• Conducerea Huawei vrea să discute cu Guvernul pe marginea scandalului în care a fost atras

• Teodor Meleşcanu: "Fără îndoială, Huawei va putea participa la licitaţia privind tehnologia 5G"

Gigantul Huawei ia în calcul posibilitatea să acţioneze ţara noastră în judecată, dacă autorităţile autohtone vor limita operarea sa pe piaţa locală.

Radoslaw Kedzia, vicepreşedintele Huawei pe regiunea Central and Eastern European Network (CEEN), a precizat, vineri, într-o întâlnire restrânsă cu presa, că o astfel de decizie din partea Guvernului nostru ar încălca multiple tratate internaţionale.

"Am discutat şi cu avocaţii companiei, iar denigrarea şi defăimarea unui singur jucător într-o piaţă, izolarea lui, este ilegală. Ne dorim să discutăm cu oficiali ai Guvernului român. (...) Nu credem însă că se va ajunge la aşa ceva. Sunt oameni inteligenţi în Guvernul României", a completat vicepreşedintele Huawei din CEEN.

Radoslaw Kedzia se află în România pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai ţării noastre, cerând în mod oficial întâlniri cu premierul Viorica Dăncilă, cu Ministerul Telecomunicaţiilor şi şefii ANCOM.

Solicitările de întrevedere vin în urma informaţiilor pe care Huawei le-a aflat din presă potrivit cărora executivele SUA şi României au semnat, luna trecută, la Washington, un memorandum de înţelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G. Declaraţia comună abordează tema implicării industriei din China în dezvoltarea de tehnologii 5G şi posibilele riscuri de securitate pentru ţările care o utilizează.

Memorandumul nu a fost încă publicat, iar Huawei nu ştie cu ce se confruntă. Potrivit informaţiilor din presă, documentul cuprinde mai multe elemente de care trebuie să se ţină cont la evaluarea furnizorilor 5G. Un astfel de criteriu e reprezentat de faptul că furnizorul nu trebuie să fie sub controlul guvernului unui alt stat, structura acţionariatului să fie transparentă, dar şi faptul că furnizorul trebuie să aibă un comportament etic, adică să nu spioneze.

Klaus Iohannis a declarat atunci că acest memorandum nu se referă la o anumită companie, ci este un document care clarifică câteva criterii de transparenţă, de compatibilitate cu statul de drept.

Radoslaw Kedzia a ţinut să sublinieze că Huawei nu are nimic de ascuns şi că îşi doreşte să clarifice lucrurile cu statul roman.

Domnia sa a explicat: "Ne vom întâlni cu oficiali din România, nu ascundem nimic şi ne-am dori să ne întâlnim cu ei pentru a clarifica anumite situaţii, dar şi pentru a primi sfaturi şi a fi ghidaţi, daca este cazul.

Considerăm că suntem o companie puternică în România, un contribuabil important, platim taxe de sute de milioane de euro anual".

Solicitările de întâlnire ale reprezentanţilor Huawei, trimise acum două săptămâni, potrivit reprezentanţilor companiei, nu au primit încă răspuns.

Vicepreşedintele Huawei pe regiunea CEEN a mai spus că a fost surprins de atitudinea pe care ţara noastră o are în acest scandal, fiind una dintre puţinele state care s-au lăsat influenţate de acuzaţiile pe care SUA le face fără a prezenta însă dovezi concrete.

Domnia sa a mai adăugat: "Suntem de 17 ani în România şi contribuim constant. Am dialogat foarte bine în trecut şi am fost parte a mai multor acorduri. Nu înţelegem această schimbare bruscă. Ne place să ne bazăm acţiunile pe fapte, deoarece încă nu am văzut memorandumul dintre SUA şi România, ci doar ce am citit în media".

Totodată, Radoslaw Kedzia consideră că tehnologia este politizată, iar situaţia din România şi lipsa dialogului, a fost o surpriză.

Odată cu vizita vicepreşedintelui american Mike Pence în Polonia şi aceasta a semnat un astfel de memorandum cu SUA. Însă, Guvernul din Polonia a publicat "pactul de securitate" încheiat cu SUA.

Radoslaw Kedzia a subliniat: "În Polonia, cel puţin documentul a fost publicat oficial de Guvern. Pe marginea lui am putut discuta şi, în final, am clarificat faptul că nu am fost în special targetaţi, ci s-a vorbit doar despre creşterea în general a securităţii IT. Multe dintre informaţii sunt pure speculaţii. Suntem o companie deschisă, transparentă, globală".

Domnia sa a mai precizat că ţări din regiune s-au păstrat neutre în acest sens: "Ungaria, Austria, Slovacia, Italia, Bulgaria şi Germania, de exemplu, s-au păstrat complet neutre, la fel că marea majoritate a statelor din Europa".

Oficialul Huawei a mai spus că 28 dintre contractele 5G sunt semnate cu Huawei în Europa.

Huawei, cel mai mare producător mondial de echipamente de telecomunicaţii şi unul dintre liderii industriei de telecomunicaţii 5G, a fost atras într-un scandal politic fără voia sa, consideră Radoslaw Kedzia.

Oficialul companiei a precizat: "Am fost atraşi într-un scandal politic fără voia noastră. Ca business, nu suntem afectaţi, însă reputaţia noastră şi încrederea clienţilor noştri are de suferit, fiind acuzaţi de lucruri pe care nu le-am făcut. Am discutat şi cu companiile noastre de avocatură legat de daunele pe care aceste afirmaţii le provoacă afacerii noastre, dar deocamdată vrem doar să clarificăm situaţia. Dar să nu uităm că discriminarea unor jucători de pe piaţă este în afara legii".

Reprezentantul gigantului chinez a adăugat că Huawei a fost atras între tensiunile dintre SUA şi China doar pentru că este percepută drept o companie chineză: "În realitate, suntem o companie globală, inclusiv românească, care plăteşte taxe în aproape toate statele lumii. Mai mult, în SUA nici măcar nu avem un business atât de mare".

• Teodor Meleşcanu: "Fără îndoială, Huawei va putea participa la licitaţia privind tehnologia 5G"

La sfârşitul săptămânii trecute, Teodor Meleşcanu, preşedintele Senatului, a transmis că memorandumul semnat de România cu Statele Unite va trebui reluat de către Guvern.

Domnia sa a declarat, potrivit B1.ro: "Când vine vorba despre comerţ şi despre economie trebuie să mergem clar pe regulile de transparenţă ale Uniunii Europene, deci din acest punct de vedere noi ne vom respecta toate angajamentele. Partenerii noştrii chinezi trebuie să înţeleagă că trebuie să facem împreună nişte lucruri care să nu dăuneze relaţiilor pe care le avem în cadrul Uniunii Europene. Nu am văzut textul memorandumului. Însă în mod evident că un memorandum este la nivel guvernamental. Deci va trebui să fie reluat de către Guvern. Deschiderea unor oportunităţi către societăţile din Statele Unite, din China care să poată colabora pentru o asemenea lucrare la nivelul României. Deci, noi nu avem niciun fel de problemă, nu vrem să creăm probleme nimănui. Până la urmă, politica e politică, iar comerţul este comerţ, economia este economie. Vrem în toate cazurile să fie clar că vom respecta cu stricteţe regulile de transparenţă ale Uniunii Europene".

Întrebat dacă, în aceste condiţii, compania chineză Huawei va putea să participe la licitaţia privind implementarea tehnologiei 5G, Teodor Meleşcanu a lăsat deschisă această posibilitate: "Fără îndoială. Orice companie. Suntem o ţară deschisă şi va trebui să vedem care va fi rezultatul licitaţiei. De asemenea, ea se poate asocia cu alte societăţi din Uniunea Europeană, din Turcia, din alte zone pentru a putea într-adevăr să fie prezentă pe piaţa noastră".

În plină expansiune, Huawei este de mult timp urmărită de autorităţile americane, care suspectează compania de spionaj în folosul Chinei, fapt ce ar fi contribuit în mare măsură la expansiune sa spectaculoasă pe plan internaţional. Într-un context de război comercial şi de rivalitate tehnologică între Beijing şi Washington, primele două economii ale lumii se confruntă, impunându-şi reciproc taxe vamale, în timp ce tehnologia este un punct central al acestei lupte.