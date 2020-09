OTP Bank România va termina anul financiar cu un profit aproape de zero, după cum estimează Gyula Fater, CEO-ul instituţiei bancare, în contextul pandemiei de Covid-19, care a impus adoptarea unor măsuri excepţionale la nivelul băncii. Directorul general al OTP Bank România a subliniat, ieri, într-o video-conferinţă: "Ţinta noastră pentru acest an este să avem măcar profit zero. Noi avem o strategie pe termen lung şi programul nostru ţinteşte profitabilitatea peste 2-3 ani.

Planul nostru este să creştem organic. Deci nu ne concentrăm în prezent pe profit, ci ne concentrăm pe investiţii şi pe randamentul pe termen lung al investiţiilor. Totuşi, iniţial aveam aşteptări să avem un profit solid în acest an, însă, ţinând cont de situaţia provocată de Covid, am făcut provizioane serioase încă înainte să avem orice pierderi în portofoliu, deci e realist să avem în acest an fie un profit foarte mic, fie să avem profit zero".

Rata creditelor neperformante la OTP Bank România va creşte în prima jumătate a anului viitor, dar ritmul de creştere va fi încetinit dacă va exista un tratament sau un vaccin împotriva Covid-19, după cum a spus, ieri, în cadrul unei video-conferinţe, Gyula Fater. Banchetul consideră: "Cu siguranţă în primele două trimestre ale anului viitor, după ce moratoriul va expira, va exista o creştere totală a creditelor neperformante. De fapt noi credem că va exista, mai devreme sau mai târziu, o dezbatere despre oportunitatea sau neoportunitatea extinderii acestui moratoriu, dar acest lucru va depinde foarte mult de situaţia pandemiei. Astfel că, dacă va apărea un final pozitiv la criza covid, dacă va exista un tratament sau un vaccin, sunt destul de sigur că va exista o creştere relativ redusă a creditelor neperformante.

OTP Bank a înfiinţat provizioane pentru echilibrarea unei potenţiale creşteri a nivelului de neperformante, a anunţat reprezentantul băncii, menţionând: "Numărul cererilor de amânare a ratelor bazate pe moratoriul emis de Guvern a fost de 30.000, iar dintre aceste aproximativ 27.500 au fost aprobate. În ceea ce priveşte oferta internă a băncii privind amânarea ratelor clienţilor, oricui a solicitat să nu plătească ratele pentru două luni şi jumătate noi i-am permis să o facă, am ales să nu impunem măsuri în cazul plăţilor întârziate în timpul acestei perioade. Noi i-am sunat pe toţi clienţii care se presupune că doreau să aleagă soluţia internă a băncii privind amânarea plăţii ratelor şi le-am spus că, dacă vor, pot alege varianta moratoriului impus de Guvern".

Gyula Fater a ţinut să precizeze că banca pe care o conduce a făcut faţă cu succes pandemiei, explicând: "Eram în faţa unei provocări şi ne-am gândit ce să facem cu provocarea. În decurs de câteva zile am hotărât că mergem mai departe cu ceea ce am început. Vrem să ajustăm cota de piaţă şi să ajungem la 5%, în următorii patru ani. De asemenea, anul trecut am angajat 150 de oameni, anul acesta vom mai angaja încă 100".

Instituţia de credit investeşte în oameni, dar şi în infrastructură, a mai spus bancherul, evidenţiind că tendinţele pe piaţa bancară din ţara noastră, în ultimul an, sunt de închidere a unora dintre filiale. În acelaşi timp, OTP Bank a deschis o filială în Pipera şi plănuieşte să mai deschidă una în Timişoara. De asemnea, banca investeşte în capacitatea sa digitală. "Am introdus soluţia de plăţi mobile cu android, am introdus primul chatbot, care ne-a ajutat să facem faţă noului val de clienţi. Am automatizat multe din procedurile interne. Am hotărât să nu ne oprim, ci să investim mai mult", a menţionat Fater.

Roxana Hidan, directorul adjunct al băncii, a precizat, la rândul său, că instituţia a investit mult in infrastructura IT: "Comportamentul clienţilor în interacţiunea cu banca s-a schimbat. Se observă o rată de creştere a plăţilor online şi de folosire a cardului. Nu cred că ne vom întoarce acolo unde eram la finalul anului trecut, din această perspectivă. (...) Am lansat un proiect cu autorităţile din Braşov prin care transportul în comun se poate face prin plata online, fără bilet. Plăţile online au crescut - dacă înainte de pandemie eram la circa 90%, acum suntem la 97%, din punct de vedere al plăţilor online. Până la sfârşitul anului vom avea inclusiv toate creditele de nevoi personale online".

Printre altele, banca acordă împrumuturi atât prin Programul IMM Invest, cât şi prin prin Programul Noua Casă, în ultimele câteva luni o sumă de 1,6 miliarde lei mergând către noi împrumuturi pentru clienţi, după cum au spus reprezentanţii băncii.

Roxana Hidan a subliniat că, pentru Programul IMM Invest, OTP Bank a avut 340 de milioane de lei alocaţi, pe care i-am consumat foarte repede, iar acum dispune de un plafon de 1,3 miliarde lei.

"În plină pnademie am ales să deschidem o nouă linie de business - o linie pt microîntreprinderi. Aveam în plan de dinainte să facem acest lucru, dar pandemia ne-a arătat că trebuie să fim alături de micii antreprenori. Acum, peste 50% dintre cererile de împrumut vin prin Programul IMM Invest, dinspre microîntreprinderi", a mai spus domnia sa.

Conform doamnei Hidan, din iunie, trendul creditării, atât în zona de persoane fizice, cât şi în cea a companiilor, este crescător: "Deşi iniţial clienţii au fost într-un moment de aştetare şi şi-au redirecţionat planurile investiţionale, începând cu iunie-iulie trendul este crescător. Piaţa este efervescentă la capitolul credite ipotecare, dar şi pe companii. Aceeaşi evoluţie crescătoare este şi pe zona de economisire".