CU O NOUĂ ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, DAR ŞI AL DESIGNULUI,ELCO THISION® L PLUS este soluţia ideală pentru proiecte rezidenţiale cu sistem de încălzire centralizată

Unul dintre puţinele sectoare economice neafectate de criza pandemică, dar zdruncinat din temelii de creşterea preţurilor materialelor, sectorul construcţiilor îşi continuă creşterea. Astfel, potrivit Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numărul locuinţelor vândute în România în primele zece luni ale anului a fost cu 65% mai mare comparativ cu cel înregistrat în perioada similară din 2020, potrivit statisticilor oficiale. De asemenea, livrările de locuinţe din primele şase luni din 2021 au crescut cu 5,3% faţă de perioada similară din 2020, stabilindu-se un nou record pentru semestrul întâi, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. În total, piaţa rezidenţială din România a atras investiţii de peste 1,5 miliarde euro în 2021, potrivit rapoartele de piaţă.

Dezvoltarea segmentului de construcţii rezidenţiale nu este deloc întâmplătoare şi este un efect direct al restricţiilor impuse de criza pandemică şi mai ales de perioada de lockdown din primăvara anului trecut. "Pentru că au petrecut mai mult timp acasă, oamenii au descoperit că au alte aşteptări de la spaţiul de locuit, în privinţa accesibilităţii, siguranţei, încălzirii, eficienţei energetice. A fost o perioadă extrem de intensă, schimbările au fost mari şi ne aşteptăm să îşi pună amprenta în mod hotărâtor asupra criteriilor pe care le aplică cei care îşi vor cumpăra o casă şi de acum înainte. De altfel, suntem exemplul perfect de adaptabilitate la nevoie în schimbare ale pieţei, unul dintre produsele fanion din portofoliul ELCO - THISION® L PLUS - este creat special pentru astfel de proiecte. Suntem încântaţi că am răspuns prompt nevoilor pieţei, aducând o soluţie unică în România: singurul cazan cu putere instalată de 200kw/unitate, respectiv 170kw/unitate", a declarat Cătălin Drăguleanu, Senior director Ariston România.

Performanţele de neegalat ale centralelor ELCO, brandul german de cazane pentru încălzire de puteri mari, parte din portofoliul Ariston Thermo România, liderul pieţei locale de boilere electrice şi centrale termice, au fost recompensate de piaţa construcţiilor, iar brandul a înregistrat anul trecut o creştere a vânzărilor de peste 40%. "Am adus pe piaţă un produs extrem de eficient şi adaptabil într-un moment oportun. Gama L Plus este potrivită pentru un spectru larg de proiecte de construcţii, de aici şi performanţele deosebite pe care le-am înregistrat în domeniul vânzărilor", a subliniat Cătălin Drăguleanu.

• Centralele ELCO - adaptabile şi performante

În întreaga Europă, o treime din consumul de energie alocat este pentru încălzire şi apă caldă. Cu preţurile pentru energie mereu în creştere, este firesc să crească şi cererea pentru sisteme de confort termic eficiente energetic. THISIONL® PLUS este cel mai performant cazan suspendat de perete şi cel mai performant cazan din această categoie de pe piaţă, capabil să obţină rezultate de până la 200kW (sau 1,6MW atunci când este montat în cascadă). Când sunt montate în cascadă, modelele au o înălţime mică de instalare de doar 1,7 m şi oferă astfel cea mai redusă amprentă compactă (în ceea ce priveşte lăţimea). Astfel, pot fi montate în cascadă de până la opt cazane, în linie sau unul după altul. Un alt beneficiu al cazanului THISION® L PLUS este compatibilitatea cu o gamă extinsă de sisteme de încălzire comerciale, oferind putere mare şi o amprentă mică la sol. THISION® L PLUS este incredibil de flexibil şi este disponibil în configuraţii în linie sau spate în spate până la opt cazane, oferind puteri de până la 1,6 MW. Sistemele includ toate componentele necesare pentru a completa circuitul de încălzire primar, cu sistemul de cascadă special conceput pentru o instalare rapidă, simplă şi eficientă.

• Eficienţa - un atu de neegalat

Datorită unui design unic cu două schimbătoare de căldură, cazanele THISION® L PLUS şi TRIGON L PLUS au redundanţă încorporată (funcţionează independent), creând un sistem de cascadă în interiorul cazanelor şi asigurând un nivel extrem de ridicat de eficienţă. Noile modele pot atinge o gamă largă de modulare de până la 1:10, ceea ce permite cazanelor să se adapteze cerinţelor sistemului şi să maximizeze eficienţa acestora. În plus, acestea beneficiază de dimensiuni reduse, iar modelele de pardoseală au roţi integrate, care sunt reglabile pe înălţime şi care pot fi blocate pe poziţie, astfel că echipamentele sunt uşor de manevrat.

"Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestor cazane este gradul foarte ridicat de eficienţă, iar dezvoltatorii sunt tot mai interesaţi ca spaţiile pe care le construiesc să fie dotate cu soluţii de încălzire în sistem centralizat, cât mai eficiente, dar să prezinte şi fiabilitate, alături de un raport pozitiv putere - amprentă la sol", a mai afirmat Cătălin Drăguleanu.

Cele două schimbătoare de căldură sunt capabile să funcţioneze independent unul de celălalt, cerificând astfel faptul că un sistem nu este lăsat niciodată fără o încălzire extrem de eficientă.

• Amprenta mică la sol - un alt avantaj

Tehnologiile folosite în proiectarea cazanelor ELCO care fac diferenţa în piaţa sunt: modularitatea cazanului, care asigură un montaj facil în spaţii înguste, adaptabile oricarui tip de proiect, şi greutatea redusă. În plus, un alt beneficiu al noilor cazane este reprezentat de conţinutul scăzut de apă, ce asigură o amprentă mică la sol, şi de un schimbător de căldură tubular unic pe piaţă, realizat din inox. Un alt aspect important este faptul că arzătorul este parte integrantă din corpul cazanului, spre deosebire de celelalte modele de pe piată. Acesta este proiectat, realizat şi calibrat din fabrică, ceea ce permite o conexiune perfectă cu restul elementelor din cazan şi ajută la obţinerea unor valori foarte scăzute de NOx.

Subsidiară a Ariston Thermo Group, începând cu anul 2001, marca germană ELCO a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacităţi mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri şi complexe comerciale, la spaţii industriale mari.

Pe piaţa din România, brandul ELCO este prezent din 2017, în calitate de furnizor de cazane de încălzire comercializate sub gamele Thision şi Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii pieţei de profil. Portofoliul brandului include o gama amplă de proiecte, printre care se numără The Bridge 3, Globalworth Campus clădirile 2 şi 3, Spitalul Marie Curie din Bucureşti, ansamblul mixt (rezidenţial şi spaţii de birouri) Record Park din Cluj, clădirea U Center din Bucureşti, clădirea bazinului olimpic din Mureş, al doilea depozit al Altex din Dragomireşti.

De altfel, ELCO şi-a demonstrat orientarea către inovaţie cu peste 90 de ani în urmă, astăzi fiind unul dintre liderii europeni în industria de profil, cu peste 1,7 milioane de sisteme de încălzire instalate în întreaga Europă.