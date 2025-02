Dominic Fritz: "Timişoara trebuie să lase încă 13 milioane de euro la bugetul de stat"

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, afirmă că bugetul Timişoarei rămâne fără 13 milioane de euro, bani pe care trebuie să îi "lase" la bugetul naţional pentru "taxa pe hărnicie", iformează news.ro.

În replică, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, susţine că bugetul din acest an al Timişoarei este cu 110 milioane de lei, adică 22 milioane de euro, mai mare decât cel de anul trecut, în urma unui nou calcul de repartizare a fondurilor obţinute prin eliminarea unor facilităţi fiscale.

"Au inventat-o şi pe asta: o taxă pe hărnicie. Iar Timişoara trebuie să lase încă 13 milioane de euro la bugetul de stat. În mod normal, 63% din impozitul pe venit din munca timişorenilor rămâne aici la nivel local. Dar majoritatea PSD-PNL a votat ieri (miercuri - n.r.) un amendament la legea bugetului care pedepseşte oraşele performante. În caz că veniturile municipiului din cota pe impozitul pe venit sunt peste medie, pentru fiecare leu cu care suntem peste medie, va trebui să virăm 15% extra la bugetul de stat. Sună complicat, dar e simplu: media naţională a cotei este preconizată să fie de 2.000 lei impozit pe venit per cap locuitor. La Timişoara, unde nu prea avem şomaj şi salariile sunt mai bune, media e estimată la 3.700 lei, aproape dublu decât media naţională. Pe diferenţa de 1.700 lei trebuie să dăm pentru fiecare timişorean taxa de hărnicie de 15% la guvern", a atras atenţia, într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz.

În replică, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a afirmat că, de fapt, Timişoara are un buget mai mare cu 110 milioane de lei, adică 22 milioane de euro,decât bugetul de anul trecut.

"Bugetul Timişoarei va fi mai mare decât anul trecut cu 110 milioane de lei. În urma discuţiilor purtate în coaliţia de guvernare, am stabilit un mecanism de calcul şi repartizare a fondurilor obţinute prin eliminarea facilităţilor fiscale pentru anumite categorii socio-profesionale. Astfel, autorităţile locale îşi vor putea creşte veniturile proprii din aceşti bani. Practic, Timişoara va avea în acest an 110 milioane lei în plus faţă de 2024. Totodată, prin bugetul votat aseară de parlamentarii coaliţiei, mai multe comune din Timiş, inclusiv cele conduse de primari USR, vor primi bani pentru investiţii. M-aş bucura ca sumele ce vor veni de la bugetul de stat în Timiş, dar şi cele 110 milioane de lei care vor fi un plus la bugetul Timişoarei, să fie folosite mai mult pentru implementarea unor proiecte majore, concrete, şi mai puţin pe studii de fezabilitate", a anunţat Alfred Simonis.

CJ Timiş primeşte mai mulţi bani de la bugetul naţional, la fel şi mai multe primării.

"Timişul şi Timişoara, dar şi celelalte 98 de localităţi sunt un tot unitar şi trebuie susţinute în mod egal. Investiţiile trebuie să vizeze, în primul rând, sănătatea, învăţământul şi infrastructura rutieră. Este important ca fiecare leu cheltuit să aducă beneficii pe termen lung. Pe de altă parte, atât Consiliul Judeţean Timiş, cât şi mai multe UAT-uri vor beneficia de bani în plus de la bugetul de stat. CJT, spre exemplu, va primi 17 de milioane de lei pentru diverse proiecte, alte 10 milioane destinate infrastructurii rutiere şi 20 de milioane de lei vor ajuta la implementarea unor proiecte importante pentru comunele din judeţ", a afirmat Simonis.