Grupul GRAMPET, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din România şi Europa de Sud-Est, încheie un an de consolidare la nivel regional, în care accentul a căzut pe investiţii în proiecte de eficientizare energetică, inovaţie şi sustenabilitate, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

"2021 a fost un an important, de revenire la normalitate, care ne-a confirmat direcţia de creştere pentru anii care vor urma. Desemnat Anul Feroviar European, 2021 a coincis cu aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Grup Feroviar Român. Totodată, este anul în care am devenit în premieră primul operator de transport feroviar de marfă din România, cu cea mai mare cotă de piaţă la nivel local", spune Gruia Stoica, Preşedintele şi fondatorul Grupului GRAMPET.

În pofida provocărilor structurale din industrie şi a crizei sanitare care se prelungeşte, Grupul a finalizat investiţiile asumate la începutul anului (peste RON 78 milioane, echivalentul a aproximativ EUR 16 milioane). Programele de investiţii vor continua şi anul viitor, buget total alocat fiind în uşoară creştere (RON 80 milioane).

Potrivit comunicatului, cel mai important proiect la nivel local din 2021 a fost finalizarea primului automotor construit integral de Electroputere VFU Paşcani, care îşi extinde astfel activitatea pe segmentul construcţiilor de vehicule feroviare noi. Automotorul a intrat deja în circuitul de certificare CE. În cifre, proiectul înseamnă 7 ani de muncă, o echipă de peste 180 de specialişti români, 60% din echipamente furnizate de producători români şi peste 95.000 de parametri testaţi cu succes în România. Odată certificat, trenul ar putea intra în circuitul de transport călători în ţară şi străinătate în prima parte a anului viitor.

"2021 a fost totodată şi un an de consolidare la nivel regional", continuă Gruia Stoica. "În luna februarie am intrat pe piaţa din Slovenia prin lansarea operaţiunilor Train Hungary - Sucursala Ljublijana. Totodată, am demarat un program de investiţii de EUR 14 milioane pentru modernizarea şi retehnologizarea uzinei Debrecen Vagongyar din Ungaria. În urmă cu câteva zile, am semnat un precontract pentru achiziţia unei companii din Ganz, Austria, unde suntem deja prezenţi pe segmentul de logistică, prin Grampetcargo Austria. În plus, sperăm ca de anul viitor să operăm şi pe piaţa din Polonia, una dintre cele mai mari şi mai competitive din Europa Centrală şi de Est. Şi aici am ajuns deja la un acord pentru preluarea unei companii de profil".

Cu prezenţă în zece ţări europene, divizia internaţională a Grupului GRAMPET generează aproximativ 30% din cifra de afaceri anuală, iar perspectivele de creştere sunt foarte bune pe termen lung, se menţionează în comunicat,

Grupul GRAMPET este prima multinaţională cu capital 100% românesc, care s-a extins pe rând în Bulgaria (2004), Ungaria (2005), Republica Moldova şi Germania (2010), Austria şi Slovacia (2012), Croaţia (2016), Serbia (2018), Grecia (2019) şi Slovenia (2021). În contextul reconfigurării lanţurilor de aprovizionare la nivel global şi al planurilor de infrastructură uriaşe anunţate în Europa, Grupul îşi menţine planurile de extindere în alte ţări regiune, respectiv Macedonia, Muntenegru, Cehia, Belgia şi Ţările de Jos.

În paralel, Grupul GRAMPET a accelerat proiectele menite să îmbunătăţească eficienţa energetică a companiilor sale şi să reducă, per ansamblu, amprenta de mediu.

"Transportul feroviar are cel mai mic procent de emisii de gaze cu efect de seră datorită gradului ridicat de electrificare (1,6% vs 73% în cazul transportului rutier). Este, deci, cel mai sustenabil mijloc de transport şi, nu întâmplător, pilonul central din viziunea Uniunii Europene pentru un viitor verde", subliniază Gruia Stoica. "Putem reduce însă şi mai mult impactul transportului feroviar asupra mediului. Ne preocupă acest lucru şi dedicăm resurse importante pentru a identifica soluţii eficiente şi sustenabile".

• Printre cele mai recente investiţii în acest sens se numără:

- Un amplu proiect verde derulat pe platforma RAFO Oneşti, unde compania-membră Roserv Green Energy va dezvolta un parc fotovoltaic întins pe o suprafaţă de 200 hectare, o fabrică de bioetanol (o sursă de energie 100% bio şi regenerabilă), o fabrică de baterii litiu-ion şi o instalaţie pentru producerea de hidrogen verde.

- Testarea unei locomotive sută la sută nepoluantă cu baterii produsă de Reloc Craiova. În funcţie de comportamentul acesteia în exploatare, GFR va decide utilizarea acestui tip de locomotivă pe scară largă pentru activităţi de manevră.

- Continuarea programului de investiţii în remotorizarea locomotivelor de manevră diesel-hidraulice de 1.250 CP, atât după un concept integral al GFR, cât şi după unul realizat de Reloc Craiova.

- Reînnoirea parcului GFR cu 1.200 de vagoane-cisternă tip Zacs de capacitate mare (85 mc), ce respectă Regulamentul Tehnic de Interoperabilitate. Aceste vagoane, a căror valoare depăşeşte suma de 100 de milioane de euro, sunt construite de fabrica Reva Simeria, parte din Grupul GRAMPET.

- Continuarea procesului de digitalizare, prin dezvoltarea şi implementarea de soluţii revoluţionare pentru industria de transport feroviar din România şi din Sud-Estul Europei. Astfel, divizia digitală din Grup a lansat în acest an aplicaţiile ETA Expert (primul serviciu digital ce realizează estimări în timp real despre sosirea trenurilor sau vagoanelor la destinaţie) şi TRASA Expert (un sistem informatic menit să îmbunătăţească proiectarea traselor ideale şi capacitatea alocată trenurilor de marfă).