru, pe o perioadă de trei ani, pe sistem revolving, şi o linie de capital de investiţii pe şase ani de zile, valoarea acesteia fiind de 10 milioane de lei. Din punct de vedere al dobânzii, pentru investiţii în primul an, costurile dobânzilor sunt subvenţionate de la bugetul de stat, iar din cel de-al doilea an, dobânda a scăzut. De asemenea, comisionul de garantare a scăzut de la 0,25% la 0,2%", a mai spus Dumitru Nancu.