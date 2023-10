Firma condusă de soţul Ursulei von der Leyen produce vaccinuri anticovid pe bani europeni

English Version

Preşedintele Comisie Europene, Ursula von der Leyen, a spus, săptămâna trecută, în cadrul Forumului Global Gateway de la Bruxelles, că a finanţat un proiect de 1,2 miliarde euro prin care BioNTech şi Univercells au construit fabrici modulare în Rwanda pentru producţia vaccinului cu ARN mesager. După cum se ştie încă din timpul pandemiei de covid, Heiko von der Leyen, soţul Ursulei, este director medical al companiei Orgenesis Inc., firmă parteneră a germanilor de la BioNTech în ceea ce priveşte producerea vaccinului anti Covid-19 şi a altor tipuri de vaccinuri.

Astfel, discursul susţinut de preşedintele Comisiei Europene nu a trecut neobservat de o parte din presa de la Budapesta, care a sesizat în urmă cu două zile că şefa Executivului comunitar a recunoscut voalat că soţul ei a beneficiat indirect de o parte din fondurile europene care vin prin Global Gateway - programul global de investiţii al Uniunii Europene, finanţat cu 300 miliarde euro.

În discursul său, Ursula von der Leyen a spus: "Pentru noi este important ca Global Gateway să ofere opţiuni ţărilor, alegeri mai bune. Pentru că, pentru multe ţări din lume, opţiunile de investiţii nu sunt doar limitate, dar toate vin cu multe litere mici şi uneori cu un preţ foarte mare. Uneori, mediul este cel care plăteşte preţul. Uneori, lucrătorii sunt cei care sunt lipsiţi de drepturi. Uneori sunt aduşi muncitori străini. Şi uneori suveranitatea naţională este compromisă. Nicio ţară nu ar trebui să se confrunte cu o situaţie în care singura opţiune de a-şi finanţa infrastructura esenţială este să-şi vândă viitorul. Noi, în Europa, avem un interes strategic clar de a ne uni forţele, la nivelul ochilor, pentru a depăşi provocările globale. Şi există provocări globale. Un virus nu cunoaşte graniţe. (...) În această oră de nevoie s-a născut Global Gateway. Pentru că, în ciuda succesului vaccinurilor ARNm, multe regiuni ale lumii nu au avut încă acces la tehnologia salvatoare. Aşadar, în urma apelului din partea liderilor africani, Comisia Europeană şi Team Europe s-au unit cu companii de renume mondial precum BioNTech, Univercells şi altele. Am făcut echipă cu Ghana, Rwanda, Senegal şi Africa de Sud pentru a construi prima capacitate de fabricare a vaccinurilor de pe continent. Şi, până în prezent, am mobilizat deja 1,2 miliarde euro. Fabricile modulare au ajuns deja în Rwanda pentru a ajuta la producerea vaccinurilor ARNm. Şi nu este vorba doar despre vaccinurile Covid-19. Lucrul uimitor despre tehnologia ARNm este că promite să combată eficient bolile care - şi le ştiţi pe toate - sunt endemice în Africa, ucigând încă milioane de oameni, cum ar fi malaria, tuberculoza sau HIV. Fabricarea vaccinurilor a fost primul proiect emblematic al Global Gateway, dar, desigur, există multe altele. Numai în acest an, munca noastră s-a concentrat pe aproape 90 de proiecte emblematice. De exemplu, am lansat un parteneriat cu prietenii noştri din America Latină şi Caraibe, care doresc, de asemenea, să facă echipă pentru vaccinuri şi medicamente".

În acelaşi discurs, von der Leyen susţine că, în curând, vor exista asemenea capacităţi de producţie şi în America Latină şi Caraibe, finanţate tot de Uniunea Europeană prin intermediul programului Global Gateway.

De altfel, la Forumul Global Gateway care s-a desfăşurat săptămâna trecută la Bruxelles, a fost semnată finanţarea programului ce susţine sănătatea globală cu o sumă suplimentară de 500 de milioane de euro, ceea ce consolidează parteneriatul lansat recent între Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Fundaţia Bill & Melinda Gates. De asemenea, alte 134 milioane euro vor fi disponibile pentru creşterea producţiei locale şi accesului echitabil la produse de sănătate de calitate, sigure, eficiente şi accesibile în şase ţări africane, conform unui comunicat al CE.

Sursa citată precizează că fondurile pentru care entităţile amintite au semnat joi vor completa activităţile în curs ale Iniţiativei Team Europe privind fabricarea şi accesul la vaccinuri, medicamente şi tehnologii sanitare în Africa (MAV+), lansată de preşedintele Ursula von der Leyen în mai 2021, ca răspuns la apelul liderilor africani de a intensificarea producţiei locale de vaccinuri în Africa pentru Africa, în conformitate cu Parteneriatele pentru fabricarea de vaccinuri în Africa lansate de Uniunea Africană.

În ocazie, preşedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a spus: "Una dintre lecţiile cheie ale pandemiei de COVID a fost că suveranitatea vaccinurilor şi a medicamentelor este cheia pentru a învinge ameninţările globale pentru sănătate. Acesta este motivul pentru care, şi datorită Global Gateway, Team Europe investeşte masiv în producţia locală de vaccinuri şi medicamente în întreaga lume, cu peste 1,2 miliarde de euro deja pentru Africa. Printre multe alte proiecte, fabricarea de vaccinuri cu tehnologia mARN în Africa şi pentru Africa va schimba jocul pentru a lupta împotriva multor boli, de la malarie la COVID".

Afirmaţiile Ursulei von der Leyen ridică mai multe întrebări cu privire la sprijinirea de către UE a unor investiţii de miliarde de euro privind producerea de vaccinuri, mai ales prin prisma scandalurilor anterioare în care este implicat preşedintelui Comisie Europene.

Amintim că, după izbucnirea epidemiei de coronavirus, Comisia Europeană a semnat un contract în valoare de 35 miliarde dolari cu compania producătoare de vaccinuri Pfizer-BioNTech, dar detaliile acordului de achiziţie de vaccin încheiat sunt încă învăluite în mister, în ciuda faptului că mass-media a dezvăluit că Ursula von der Leyen şi Albert Bourla, directorul general al companiei Pfizer au negociat termenii contractului prin intermediul mesajelor transmise prin aplicaţia WhatsApp. Potrivit informaţiilor din mass-media, în decembrie 2020, după semnarea de către Comisia Europeană a contractului pentru vaccinul anti-Covid 19, Heiko von der Leyen - soţul Ursulei von der Leyen - a devenit directorul companiei farmaceutice Orgenesis, care lucrează îndeaproape cu Pfizer-BioNTech.

Scandalul respectiv a dus la întocmirea a trei dosare. În primul, jurnaliştii de la cotidianul american The New York Times au solicitat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să o oblige pe Ursula von der Leyen să făcă public conţinutul mesajelor schimbate pe WhatsApp cu Albert Bourla. Al doilea dosar este penal şi a foist deschis în septembrie 2022 de Parchetul European condus de Laura Codruţa Kovesi, în urma unor sesizări primite din partea unor deputaţi europeni şi unor organizaţii neguvernamentale care o acuză pe Ursula von der Leyen de abuz în serviciu cu privire la contractul de achiziţie a vaccinurilor anti-Covid 19 semnat cu Pfizer. În dosarul de la Parchetul European se fac încă cercetări in rem, asupra faptei, nefiind incriminată nicio persoană. Al treilea dosar se află pe rolul instanţelor belgiene şi a fost deschis de un lobby-st belgian care o acuză pe von der Leyen tot de abuz în serviciu susţinând că a negociat ilegal, în numele Belgiei, cantitatea de vaccinuri şi contractul cu Pfizer.

Se pare că acest scandal şi dosarele respective nu au tulburat-o pe Ursula von der Leyen din moment ce BioNTech a primit contractul respectiv pentru capacitatea de producţie din Rwanda şi se pregăteşte să deschidă capacităţi finanţate de UE din programul Global Gateway şi în alte zone ale lumii.