Hornbach propune clienţilor noile tendinţe în decorare

Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcţii şi grădinărit, propune clienţilor, în fiecare sezon, cele mai noi tendinţe în decorare, alături de produsele şi soluţiile necesare pentru realizarea unui stil de design inedit, potrivit unui comunicat de presă. Şi în această toamnă, Hornbach propune patru noi stiluri de amenajare.

"Designul locuinţei vine în întâmpinarea stilului de viaţă real. Fiecare casă trebuie decorată în funcţie de temperamentul locatarilor, pentru a crea o stare de bine şi împlinire. Mai mult de atât, considerăm că amenajarea unei camere este reflexia spiritului celui care o locuieşte. Tocmai din acest motiv, an de an, gândim noi sugestii de design care să se potrivească clienţilor care calcă pragul magazinelor noastre", a declarat Mugurel-Horia Rusu, Director General al Hornbach România.

Potrivit afirmaţiilor sale, toate cele 8 magazine Hornbach pun oricui la dispoziţie serviciile şi produsele necesare pentru decorarea în cele mai diverse stiluri. Iar în acest sezon de toamnă - iarnă, Hornbach propune patru direcţii noi de amenajare: Come Over, Express Yourself, Get Ready şi The Dark Side.

Come Over - catifea, culori calde şi statornicie

Stilul Come Over are ca principal rol exprimarea bucuriei şi a relaxării de a reveni acasă la finalul unei zile. În acest decor, oricine îşi poate găsi liniştea şi confortul. Caracterizat de ţesături catifelate, de culori calde şi totuşi pline de viaţă, Come Over îmbie la statornicie. Rozul pudrat este intens folosit în acest stil de amenajare, fiind noul alb din interior - nu prea steril, dar ce dă impresia de delicateţe. Acesta se combină de minune cu nuanţe de ruginiu şi bordeaux, creând o atmosferă captivantă. Nu lipsesc nici accentele de culoare, prin muştar puternic, în timp ce pattern-urile înflorate aduc relaxarea şi veselia.

Express Yourself - jungla urbană în locuinţă

Cel de-al doilea stil de amenajare propus de Hornbach în această toamnă - Express Yourself - transformă locuinţa complet, mergând către un design de tip urban jungle. Griul fumuriu şi verdele intens dau tonul, iar plantele luxuriante, de mari dimensiuni, nu trebuie să lipsească. Catifeaua, mătasea, nuanţele de auriu şi violet îmblânzesc atmosfera şi transpun locatarii într-un spaţiu relaxant, confortabil. Express Yourself transformă locuinţa într-o scenă de teatru, iar imprimeurile precum animal print sunt nelipsite. Un stil deosebit, care parcă îmbie la exprimarea completă a sentimentelor.

Get Ready - optimism şi linişte

Fiecare început, de zi, de săptămână, de an, fiecare noutate - fie că este vorba de un job nou sau de un nou membru în familie -, aduce o provocare. Dar stilul de amenajare Get Ready a fost creionat tocmai pentru a oferi o atmosferă relaxantă, optimistă, dar în acelaşi timp autentică şi independentă, ce îndeamnă la acţiune. Get Ready este stilul ce poate trata orice nelinişte prin culorile pale de bej şi maro, îmbinate cu nuanţe cuminţi de albastru sau bordeaux. Lumina intensă ce cuprinde întregul spaţiu, alături de o multitudine de piese de lemn, are rolul de a aduce primordialul mai aproape. Mai mult de atât, Get Ready propune imprimeuri inspirate din elemente tradiţionale, aspect ce îl transformă într-un stil îndrăzneţ şi modern.

The Dark Side aduce în prim-plan stilul industrial, un stil ce a fost conturat, treptat, încă din anii '60, având la bază, mai degrabă, nevoia primară a oamenilor, decât cea de design şi frumos. Regulile amenajărilor interioare nu pot fi aplicate în spaţii industriale, brute şi nefinisate, astfel că au fost gândite variante de a transforma ambientul doar cu ajutorul pieselor de decor. The Dark Side propune înglobarea în amenajarea interioară a pereţilor de cărămidă şi a lemnului de culoare închisă, totul combinat cu obiecte de alamă strălucitoare. Spaţiul îşi ia însă calmul din materialele textile în nuanţe calde. Noul stil de amenajare propus de Hornbach nu doar decorează încăperea, ci oferă un sentiment de siguranţă.

Produsele propuse pentru realizarea de proiecte în cele patru stiluri Hornbach în această perioadă se găsesc în toate magazinele din România, începând din luna septembrie.