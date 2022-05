Huawei anunţă un nou tur european al caravanei mobile ICT Roadshow 2022

Anul acesta, Huawei Enterprise a anunţat un nou tur european al caravanei mobile ICT Roadshow 2022: Digital Transition to New Value Together. Huawei Roadshow va străbate ţări din Europa Centrală de Est şi Nordică pentru a întâmpina clienţi, parteneri, mass-media şi prieteni din industrie. Din mai până în septembrie 2022, turneul va ajunge în Polonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Bulgaria, Grecia, Turcia, România, Serbia, Austria, Cehia, Slovacia şi Ungaria.

Vizitatorii roadshow-ului vor descoperi cele mai noi produse Huawei, cum ar fi Campus Networks, ideale pentru o reţea de campus inteligentă complet wireless, centre de date full-stack şi Huawei Clouds care oferă servicii cloud stabile şi fiabile. Huawei va demonstra, de asemenea, soluţii de ultimă oră pentru diferite industrii, educaţie, e-guvernare, finanţe, ISP şi energie electrică. Expoziţia oferă, de asemenea, oportunitatea unui schimb de opinii cu echipa de experţi Huawei şi testarea produselor.

Huawei consideră că tehnologia nu ar trebui să fie în opoziţie cu natura. În schimb, ar trebui să ajute natura să prospere şi să reducă impactul activităţilor umane asupra planetei. În timpul roadshow-ului, vor fi demonstrate şi mai multe proiecte menite să protejeze ecosistemele naturale din întreaga lume, folosind tehnologia digitală. Aceste proiecte sunt implementate în toată Europa sub umbrela iniţiativei de incluziune digitală pe termen lung a Huawei, TECH4ALL, lansată în 2019 şi au deja un impact benefic asupra biodiversităţii.

"Acest roadshow are scopul de a demonstra soluţiile cheie necesare pentru a continua procesele de transformare. Intenţia noastră este de a încuraja discuţiile deschise, de a împărtăşi cunoştinţele şi de a oferi tuturor o idee despre ceea ce va fi în viitor. Huawei sprijină activ creşterea comunităţilor şi a întreprinderilor locale", a declarat Song Wenqi, President of CEE&Nordic European Enterprise Business Department.

De mai bine de unsprezece ani, Huawei şi-a propus să dezvolte talentul local şi să promoveze o mai mare înţelegere şi interes pentru sectorul ICT. Academia ICT Huawei este un proiect de parteneriat între Huawei şi universităţi din întreaga lume. Prin acest proiect, profesioniştii şi studenţii din domeniul obţin calificările şi abilităţile necesare pentru angajare. "Până în 2021, în regiunea ECE şi nordică, Huawei a cooperat cu peste 60 de universităţi şi a educat peste 3000 de studenţi. În plus, peste 11000 de persoane au fost certificate de Huawei", a spus Song Wenqi.

Cu această ocazie, Huawei a anunţat că va extinde şi mai mult iniţiativele de susţinere şi cultivare a talentelor digitale prin mai multe programe, inclusiv Seeds for the Future. Până la sfârşitul anului 2021, 1688 de studenţi (420 de studenţi în 2021) din 26 de ţări din Europa Centrală de Est şi Nord au finalizat acest program. Prin programul de contribuţie socială One Thousand Dreams şi SmartBus, un proiect mobil de clasă digitală, Huawei doreşte ca oamenii să se familiarizeze cu beneficiile tehnologiilor digitale şi să le permită să acceseze şi să utilizeze cunoştinţele digitale.

În ultimii unsprezece ani, Huawei a ajutat clienţi din multiple industrii. În viitor, Huawei Enterprise va continua să lucreze cu partenerii săi pentru a permite transformarea digitală atât pentru clienţii guvernamentali, cât şi pentru întreprinderi.