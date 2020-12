Gral Medical a obţinut veniturile la nivel de grup cu 20% mai mari faţă de perioada similara a anului anterior

Gral Medical a reuşit să obţină creşteri ale veniturile la nivel de grup cu 20% faţă de perioada similară a anului anterior. În 2020 compania a înregistrat la 10 luni venituri totale de 33.4 milioane Euro (161.000.000 milioane lei), conform unui comunicat trimis redacţiei.

Cele mai importante cresteri au fost raportate de catre segmentul oncologic, care prin reteaua de centre din provincie au reusit sa inregistreze cresteri de 69%, reteaua de clinici Gral Medical a avut o crestere de peste 40%, iar serviciile de paraclinic au avut o crestere ponderata de 10% pe fondul pandemiei si a restrictiilor impuse.

Robert Serban, actionar Gral Medical: "Suntem perseverenti in ceea ce facem, acesta este motivul pentru care am reusit sa tinem deschise neintrerupt sectiile de oncologie si sa oferim in maxima siguranta tratamente de top pe radioterapie, chimioterapie si dializa. Pe fondul restrictiilor impuse de pandemie, am investit peste 500.000 euro in aparatura de top in laboratorul de biologie moleculara pentru marirea vitezei de eliberare a rezultatelor, motiv pentru care putem asigura in prezent un randament de peste 2000 de probe pe zi."

Reteaua de centre OncoFort din cadrul companiei este formata din 5 spitale oncologice, cu o capacitate totala de 120 de paturi, 2 In Bucuresti si cate unul in Pitesti, Ploiesti si Craiova. Spitalul OncoFort Pitesti dupa primul an de functionare a reusit sa intre pe break-even point operational, iar in 2020 dupa estimarile din primele 3 trimestre va termina anul cu o cifra de afaceri de aproximativ 2 milioane de Euro, in contextul in care serviciile paraclinice au crescut pe acelasi trend pozitiv cu spitalizarea de zi. Spitalul OncoFort din Pitesti este un proiect investitional de tip greenfield ce a necesitat o investitie de 5 milioane de Euro.

Anul 2020 a fost si ramane anul marilor provocari, reinventari si a initiativelor curajoase pe piata serviciilor medicale. Acesta este si motivul pentru care tocmai inainte de pandemie, compania a modernizat sectia de chimioterapie de la Craiova, dubland atat capacitatea cat si confortul pacientilor. "Pana la sfarsitul anului Gral Medical si-a alocat un buget de peste 500.000 Euro pentru marirea retelei existente cu noi centre de recoltare si laboratoare in orase cu o populatie de peste 200.000 locuitori." Robert Chitan, director de dezvoltare Gral Medical.

Desi pentru anul 2020 compania si-a stabilit un buget de 181 milioane lei, datorita trendului pozitiv din trimestrele 3 si 4, noile proiectii financiare vor duce la rezultate de peste 197 milioane lei.

Gral Medical este una dintre cele mai importante companii de servicii medicale private din Romania, iar in prezent este lider pe segmentul oncologic, al analizelor de laborator din capitala si al cardurilor de sanatate destinate persoanelor fizice. Cele mai importante 2 firme ale grupului Gral Medical sunt: Gral Medical si Medical Center Gral.