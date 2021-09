Enel X România construieşte o centrală fotovoltaică de 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X România, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, construieşte o centrală fotovoltaică cu o capacitate instalată totală de circa 1 MWp, pentru producătorul de componente auto Compa Sibiu, informează compania într-un comunicat de presă.

Proiectul presupune livrarea la cheie a două subsisteme, unul pe acoperiş si celălalt la sol, ce integrează peste 1.700 de panouri fotovoltaice de înaltă eficienţă, cu celule de tip mono-cristalin. Pentru sistemul la sol, Enel X România instalează în premieră panouri fotovoltaice de 650 Wp, de ultimă generaţie, cu eficienţă ridicată şi rezistenţă crescută pentru încărcări la zăpadă şi vânt.

"Enel X România oferă soluţii personalizate şi tehnologii de ultimă generaţie pentru companiile care doresc să fie sustenabile şi să îşi eficientizeze consumul de energie, oferindu-le în acelaşi timp protecţie în faţa posibilelor creşterile ale preţului electricităţii pe piaţă. Construim împreună cu partenerii noştri strategii energetice integrate, astfel încât afacerile acestora să-si atinga cu adevărat obiectivele de sustenabilitate şi să se bucure de o competitivitate crescută. Ne bucură interesul în creştere pentru produsele noastre în rândul companiilor precum Compa Sibiu şi încrederea pe care ne-o acordă", a declarat Laurenţiu Brumaru, coordonator al Departamentului Vânzări & Marketing e-Industries, Enel X România.

Potrivit sursei citate, centrala fotovoltaică montată pentru Compa Sibiu va asigura o producţie anuală de energie electrică de circa 1.240 MWh, contribuind la reducerea cu 390 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

"Compa este o companie de traditie in Romania, cu o experienta de peste 130 de ani, in principal in industria auto. Suntem una dintre cele mai mari fabrici cu capital autohton si ca atare suntem profund afectati de schimbarile prin care trece industria in general si industria auto in particular, la nivel global. Aceasta investitie face parte din strategia Compa de reducere a amprentei de carbon. Cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, in cadrul "Programului de Energie in Romania" precum si a partenerilor de proiect din Norvegia, am pornit acest pas important in reducerea emisiilor de CO2 prin generarea energiei electrice necesara proceselor de fabricatie din cadrul companiei utilizand surse regenerabile fara emisii.", a declarat Dan Baiasu, Director Comercial COMPA.

Echipamentele şi tehnologiile utilizate de Enel X în cadrul proiectului au performanţe şi fiabilitate ridicate, provenind de la furnizori importanţi pentru piaţa de sisteme fotovoltaice la nivel mondial.

Enel X România are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale şi clădiri de birouri. În total, au fost montate peste 22.300 de panouri fotovoltaice, ce contribuie la reducerea cu aproximativ 3.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producţie de energie a dus la economii de peste 1 milion de euro pentru companiile partenere, , prin înlăturarea costurilor asociate transportului şi distribuţiei energiei electrice, precum şi a contribuţiilor pentru certificatele verzi şi cogenerare.