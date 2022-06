Ieri a fost relansat "Pactul Pentru Fiscalitate"

Proiectul "Pactul Pentru Fiscalitate", adus iniţial în dezbatere publică în decembrie 2014, a fost relansat ieri, 31 mai, în cadrul evenimentului cu acelaşi nume, organizat la Biblioteca Centrală Universitară, conform unui comunicat remis redacţiei. Iniţiatorii "Pactului pentru Fiscalitate" au fost gazdele unui exerciţiu de comunicare şi normalitate, bucurându-se de oportunitatea unui nou început, creat transpartinic, pentru o economie cu adevărat solidă şi prosperă. La eveniment au luat parte invitaţi care reprezintă instituţii relevante ale statului, organizaţii reprezentative din economia românească, personalităţi marcante ale mediului academic şi reprezentanţi mass-media.

Potrivit sursei citate, Pactul pentru Fiscalitate a luat naştere din dorinţa de a aşeza România pe o direcţie principală coerentă şi corectă în ceea ce priveşte stabilitatea, simplificarea şi predictibilitatea legilor fiscale, stimularea investiţiilor, îmbunătăţirea procesului de colectare şi intoleranţă absolută faţă de evaziunea fiscală.

Dezvoltarea reală a României depinde, în primul rând, de revitalizarea şi eficientizarea politicilor, sistemelor şi strategiilor educaţionale şi academice, de sănătate şi, nu în ultimul rând de cele demografice. Succesul şi coerenţa reformelor în aceste domenii vitale depind într-o mare măsură de nivelul investiţiilor publice şi private, dar şi de modalitatea în care sumele alocate urmează să fie cheltuite. Iar toate acestea, la rândul lor, nu pot fi privite independent de o politică fiscală sănătoasă, care sa respecte câteva principii fundamentale:

• Eficientizarea, prin simplificare şi optimizare a legislaţiei fiscale în scopul creşterii calităţii mediului de afaceri, stimulării antreprenoriatului, a dezvoltării economice şi, implicit, a creşterii nivelului de trai al cetăţeanului român

• Restrângerea treptată, până la eliminare, a excepţiilor fiscale şi transparentizarea, tot prin simplificare a procedurilor de aplicare şi verificare

• Stimularea investiţiilor şi atragerea de investiţii directe în economie

• Depolitizarea, reprofesionalizarea, informatizarea şi interconectarea ANAF

• Toleranţă zero la evaziune fiscală şi criminalitate economică

Prof. Univ. Mircea Coşea, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"Cel mai important element de prioritate în dezvoltare este interesul naţional, pentru că lumea se schimbă rapid, lucrurile pe care le credeam veşnice nu mai există, şi atunci fiscalitatea rămâne un instrument în mâna statului, al întreprinzătorilor care sunt şi ei, pentru urmărirea acestui interes. Şi ce este acest interes? Ceea ce vrea să facă economia: să dea omului cât mai mult din resursele lui, dar care deja încep să fie puţine, aşa că trebuie să facă o optimizare. De aceea, cei care au realizat acest proiect am convingerea că vor conduce lucrurile în această direcţie, pentru a transforma Pactul Pentru Fiscalitate într-o adevărată reformă a economiei şi a societăţii româneşti."

Mihai Daraban, Preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie a României, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"Fiscalitatea a rămas singurul instrument care ne-am mai rămas la îndemână în diplomaţia economică, în special în a atrage investiţii în România. Mediul de afaceri e fragil şi polarizat. Realitatea este că foarte puţine societăţi economice contează şi este foarte dureros să spui asta. La nivel naţional avem doar 3.845 de firme care au cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro şi ele reprezintă doar 0,5% din totalul celor care au depus bilanţul. Cred că ar trebui stabilizat acest Cod Fiscal pe care îl avem cu măsurile de colectare, care, bineînţeles, trebuie rediscutate, pentru că nu este normal să avem aproximativ 370 de mii de companii care nu şi-au depus bilanţul. Şi ce ţi se întâmplă în România dacă nu depui bilanţul? Iei o amendă de 1.500 de lei."

Gabriel Biriş - Managing Partner Biris-Goran SPARL, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"Trebuie să acţionăm în sensul stabilităţii legislaţiei fiscale. Dar noi trebuie să înţelegem că stabilitatea se poate obţine doar arunci când ai baza mare şi înălţimea mică. Când tu ai bază mică şi ai taxe mari, corpul devine instabil. Cum ajungem să mărim această bază? Renunţând la scutiri şi evaziune. Constituţia spune că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără privilegii sau discriminări, iar acum avem prea mulţi din ambele categorii. România trebuie să acţioneze urgent în 3 direcţii: 1. creşterea veniturilor bugetare, dar fără creşteri de impozite pentru cei care deja le plătesc, 2. reducerea cheltuielilor prin eficientizarea statului şi 3. o bază mai mare prin investiţii publice. "

Radu Oprea, Senator Partidul Social Democrat (PSD):

"În ultima vreme trăim într-o emocratie, adică luăm decizii bazate pe emoţii, ceea ce nu face bine pentru societate. Pactul Pentru Fiscalitate trebuie să aducă echilibru în societate. Şi asta se traduce printr-un raport de 40-60% între impozitarea capitalului şi impozitarea muncii. În România este invers faţă de restul statelor membre ale Uniunii Europene, în sensul că la noi 60% înseamnă impozitarea muncii şi 40% impozitarea capitalului. Şi atunci, cu calm, trebuie să ne uităm la aceste cifre, pentru că toţi recunoaştem că munca, în special salariile mici, este impozitată prea mult. De aceea, împreună, trebuie să ne uităm spre felul în care echilibrăm această fiscalitate, care poate, într-adevăr, să dea acel impuls pentru a avea mai mult calm în societate."

Lorant Antal - Senator Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR):

"Coerenţă şi predictibilitate sunt două cuvinte arhidiscutate, fără de care fiscalitatea nu poate fi implementată corect şi, până la urmă, nici vreo altă strategie din niciun alt domeniu. În ceea ce priveşte colectarea, cred că la nivelul statului există informaţii suficiente în ceea ce priveşte evaziunea fiscală, dar de multe ori suntem în acea situaţie în care Fiscul forţează pe acele companii care sunt corecte să plătească la timp. Deci aici ar trebui punctat mai bine, pentru că este loc de îmbunătăţiri."

Gheorghe Constantinescu, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, ANAF:

"Ne dorim o stabilitate a sistemului fiscal, la fel de mult ca şi mediul de afaceri. Este la fel de dificil şi pentru noi de aplicat un sistem fiscal în continuă schimbare. E la fel de dificil de aplicat atunci când la rândul tău nu apuci să stăpâneşti bine modificările care intervin subit. Noi (NA: Direcţia Generală Antifraudă ) suntem sub firul ierbii, având în vedere că ne luptăm cu economia subterană, şi avem nevoie de legi simple, clare, la obiect. Nu vrem să impactăm mediul de afaceri. Vrem să mergem ţintit, acolo unde avem indicii, şi cu ajutorul analizelor de risc să identificăm clar mediul şi zona de evaziune fiscală."

Lucian Albu, Director Institutul de Prognoză Economică, Academia Română, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"Pentru impozitarea progresivă, argumentul este că alte ţări îl practică, dar nu se vorbeşte despre nivelul dezvoltării la care au ajuns aceste state. Abia după ce obţii prosperitate poţi să îţi permiţi şi impozitare progresivă. La noi, momentan, nu îşi are rostul, mai ales că nu avem o clasă de mijloc."

Angela Rosca - RBL, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"Apreciez reluarea discuţiilor pe acest subiect. Se pare că vine mânuşă, având în vedere că de două săptămâni vedem în presă propuneri de modificări ale Codului Fiscal, ale cotelor, ale sistemelor de impozitare şi, evident, ca reprezentant al mediului de afaceri, suntem preocupaţi. (...) Gap-ul de TVA este încă cel mai mare din Uniunea Europeană şi simt că nu s-a făcut ce trebuie mulţi ani. Apoi, vorbim de digitalizare, care, sigure, trebuie făcut cât mai repede, dar trebuie şi să fie folosită cu adevărat în scopul luptei cu evaziunea. Datele acelea trebuie analizate în timp real, însă, în acelaşi timp, trebuie să ne şi pregătim funcţionari ai ANAF care să le poată citi şi să le utilizeze în mod eficient. Apoi ne trebuie nişte beneficii reale pentru cei care varsă aceste date benevol."

Lucian Ţâţu - Conf. Univ. Dr., Director al Departamentului de Finanţe, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori:

"Acest Pact Pentru Fiscalitate reprezintă o mare şansă şi o mare oportunitate deoarece ia în calcul nişte principii de la care să se plece în construirea unui sistem fiscal sănătos. Soluţii pot fi multe, dar respectarea unor principii şi neîncălcarea lor va duce la predictibilitate pentru România. Aş vrea să ajungem din nou la momentul la care să mai citim şi regulile din Codul Fiscal, ceea ce acum nu facem pentru că nimeni nu ţine cont de ele. Legea ar trebui să fie egală pentru toţi, pentru că altfel riscăm ca fiecare să ajungă să trăiască cu legea proprie."

Radu Burnete, Director Executiv, Confederaţia Patronală Concordia, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"E clar că în mediu de afaceri vedem nişte comportamente care nu sunt ok şi suntem de acord că ele trebuie corectate, pe de o parte, iar pe de altă parte nici în partea instituţională nu stăm bine. Îmi vine greu să cred că acele miliarde de euro se scurg fără ca statul să ştie unde se duc. Şi dacă statul ştie şi politicienii ştiu şi dacă ele continuă să se scurgă în fiecare an înseamnă că cineva, undeva, dă din cap că e ok. Şi atunci, dacă vorbim despre un pact, lucrul acesta mi s-ar părea rezonabil: mediul de business să înţeleagă că 26% colectare nu e suficient pentru o România normală şi dacă ne dorim să ajungem la 31% o parte trebuie să vină de aici şi cealaltă parte trebuie să vină din oprirea furtului. Ăsta mi se pare un pact rezonabil: şi noi plătim un pic mai mult şi statul opreşte furtul şi evaziunea fiscală."

Gabriel Sincu, Country Director, TMF Romania, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"Lipsa unui sistem de administrare fiscală suplu, eficient şi uşor de înţeles conduce la lipsa conformării voluntare şi la evaziune. Suntem de acord că şi ANAF îşi doreşte să fie alături de noi, însă are multe lucruri de rezolvat. Am văzut că ANAF are 24.000 de angajaţi, fiind cel mai mare angajator din România. Comparativ, Ministerul Sănătăţii are 17.000 de angajaţi. E un punct de reflecţie. Trăim, totuşi, în ţara care a dat liderul mondial în robotizarea şi automatizarea proceselor de business, o companie românească listată pe Bursa de la New York, şi noi continuăm să facem inspecţii fiscale pe hârtie. Mai sunt multe de făcut în ţară. Deocamdată administraţia fiscală românească funcţionează pe principiul "Declaraţiile on-line se depun la etajul 2."

Adrian Măniuţiu, Managing Partner EM360, Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"Orice schimbare începe cu un prim pas, de aceea curajul de a nu aştepta ceva de la alţii, de a te implica şi de a încerca să mişti câte puţin lucrurile este absolut esenţial. În Pactul Pentru Fiscalitate este vorba despre asumare şi despre acţiune. Avem o variantă nouă, 2022-2023, pentru că trăim nişte vremuri mai tulburi şi mai anormale decât ne-am fi aşteptat vreodată. Este nevoie acum, mai mult ca niciodată, de consens, e important ca mediul de business să înţeleagă care îi sunt principiile de care are nevoie pentru ca lucrurile să funcţioneze bine, e nevoie de un mediu politic ce trebuie să trateze transpartinic nişte lucruri care pot să contribuie la dezvoltarea României şi toate acestea sub o umbrelă a dialogului şi a comunicării despre lucruri care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi să trăim într-o Românie mai bună, mai stabile, chiar dacă suntem înconjuraţi de foarte multă incertitudine. Pentru toate acestea este, însă, nevoie de bani. Fără bani nu se va face niciodată nimic şi pentru a avea bani ai nevoie de o economie funcţională şi de o fiscalitate, care să ştie, pe de-o parte, cum să extragă sumele potrivite din economie şi cum să le redistribuie, iar, pe de altă parte, ai nevoie de o economie care să se ghideze după nişte principii sănătoase, simple ale echilibrului şi ale echităţii. Par lucruri generale, par lucruri teoretice, dar fără de care o Românie de mâine nu are cum să funcţioneze."

Răzvan Orăşanu, Preşedinte Asociaţia "Ţine de Noi", Co-iniţiator al Pactului pentru Fiscalitate:

"La un moment dat am numărat 268 de modificări ale Codului Fiscal, făcute în cascadă, unele lună de lună. Şi vorbim doar despre legislaţia primară, nu despre Hotărârile de Guvern şi despre tot ce înseamnă legislaţia terţiară. Lucrurile acestea nu pot continua aşa şi de aceea avem nevoie de o ancoră de stabilitate, avem nevoie de un Pact Pentru Fiscalitate şi avem nevoie de politici publice făcute profesionist, aşezat, în sprijinul dezvoltării economice a României."

Un lucru este cert: dacă fiscalitatea noastră ar funcţiona într-un mod predictibil şi eficient, banii pierduţi din evaziune şi taxe necolectate, dar şi beneficiile pierdute din investiţii nerealizate, s-ar putea transforma în peste 3.000 de şcoli moderne sau în 2.366 de kilometri de autostradă, sau în 27 de spitale regionale, sau în 70.000 de locuri de muncă - toate acestea în fiecare an. Avem în faţă un an 2022 complicat, dar ne bazăm pe susţinerea şi aportul celor mai puternice voci pentru a repune România pe harta performanţei economice, subliniază sursa citată.

Iniţiatorii invită să semneze alături de ei Pactul pentru Fiscalitate pe reprezentanţii instituţiilor statului, ai partidelor politice parlamentare sau neparlamentare, ai organizaţiilor sindicale, patronale sau non-guvernamentale şi ai mediului de afaceri - organizaţii, companii şi antreprenori, se mai arată în comunicat.