Gartner estimează că volumul cheltuielilor IT la nivel mondial va creşte cu 2,4% în 2023

Cheltuielile efectuate la nivel mondial pentru produsele şi serviciile IT se estimează să totalizeze 4,5 trilioane USD în 2023, în creştere cu 2,4% faţă de 2022, conform ultimei prognoze a Gartner.

Aceasta este în scădere faţă de prognoza din trimestrul precedent, care preconiza o creştere de 5,1%. În timp ce inflaţia continuă să erodeze puterea de cumpărare a consumatorilor şi să reducă cheltuielile pentru dispozitive, se aşteaptă ca volumul cheltuielilor IT la nivel global efectuate de companii să rămână la cote ridicate.

"Consumatorii individuali şi companiile se confruntă cu realităţi economice foarte diferite", a declarat John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst la Gartner. "În timp ce inflaţia devastează pieţele de consum, contribuind la concedieri la companiile B2C, mediul enterprise continuă să crească bugetele alocate pentru iniţiativele de afaceri digitale, în pofida încetinirii ritmului economiei mondiale", a completat Lovelock.

"O economie supusă turbulenţelor a schimbat contextul deciziilor de afaceri şi poate determina CIO să ezite mai mult, să întârzie luarea deciziilor sau să îşi reordoneze priorităţile. Am văzut acest lucru în acţiune odată cu remanierile care au loc în rândul unor companii B2B, în special a celor care au suprainvestit în creştere. Cu toate acestea, bugetele IT nu determină aceste schimbări, iar cheltuielile IT rămân rezistente la recesiune", a detaliat Lovelock.

Se preconizează că în 2023 segmentele de software şi servicii IT vor creşte cu 9,3% şi, respectiv, 5,5%. De asemenea, se estimează că segmentul de dispozitive va scădea cu 5,1% în acest an, deoarece atât consumatorii individuali, cât şi companiile prelungesc ciclurile de utilizare a dispozitivelor.

"În perioada de vârf a pandemiei, angajaţii şi consumatorii şi-au reîmprospătat dotarea tehnologică cu noi tabletele, laptopuri şi telefoane mobile datorită lucrului şi educaţiei de la distanţă", a spus Lovelock. "Fără un motiv convingător pentru o schimbare a acestora, dispozitivele sunt folosite pentru o perioadă mai lungă de timp, iar piaţa suferă", a explicat Lovelock.

Evoluţia pieţei forţei de muncă influenţează cheltuielile pentru serviciile IT

Ponderea locurilor de muncă vacante a crescut în fiecare trimestru, iar rata locurilor de muncă deschise per şomer este în multe ţări la cele mai scăzute niveluri din istorie. Concurenţa ridicată pentru talente îi provoacă pe CIO să angajeze personal IT calificat, limitând creşterea companiilor care se luptă să se extindă fără resursele umane necesare.

Simultan cu creşterea cheltuielilor pentru software, piaţa serviciilor IT este în creştere, pe măsură ce companiile caută să aducă personal IT din exterior pentru servicii de implementare şi asistenţă. De exemplu, se estimează că volumul cheltuielilor pentru servicii de consultanţă se vor ridica la 264,9 miliarde USD în 2023, în creştere cu 6,7% faţă de 2022.

"CIO pierd competiţia pentru talente", a spus Lovelock. "În fiecare verticală din industrie, cheltuielile pentru serviciile IT cresc mai rapid decât serviciile interne. Lucrătorii IT calificaţi migrează din organizaţiile IT ale companiilor către furnizori de tehnologie şi servicii (TSP) care pot ţine pasul cu cerinţele salariale crescute, oportunităţile de dezvoltare şi perspectivele de carieră", a punctat Lovelock.

Metodologia Gartner de estimare a cheltuielilor IT se bazează în mare măsură pe analiza riguroasă a vânzărilor efectuate de un număr de peste o mie de companii furnizoare ale întregilor game de produse şi servicii IT. Gartner foloseşte tehnici de cercetare primare, completate de surse secundare de cercetare, pentru a construi o bază de date cuprinzătoare cu date despre dimensiunea pieţei pe baza cărora îşi fundamentează prognoza.

Prognoza trimestrială Gartner privind cheltuielile IT oferă o perspectivă unică asupra cheltuielilor IT în segmentele hardware, software, servicii IT şi telecomunicaţii. Aceste rapoarte îi ajută pe clienţii Gartner să înţeleagă oportunităţile şi provocările pieţei. Cea mai recentă cercetare privind prognoza cheltuielilor IT este disponibilă clienţilor Gartner în "Gartner Market Databook, 4Q22 Update".