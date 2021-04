2 din 5 tichete cadou oferite de companii angajaţilor sunt comandate în perioada Paştelui, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Conform analizelor Up România, compania care oferă instrumente de motivare a angajaţilor români, în ultimul an, interesul companiilor locale de a-şi răsplăti angajaţii cu ocazia Sărbătorilor legale s-a menţinut constant, în ciuda presiunilor pe bugete cauzate de contextul economic şi sanitar. Astfel, cu ocazia Paştelui, sunt comandate 30% din totalul valoric al tichetelor cadou, fie oferite pe suport de hârtie, fie prin intermediul soluţiilor moderne, precum cardul Up Cadou.

Potrivit sursei citate, contextul actual a intensificat eforturile managerilor de resurse umane din companii de a utiliza instrumente moderne de motivare a angajaţilor: doar în luna martie a acestui an, volumul tichetelor cadou acordate pe card a fost de 5 ori mai mare faţă de luna martie a anului 2020. Companiile care, de la începutul anului, au preferat să apeleze la astfel de soluţii accesibile online provin, cu precădere, din zonele Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Centru. Domeniile farma, birotică-papetărie, producţie, distribuţie şi comerţ sunt printre cele mai interesate să ofere recompense în perioada sărbătorilor legale.

"Continuăm să observăm un interes crescut al clienţilor din portofoliul Up România faţă de soluţiile digitale de motivare şi recompensare a angajaţilor, într-un mod cât mai personalizat, adaptate nevoilor acestora. Pe lângă siguranţa şi accesibilitatea crescute, credem că soluţiile precum cardul Up Cadou simplifică eforturile companiilor de a-şi recompensa angajaţii, distribuirea lor către beneficiari, sunt scutite costurile de livrare, iar serviciile de gestiune sunt accesibile online. Angajaţii le folosesc direct în magazin sau online, în reţeaua de parteneri Up România", a declarat Elena Pap, Director General Up România şi Director Regional Up Group.

În acest moment, reţeaua de magazine partenere în care pot fi folosite tichetele şi cardul Up Cadou este alcătuită din branduri sau magazine de proximitate din diverse domenii, precum IT&C, hyper-marketuri, fashion & beauty, home & deco, farmacii şi clinici medicale, librării şi restaurante. De altfel, utilizatorii tichetelor şi cardurilor Up Cadou şi-au manifestat în ultimul an preferinţa pentru utilizarea acestora în cadrul hypermarket-urilor, unde beneficiază de o varietate crescută de produse, dar şi în magazine de mobilă, decoraţiuni, electrocasnice, modă şi cosmetice, notează sursa citată.

Conform legislaţiei în vigoare, tichetele cadou oferite angajaţilor sau copiilor minori ai acestora cu ocazia Sărbătorilor Pascale sunt scutite de impozit pe venit sau de plata contribuţiilor sociale obligatorii, în cuantum de până la 150 de lei. Un alt avantaj al acordării tichetelor cadou pentru salariaţi este deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe profit până la 5% din fondul de salarii.

Cei care beneficiază de soluţiile Up Cadou pot plăti produsele pe care le achiziţionează chiar şi cu telefonul, prin aplicaţia Up Mobil, din care îşi pot înrola cardurile în Apple Pay, Google Pay sau wallet-ul propriu Up Mobil Pay. Up Mobil este este una dintre cele mai bine cotate aplicaţii financiare din România şi poate fi descărcată gratuit de pe Google Play, App Store sau Huawei App Gallery.