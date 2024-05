Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor Dr. Oetker de către The New Originals Company

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care The New Originals Company GmbH intenţionează să preia activele deţinute de Dr. Oetker România, potrivit unui comunicat al instituţiei, Agerpres.

Activele preluate sunt aferente afacerii cu produse din soia desfăşurate în România de către Dr. Oetker sub marca Inedit.

Dr Oetker este o companie al cărei obiect principal de activitate este comerţul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte. The New Originals Company GmbH este membră a holdingului de investiţii Raiffeisen, care este prezent pe piaţa din România prin investiţii în companii active pe pieţele financiare, în diverse domenii ale producţiei industriale, energiei, IT şi distribuţiei de produse de larg consum. Pe piaţa produselor din soia, Raiffeisen este prezent prin vânzările generate de producătorul din Slovacia, Alfa Bio s.r.o.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege