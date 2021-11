Vodafone România anunţă principalii indicatori de performanţă financiară pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2021, potrivit rezultatelor raportate astăzi de Vodafone Group Plc. Veniturile din servicii au fost de 196,6 milioane de euro şi continuă să fie stabile pe evoluţia trimestrială, conform unui comunicat al companiei remis redacţiei.

În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, veniturile din servicii au înregistrat o creştere cu 0,9% • . Iar la finalul lunii septembrie 2021, baza de clienţi a Vodafone România a ajuns la 11,4 milioane.

Achilleas Kanaris, CEO Vodafone România, a declarat: "Digitalizarea este acum mai mult ca oricând în mintea tuturor şi întreaga lume se concentrează pe identificarea şi dezvoltarea de soluţii care să ne ajute pe toţi să ne continuăm activitatea în parametrii normali în ciuda vremurilor tulburi prin care trecem cu toţii. Iar noi, la Vodafone, am făcut exact asta, ne-am concentrat pe nevoile specifice pe care clienţii noştri şi societatea le-au avut în acest timp şi am decis să facem un pas îndrăzneţ şi să ne schimbăm modelul de business. Trecem acum printr-un proces de transformare, evoluând de la o companie de telecomunicaţii la un furnizor de servicii digitale şi de comunicaţii electronice de nouă generaţie. Perioada pe care o traversăm la nivel mondial a accelerat şi mai mult adoptarea de noi tehnologii, iar pentru domeniile educaţie şi sănătate a fost esenţial să primească suport. Pentru a fi pregătiţi pentru cererea continuă de noi soluţii care să susţină aceste segmente, precum şi altele relevante pentru clienţii noştri, am decis să ne mărim echipa internă de IT, astfel că până la sfârşitul anului ne-am propus să găsim 100 de experţi în domeniu care să ni se alăture. Mai mult, am investit pe tot parcursul anului în infrastructura noastră mobilă şi fixă pentru a susţine traficul mare de date înregistrat de la debutul pandemiei şi pentru a asigura conexiuni stabile pentru clienţii noştri. Şi suntem extrem de fericiţi că aceste investiţii au rezultate vizibile: recent reţeaua noastră 5G a fost desemnată cea mai fiabilă reţea de date din România şi am primit certificarea pentru cea mai bună experienţă de utilizare de internet fix de la auditorului independent german umlaut. Pentru perioada următoare, ne dorim să continuăm creşterea portofoliului nostru de soluţii IoT, e-health, smart agriculture sau e-education şi investiţiile în infrastructură pentru a susţine nevoile clienţilor noştri".