Egis vrea să aducă în România tehnologii noi din domeniul mobilităţii şi al parcărilor inteligente

Compania Egis intenţionează să aducă în România tehnologii şi practici noi din domeniul mobilităţii şi din sectorul parcărilor inteligente.

Laurent Germain, CEO Egis Group, consideră că una dintre problemele-cheie ale ţării noastre este implementarea politicilor mobilităţii în cadrul oraşelor. Acesta subliniază: "La Egis, gestionăm contractele de parcare inteligentă pentru oraşul Paris. De asemenea, suntem responsabili de gestionarea zonei cu emisii reduse din oraşul Manchester. Acest lucru implică operarea sistemelor care identifică maşinile ce nu mai sunt permise în anumite zone, emiterea amenzilor pentru şoferi, colectarea plăţilor şi returnarea fondurilor către autorităţile locale". Laurent Germain a justificat că România încă se află într-o poziţie bună pentru a atrage invetiţii străine: "Comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană, consider că România se află încă într-o situaţie financiară sustenabilă. Aşadar, cred că România ar putea atrage fonduri de pe piaţă. Chiar dacă aceste fonduri ar putea proveni din taxe suplimentare, consider că România are încă spaţiu pentru a accesa pieţele financiare ca să-şi finanţeze creşterea economică şi ca să co-investească în infrastructură. Este esenţial să recunoaştem că există încă oportunităţi semnificative de dezvoltare, iar investiţiile în infrastructură sunt cruciale pentru a susţine această creştere pe termen lung. România poate valorifica aceste oportunităţi, menţinând în acelaşi timp o situaţie financiară stabilă şi sustenabilă".

Egis a înregistrat o creştere medie anuală de 12%, în contextul în care media cu care evoluează sectorul este de 7%. În cadrul unei întâlniri cu presa, Laurent Germain, CEO Egis Group, a menţionat: "În 2020, am realizat venituri de 1 miliard de euro, iar în acest an, 2024, realizăm venituri de 2,3 miliarde de euro. Am reuşit acest lucru deoarece, la fel ca în România, în interiorul Egis există o creştere organică foarte puternică. Compania a crescut în medie cu 12% pe an, organic, în timp ce media sectorului este de 7%, astfel încât am crescut cu cinci puncte procentuale mai mult decât media sectorului. Aceasta se datorează calităţii muncii pe care o oferim clienţilor, ceea ce a dus la multe afaceri repetate cu aceşti clienţi. Principalul motiv pentru care am crescut atât de mult este că am realizat 34 de achiziţii în întreaga lume".

Egis se implică şi în domeniul apei şi tratării apelor uzate în România. Compania a fost implicată în proiecte strategice care vizează îmbunătăţirea eficienţei energetice, dezvoltarea infrastructurii de apă şi soluţii inovatoare pentru tratarea apelor uzate, contribuind, astfel, la sustenabilitatea şi modernizarea infrastructurii naţionale.

"Toate proiectele noastre au o concentrare tot mai mare asupra sustenabilităţii. Avem proiecte de sustenabilitate mai evidente şi aici am observat unele dintre cele mai mari creşteri în activitate. Am implementat mult mai multe proiecte în domeniul apei şi energiei, extinzând, în acelaşi timp, reţelele pentru a asigura accesul la apă potabilă sigură şi pentru a trata corect deşeurile. În ceea ce priveşte energia, ştim foarte bine că reţelele de distribuţie sunt foarte ineficiente şi lucrăm şi pe acest segment", a declarat James Hanson, Managing Director, Romania & Bulgaria

Compania este prezentă în România încă din 1996 şi continuă să se impună în furnizarea de servicii de inginerie şi consultanţă pentru proiecte la nivel national şi internaţional.

Egis oferă studii de upstream, cum ar fi analize de trafic, planificare şi design de concept, analize şi optimizare a proiectelor, precum şi rezolvarea blocajelor de implementare a proiectelor sau consultanţă în îmbunătăţirea performanţei, analiza problemelor contractuale şi soluţionarea reclamaţiilor.

Printre domenile cheie de expertiză ale companiei se numără drumuri şi autostrăzi, căi ferate, apă şi tratarea deşeurilor, mediu şi energie, dezvoltare urbană, aviaţie, inginerie de construcţii şi birouri.

Compania urmăreşte proiectele până la finalizare şi oferă adesea asistenţă tehnică, management de proiect şi supervizarea lucrărilor. Clienţii beneficiază de abordarea multidisciplinară a Egis, care acoperă expertiza inginerească, geotehnică, financiară, de mediu şi legală.

"Creşterea organică a fost foarte importantă pentru compania Egis. Aşadar, primul lucru pe care îl putem spune despre România este că ne bucurăm că prezenţa noastră aici s-a triplat, datorită investiţiilor pe care le-am făcut şi datorită pieţei care a fost semnificativă. În acelaşi timp, ne-am diversificat şi ne ocupăm de o mulţime de proiecte, mai ales în cele legate de supervizare", a declarat Laurent Germain, CEO Egis Group.

Egis îşi consolidează angajamentul în sectorul energetic, cu o focalizare deosebită pe sectorul nuclear.

"Schimbarea dimensiunii şi diversificarea ne vor permite să deschidem noi sectoare în viitor. Suntem foarte concentraţi pe sectorul energetic, în special pe sectorul nuclear. Am observat în planul de investiţii că sunt alocate 10 miliarde de euro pentru sectorul nuclear. Egis este un jucător important în domeniul nuclear. Compania a lucrat pe fiecare dintre tranşele centralei nucleare din Franţa. Avem 54 de ramuri. Suntem o companie de inginerie civilă pentru fiecare dintre aceste centrale nucleare. Avem o istorie de 50 de ani în domeniul nuclear în Franţa şi dorim ca România să beneficieze de expertiza pe care o putem aduce din Franţa, dar şi din Marea Britanie. De asemenea, lucrăm în Canada, Brazilia şi Arabia Saudită", a mai declarat CEO companiei.

Pe lângă sectoarele noi de activitate care urmează să fie explorate, atenţia companiei se îndreaptă către proiecte ce necesită un nivel ridicat de competenţe inginereşti şi know-how avansat. În prezent, Egis este implicată în proiecte legate de fezabilitate pentru importante tronsoane de drum şi cale ferată, domenii în care expertiza tehnică şi angajamentul faţă de calitate sunt esenţiale pentru succesul proiectelor şi dezvoltarea infrastructurii naţionale.