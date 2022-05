Grupul european de IT Cegeka continuă să crească de la an la an. Cu sediul în Hasselt, Belgia, grupul tehnologic a încheiat anul financiar 2021 cu o cifră de afaceri consolidată de 744 de milioane de euro: aceasta reprezintă o creştere de 16% faţă de anul precedent, conform unui comunicat de presă. Anul 2021 a fost un alt an de creştere continuă, inovaţie şi investiţii pentru Cegeka, iar aceste cifre impresionante reprezintă încununarea succesului pentru aniversarea a 30 de ani de activitate a Cegeka în 2022.

''Cegeka România a avut un alt an fantastic. Am obţinut o creştere de 17,9 % faţă de 2020, demonstrând stabilitatea şi adaptabilitatea noastră în faţa turbulenţelor economice şi a crizelor continue din domeniul sănătăţii. Această creştere este atribuită în principal dedicării şi muncii neîntrerupte a echipelor noastre, precum şi a portofoliului nostru solid şi diversificat de servicii, care s-a dovedit a fi extrem de valoros pentru clienţii existenţi şi noi cu ambiţii in transformarea digitală' a declarat Lucian Butnaru - Country Director, Cegeka România.

Şi în 2021, compania s-a concentrat în principal pe sectorul bancar şi asigurări, retail, logistică, telecomunicaţii şi imobiliare. Cegeka România oferă soluţii IT complete end-to-end pentru aceşti clienţi, în special, în ceea ce priveşte dezvoltarea de aplicaţii şi servicii profesionale. Anul trecut, compania a depăşit şi pragul de 700 de angajaţi şi a fost recunoscută ca fiind unul dintre cei mai buni angajatori din domeniul IT din România.

Pentru a-şi extinde amprenta în regiune şi a avea acces la noi talente, Cegeka România a decis să înfiinţeze birouri satelit în toată România şi în Republica Moldova. 'Obiectivele noastre pentru 2022 sunt ambiţioase: ne aşteptăm să creştem cu 28%, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie de cele mai bune talente disponibile. Plănuim să angajăm cel puţin 200 de persoane în România în acest an şi 75 în Republica Moldova. Suntem încrezători că acest concept de birou satelit, combinat cu o mentalitate modernă de lucru hibrid, ne va ajuta să atingem acest obiectiv strategic de business', a adăugat Lucian Butnaru.

Anul trecut, Cegeka România a lansat cu succes cea de-a doua ediţie a Cegeka Academy, un program de recrutare a absolvenţilor STEM din toată România. Programul este în întregime online şi pune în legătură studenţii cu mentori Cegeka şi profesionişti în resurse umane. Academia nu se concentrează doar pe tehnologii precum .NET şi Java, ci oferă şi sfaturi despre cum să îţi construieşti o carieră în IT. Aproape jumătate dintre studenţii care au finalizat programul au fost angajaţi, iar compania a lansat deja o nouă ediţie a acestei academii şi în acest an.

'La fel ca în 2020, 2021 a fost un an plin de provocări. COVID-19 a avut un impact major asupra sectorului sănătăţii, asupra economiei globale şi asupra modului în care multe companii îşi desfăşoară activitatea. Au fost vremuri nesigure şi, ţinând cont de războiul din Ucraina, încă mai sunt. În primul rând, aş dori să transmit condoleanţe tuturor celor care au fost afectaţi direct sau indirect de invazie', spune Andre Knaepen, preşedintele Consiliului de administraţie al Cegeka. 'În ciuda instabilităţii din Europa în acest moment, am reuşit încă o dată să obţinem rezultate excelente în întreaga organizaţie Cegeka în ultimele luni', adaugă el.

În 2022, Cegeka va continua să îşi extindă divizia de securitate cibernetică. "Importanţa rezilienţei cibernetice nu mai poate fi ignorată, iar acest lucru este valabil atât pentru companiile mici, cât şi pentru cele mari. De aceea, ne-am exprimat clar ambiţia de a deveni anul acesta un jucător de top 3 în domeniul securităţii cibernetice', spune Stijn Bijnens, CEO al Cegeka.

Care sunt următorii paşi în ceea ce priveşte responsabilitatea socială?

Cegeka îşi intensifică eforturile pentru a creşte relevanţa socială a companiei. Politica de CSR se bazează pe trei piloni: reducerea impactului asupra mediului, promovarea incluziunii şi a diversităţii la locul de muncă şi implicarea în proiecte relevante din punct de vedere social.

De asemenea, compania se concentrează pe domeniile în care pot avea un impact imediat. Cegeka România a început să colaboreze cu ONG-uri dedicate asigurării accesului la educaţie pentru toată lumea, în special pentru comunităţile vulnerabile. Colaborarea lor cu Worldvision este un exemplu excelent, deoarece permite să ofere echipamente digitale copiilor din zonele rurale, permiţându-le să urmeze cursuri online, precum şi să finanţeze burse pentru copiii din şcoala primară şi liceu.

De asemenea, Cegeka îşi propune să dea un exemplu pentru a convinge şi mai multe femei să lucreze în domeniul IT. Din acest motiv, dezideratul este ca până în 2026 să se asigure că femeile reprezintă 30% din echipa de management. În plus, în 2030, obiectivul la nivel de grup este ca cel puţin 30% din întregul personal Cegeka să fie format din femei.

În strânsă cooperare în fiecare zi, timp de 30 de ani

Cegeka îşi va sărbători anul acesta cea de-a 30-a aniversare. S-au schimbat multe de la începutul companiei, dar motto-ul lor, "In close cooperation" (În strânsă cooperare), a rămas acelasi. Modul de operare şi crezul lui Andre Knaepen se bazează pe acesta. Cegeka este o companie în creştere rapidă, cu obiective serioase, dar indiferent cât de mare sau de rapidă este această creştere, vor fi întotdeauna aproape, uşor de contactat, de conectat şi de făcut afaceri cu ei.

'Aş dori să îmi exprim recunoştinţa faţă de toţi cei care ne-au ajutat să obţinem succesul în 2021, inclusiv faţă de clienţi, angajaţi, parteneri şi stakeholderi . Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără încrederea, efortul şi loialitatea acestora', a conchis Lucian Butnaru.