ÎN CREŞTERE CU 8,61%PIATRAONLINE a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 7,1 milioane euro

• (Interviu cu Mariana Constantinescu-Brădescu, Managing Partner PIATRAONLINE)

Reporter: Unde se află PIATRAONLINE la mai bine de un an de pandemie?

Mariana Constantinescu-Brădescu: PIATRAONLINE rămâne în continuare primul, dar şi cel mai mare magazin online de piatră naturală din România, iar asta ne bucură extrem de tare. Desigur, obiectivul nostru principal rămâne acela de a ne consolida poziţia de lider pe piaţă, precum şi componenta digitală, care ne-a ajutat enorm să depăşim cu succes perioada pandemiei. Încercăm să menţinem un echilibru optim între mediul online şi cel offline şi să oferim clienţilor noştri cea mai bună experienţă alături de noi. Dacă e să fac o retrospectivă, am reuşit să ne stabilim o agendă a priorităţilor, să ne menţinem şi chiar să creştem afacerea în noi direcţii. Consider că, în ciuda contextului nefavorabil, am avut lucruri valoroase de învăţat, oportunităţi de explorat şi cred că este în continuare foarte important să acordăm o atenţie sporită şi să ne adaptăm oricărui context socio-economic.

Reporter: Cum a fost afectată activitatea companiei de criza sanitară şi ce strategie aţi abordat pentru depăşirea acestei perioade dificile?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Anul 2020 vă rămâne cu siguranţă în istorie, pentru că a venit cu multe provocări şi surprize, care, trăgând linie, ne-au demonstrat că avem o capacitate extraordinară de adaptare şi că există mereu soluţii la care nu ne-am fi gândit.

Deşi la începutul anului trecut au existat temeri, din cauza restricţiilor impuse de pandemie, noi ne-am continuat activitatea. Iniţial, am făcut trecerea la work-from-home, apoi am integrat rapid toate recomandările autorităţilor, dar am lucrat şi am dus la bun sfârşit cel mai mare proiect pe care ni-l propusesem pentru 2020: noul showroom. Acesta răspunde acum nevoilor business-ului, care a atins maturitatea, dar şi cerinţelor clienţilor, care au acum ocazia să descopere fiecare tip de piatră şi să se plimbe ca într-un muzeu de artă, pentru că natura este un artist desăvârşit. Te plimbi, atingi texturile şi îţi imaginezi că drumul către cea mai frumoasă casă începe de aici. Totul a avut la bază viziune, design, transformare, piatră. Într-un cuvânt: inspiraţie.

În rest, focusul principal a fost acela de stabilizare. Am pus alte proiecte în aşteptare şi am încercat doar să ne securizăm echipa şi poziţia, să ne îmbunătăţim activitatea din online şi să asigurăm protecţia şi bunăstarea angajaţilor şi clienţilor noştri.

Reporter: Care au fost provocările pandemiei pentru compania pe care o conduceţi?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Provocările au fost multe şi imprevizibile. Începând de la numeroasele episoade de lockdown declarate de-a lungul anului în ţările în care suntem prezenţi, până la perioadele repetate de carantină prin care am trecut în fabricile noastre, lucrul în ture şi distanţarea socială. Toate acestea au îngreunat procesele de producţie şi livrare şi, de multe ori, clienţii nu au fost deschişi să înţeleagă motivele întârzierii, care erau independente de noi.

Pe fundaţia asta de incertitudine, ne-am văzut forţaţi să nu mai facem proiecţii pe termen lung, ci să ne concentrăm mai mult pe prezent. Aşadar, dacă ar fi să rezum 2020 într-un singur cuvânt, aş alege "astăzi". Pentru că nu am putut face planuri pe termen lung, ci doar pentru perioade specifice. Dar a fost un exerciţiu bun de adaptare şi eficienţă, lecţii pe care le vom aplica şi în anii următori. Cumva, avantajul nostru a fost că piaţa ne învăţase, aveam deja o poziţie de lider, care ne-a permis să fim suficient de comozi. Şocul a fost atât de mare în martie, încât începi să regândeşti tot şi nu mai laşi cumva la voia întâmplării bugete pe care le lăsai fără să te deranjeze. Sau ne-am uitat la costuri care nu erau foarte eficiente, dar ziceai că nu ai timp de ele.

Am învăţat foarte mult să ne uităm la fiecare detaliu în parte, să îl analizăm, să vedem dacă putem să facem lucrurile mai bine, mai transparent, mai eficient. Este foarte obositor din punct de vedere managerial să administrezi activitatea unui business dacă nu ai vizibilitate pe termen mai lung şi nu poţi demara proiecte/campanii pentru luni întregi sau chiar un an de zile. Este o caracteristică pe care o regăsesc şi în 2021 şi, cel puţin pentru acest an, nu cred că avem şanse să revenim în zona de confort, în care să putem trasa liniştiţi proiecte sau direcţii.

Reporter: Ce strategie aţi abordat pentru depăşirea crizei?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Cum spuneam, cea mai bună strategie pe care am identificat-o a fost aceea de stabilizare a afacerii. Produsele noastre nu sunt de larg consum, se poate renunţa oricând la ele. De aceea, a trebuit să ne organizăm într-un timp foarte scurt. A fost important să menţin echipa funcţională, obiectivele şi partenerii din 2020. Am tăiat nişte cheltuieli accesorii, în rest toate cheltuielile cu partenerii cu istoric le-am păstrat, pentru că trebuie să ne susţinem reciproc. Fiecare dintre noi trebuie să facă eforturi cât mai mari ca să menţină un cash-flow, să ne ţinem de termenele de plată cât se poate mai mult, să ne organizăm cât mai bine posibil pe această parte.

Reporter: Sectorul construcţiilor este printre puţinele domenii care nu au fost închise în pandemie. Cum se reflectă acest lucru în domeniul pe care activaţi?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Pandemia a afectat toate sectoarele economiei şi, cu siguranţă, nici construcţiile nu au scăpat nevătămate în primă fază. Dacă în primele luni de lockdown proiectele au fost amânate şi şantierele închise, ulterior activitatea a fost reluată treptat. Rămânem optimişti, pentru că, acum, spre deosebire de criza economică din 2008, acest segment nu e predispus la riscuri, pentru că există un cash flow semnificativ, tocmai prin prisma proiectelor din 2018-2019, care au reuşit chiar să genereze o creştere a profitului. Mai mult, situaţia s-a prezentat destul de favorabil şi pe zona de consumer.

Reporter: Ce modificări aţi observat în comportamentul consumatorului în ultimul an, având în vedere că oamenii au fost obligaţi să lucreze de acasă şi, deci, să-şi creeze un mediu optim de lucru care să fie şi confortabil?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Adaptarea şi schimbare nu au fost cuvintele-cheie doar la nivel de industrie, ci şi personal. Mulţi oameni s-au văzut nevoiţi să renunţe la spaţiile de birouri şi să facă o tranziţie rapidă către work-from-home, un aspect pe care mulţi nu l-au luat în calcul când şi-au construit şi amenajat locuinţa. Ceea ce părea iniţial o soluţie temporară s-a transformat ulterior într-un stil de viaţă şi, petrecând tot mai mult timp acasă, oamenii au devenit tot mai preocupaţi de mediul în care trăiesc, au început să sesizeze altfel anumite lipsuri, au simţit nevoia de schimbare şi atunci am intervenit noi.

Am venit în întâmpinarea lor cu sfaturi, inspiraţie, consiliere şi, bineînţeles, produse de înaltă calitate, care să-i ajute să transforme în realitate cele mai neconvenţionale proiecte de design.

Reporter: Care sunt tendinţele din domeniu?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Fiind un domeniu creativ, tendinţele sunt într-o permanentă schimbare, aş putea spune. Începând cu nuanţele anunţate de Pantone în fiecare an, până la direcţiile stabilite de marile târguri internaţionale de profil, noi încercăm să rămânem mereu conectaţi la toate acestea şi să ne adaptăm portofoliul în consecinţă. Totuşi, fiecare ţară are un specific şi România nu este diferită din acest punct de vedere: avem o tendinţă clară spre stilul mediteranean (ne plac culori deschise, mixaje de nuanţe de crem şi maro, spaţii cât mai aerisite).

Un alt stil care a câştigat teren este cel scandinav, cu linii simple şi nuanţe neutre, care nu se demodează. Materialele naturale, precum piatra, marmura sau lemnul rămân în clasamentul preferinţelor, mai ales că îndeplinesc şi două dintre principalele criterii de selecţie ale consumatorilor: funcţionalitate şi sustenabilitate.

Însă, dincolo de tendinţe, noi credem că un spaţiu adaptat nevoilor complexe ale clientului este întotdeauna reţeta succesului - personalitatea şi stilul de viaţă ale beneficiarilor sunt cel mai bun punct de pornire.

Reporter: Ce produse noi au apărut pe piaţă şi ce estimări sunt în acest sens pentru anul în curs?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Pe aceasta piaţă apar mereu atât produse noi, cât şi diferite experienţe, iar noi ne străduim să aducem clienţilor produse care să le trezească inspiraţia. Şi pentru că introducem în portofoliu periodic produse noi, încurajam pe ţoaţă lumea interesată să investigheze atât partea online a catalogului nostru, cât şi să vina în Showroom, unde toate produsele noastre sunt alese unic pentru fiecare gust în parte.

Reporter: Cu ce rezultate aţi încheiat anul 2020 şi ce planuri aveţi pentru anul în curs?

Mariana Constantinescu-Brădescu: În ciuda contextului nefavorabil, PIATRAONLINE a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 7,1 milioane euro, înregistrând o creştere de 8,61% faţă de anii precedenţi, însă munca depusă în jurul acestui business "a crescut şi ea, cu un procent de 30%". Am reuşit să stabilizăm afacerea într-o perioadă dificilă, dar cu eforturi de echipă susţinute am reuşit să şi creştem cifra de afaceri. Cât despre 2021, abordăm situaţia cu o doză de precauţie; este întotdeauna bine să fii pregtit pentru ce este mai rău şi să te ia prin surprindere "binele".

În schimb însă, cred că ne îndreptăm spre tot mai mult online/digital/automatizare, în ciuda costurilor mari, şi trebuie să ne adaptăm cât mai rapid la această nouă realitate. De aceea, am apăsat pedala de acceleraţie pe digitalizare. În egală măsură, credem în continuare în omnichanel, cel puţin în sectorul nostru, aşadar în continuare rămânem focusati pe o îmbinare cât mai bună între online şi offline, din toate punctele de vedere.

Reporter: Aţi fost obligaţi să treceţi vânzările în mediul online şi ce investiţii aţi făcut în acest sens?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Noi suntem un jucător din online şi atunci a fost o ocazie frumoasă pentru noi să creştem mai mult şi mai bine pe segmentul online. În acelaşi timp, atunci când s-au închis porţile în martie, am avut foarte mari emoţii, pentru că aveam întotdeauna plasa de siguranţă din segmentul de offline. În momentul când am închis showroom-ul, am zis că noi în online avem doar un segment, nu suntem acolo exclusiv pentru că nu e domeniul construcţiilor exclusiv online. Am descoperit că ne putem duce clienţii în online şi în lunile acelea i-am ţinut doar acolo, cu foarte multă consultanţă, cu prezenţă din partea noastră, cu videocalling, cu tot ce s-a putut pe partea aceasta. Dar am reuşit să-i ţinem acolo. Forţaţi, că nu şi-ar fi dorit mulţi dintre ei, nici noi poate nu ne-am fi dorit să fim integral în online, dar am făcut-o într-un fel sau altul.

Totuşi, domeniul online-ului este vast şi cu un potenţial enorm, aşa că nu aş dori să percep întreaga situaţie că pe o obligaţie, ci mai mult că pe un impuls de a ieşi din zona de confort, de a ne extinde şi a ne reinventa. Aşa cum am menţionat şi mai sus, investiţiile din ultima perioadă s-au îndreptat mult în această direcţie şi consider că a fost o decizie foarte bună, pe care dorim să o menţinem şi pe viitor.

Reporter: Ce alte proiecte de investiţii aveţi în plan?

Mariana Constantinescu-Brădescu: La momentul acesta, avem multe lucruri în plan, dar încercăm mai întâi să ne organizăm bine pe hârtie, să punem la punct un timeline şi o bugetare aferentă. Ne dorim să aducem o contribuţie reală în acest domeniu, să-l ajutăm să crească şi să-şi ridice standardele. Suntem prezenţi şi pe alte pieţe internaţionale, nu doar în România, dar odată cu pandemia am pus on hold acest proiect, nu l-am dezvoltat mai mult decât era deja şi probabil vom relua în viitorul apropiat şi aceste proiecte. La fel, şi construirea unui marketplace este "în pending". De asemenea, am reluat şi discuţiile pe alte proiecte offline derulate împreună cu partenerii noştri. Dorim să ne extindem în mai multe oraşe mari ale ţării, precum Cluj, Constanţa, Craiova şi Timişoara.

Reporter: Ce perspective are domeniul pe care activaţi şi cum apreciaţi măsurile Guvernului pentru sprijinul antreprenorilor?

Mariana Constantinescu-Brădescu: În cazul nostru, până în acest moment măsurile Guvernului nu ne-au fost de folos pentru că nu am beneficiat de ele. Suntem permanent defavorizaţi prin faptul că avem sediul principal în Bucureşti, ceea ce, din perspectiva guvernului, se traduce prin "voi nu aveţi nevoie de ajutoare". O directivă cu care nu am fost niciodată de acord şi o văd ca pe o măsură discriminatorie, deoarece ar trebui să ne uitam mai mult la potenţialul unui business să crească şi să aducă mai mulţi bani la bugetul statului şi nu să ne concentrăm tot efortul pe a ajuta doar companii din zone defavorizate.

Consider că, din punct de vedere financiar, cifrele noastre arată foarte sănătos, într-o permanenta creştere şi de la an la an am contribuit cu sume mai mari la buget. Drept urmare, dacă am fi incluşi în listele pentru fondurile oferite pe atâtea subiecte, am putea să ne dezvoltăm într-un ritm mai alert şi să contribuim cu sume mai mari de la o lună la alta.

Reporter: Ce alte măsuri consideraţi necesare?

Mariana Constantinescu-Brădescu: Odată cu pandemia, cred că s-a uitat de drumul pe care porniserăm din punct de vedere fiscal, şi anume transparentizarea economiei - scoaterea acesteia din zona neagră. Este foarte important să ne batem cu aceleaşi arme, să fim pe picior de egalitate atunci când formăm preturi într-o companie. Astăzi, acest lucru nu se întâmplă, aşadar avem 2 efecte clare: nu avem egalitate de şanse pe piaţă şi bugetul statului nu încasează decât un mic procent din economie, restul fiind economie subterană.

Reporter: Mulţumesc!